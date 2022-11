Voyages gastronomiques et œnologiques en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni

Lorsque Colin et Jenoa Matthes ont quitté leur État d’origine, l’Utah, pour se lancer dans une tournée mondiale en 2019, ils se sont retrouvés attirés par les scènes culinaires dans des endroits comme la France et l’Italie. “Nous avons vraiment adoré, en particulier, la nourriture dans tous ces différents pays … et à quel point ils étaient locaux et spécialisés dans différentes régions … Ce n’est pas vraiment quelque chose que nous obtenons autant aux États-Unis d’où nous venons, où c’est plus d’un assortiment de cuisines du monde entier”, a déclaré Colin Matthes à CNBC par appel vidéo. L’année dernière, le couple a créé une agence de voyages appelée Stay Awhile, qui organise des voyages “conçus autour de la nourriture”, selon le site Internet de l’entreprise. La première destination de Stay Awhile était Bologne, en Italie, où les invités ont participé à une dégustation d’un mois et à un voyage de travail à distance, en essayant la saucisse de mortadelle locale, en dégustant des granités aux amandes et aux pistaches (une sorte de sorbet) et en mangeant d’authentiques tagliatelles al ragu, une pâte servie avec une sauce traditionnelle boeuf et porc.

Cuisiner à Paris

La prochaine étape pour Stay Awhile est de 10 jours Voyage de pâtisserie française à Paris en juin 2023, où les invités apprendront à faire des desserts et des pâtisseries allant du gâteau opéra, une éponge en couches fourrée au café et au chocolat, au croissant classique, qui implique un processus assez élaboré.

La Place Des Vosges, une place dans le quartier du Marais à Paris. Les invités qui participent au cours de cuisine française de Stay Awhile visitent la région pour goûter aux délices gastronomiques. Andréa Pistolesi | Pierre | Getty Images

Alors que les boulangeries (boulangeries) et les pâtisseries (pâtisseries) sont apparemment à tous les coins de Paris, il peut être difficile de trouver des recettes authentiques pour faire des pâtisseries à la maison, a déclaré Matthes, qui est également boulanger amateur. “J’ai l’impression que beaucoup d’entre eux ont été ajustés et peut-être simplifiés et … je n’ai pas l’impression de devenir une vraie recette d’éclair français, par exemple”, a-t-il déclaré à CNBC. Pour s’assurer que les clients cuisinent de manière authentique, Stay Awhile a embauché la chef pâtissière Jennifer Pogmore, formée à la prestigieuse école de cuisine Le Cordon Bleu à Paris. Pogmore instruira les participants depuis un appartement avec une grande cuisine dans le 11e arrondissement de la ville, un quartier connu pour ses restaurants, ses bars et son opéra. En plus d’apprendre à faire des classiques français, l’itinéraire comprend une journée de dégustation de vins en Champagne ainsi qu’une visite guidée du quartier parisien du Marais pour goûter des spécialités telles que du fromage, de la charcuterie et des chocolats.

Des pains frais dans l’une des boulangeries Poilane à Paris. La société a déclaré que les boulangers suivent une formation de neuf mois pour apprendre le métier. Owen Franken | Documentaire Corbis | Getty Images

Il y a aussi beaucoup de temps pour que les gens explorent la ville. Matthes a recommandé de visiter la Brasserie Bellanger pour les plats principaux français traditionnels et la boulangerie familiale Poilane pour “sans doute le meilleur croissant de tout Paris”. La tournée de pâtisserie parisienne de Stay Awhile commence à 5 400 $ par personne, hors vols. Le couple a prévu un cours de cuisine italienne dans une villa en Toscane et une expérience gastronomique gastronomique au Pays basque espagnol, célèbre pour ses petits plats connus sous le nom de pintxos. “L’objectif principal est que les gens … aient ces expériences approfondies avec la nourriture et la cuisine, et en particulier la cuisine locale et régionale”, a déclaré Matthes à CNBC.

Une visite gastronomique de Saint-Sébastien

Les pintxos sont un aliment de base à Saint-Sébastien, l’un des endroits les plus populaires pour les gourmets du Pays basque espagnol. La ville est un point culminant du nord de l’Espagne pour les voyagistes de luxe LisseRouge. Il organise des voyages œnologiques et gastronomiques sur mesure dans la région, le directeur des ventes Adam Stebbings recommandant de prendre l’avion pour Bilbao, puis de découvrir la cuisine de Saint-Sébastien et les vignobles de la Rioja. “Le… triangle Bilbao-Saint-Sébastien avec la Rioja est très populaire. Il ne s’agit pas seulement de faire une visite œnologique… c’est une escapade gastronomique”, a déclaré Stebbings à CNBC par téléphone.

Saint-Sébastien, dans le nord de l’Espagne, est connue pour sa gastronomie. Krzysztof Baranowski | moment | Getty Images

Un voyage de quatre jours peut inclure deux nuits à l’hôtel Marques de Riscal, un hôtel spa de luxe à Rioja, avec un repas de huit plats dans son restaurant étoilé Michelin, suivi d’une nuit à l’hôtel cinq étoiles Maria Cristina à Saint-Sébastien. et dîner au steakhouse Casa Julian de Tolosa. Les prix commencent à 2 289 £ (2 650 $) par personne, y compris les transferts mais pas les vols. Pour les pintxos, Stebbings a recommandé Borda Berri et MendaurBerria, deux petits bars de la vieille ville de Saint-Sébastien. Pour le déjeuner, il a suggéré le restaurant de poisson Elkano, à environ une demi-heure de route à l’ouest de Saint-Sébastien. Les réservations sont essentielles comme c’était le cas nommé l’un des 50 meilleurs restaurants du monde en 2021, a déclaré Stebbings. L’intérêt pour les voyages axés sur la nourriture augmente, a déclaré Stebbings. Les ventes ont augmenté de 60% d’une année sur l’autre depuis 2019, bien qu’une partie de cette augmentation soit due à des réservations retardées à partir de 2020, a-t-il déclaré. Les régions françaises de Bourgogne et de Champagne sont particulièrement populaires, a-t-il déclaré.

Pintxos, un petit plat traditionnel, à Saint-Sébastien, en Espagne. Malcolm P. Chapman | moment | Getty Images

Les clients restent plus longtemps et ajoutent plus d’excursions, a déclaré Stebbings. Lors d’une visite de la région française du Languedoc-Roussillon, les voyageurs peuvent faire une excursion en bateau vers une ferme ostréicole au large de Montpellier. S’ils sont en Toscane, ils pourraient ajouter une visite en vélo électrique d’un vignoble ou deux.

Dégustation de vin en Toscane

La Toscane est bien connue pour des villes telles que Florence et Sienne, toutes deux proches de Borgo San Vincenzoun nouveau boutique-hôtel de luxe nommé d’après le saint patron de la viticulture. L’hôtel encourage les voyageurs à sortir des sentiers battus et à découvrir la région de manière plus authentique, à travers des dégustations d’huile d’olive de petits producteurs et une démonstration de fabrication de fromage dans une ferme voisine.

L’hôtel-boutique Borgo San Vincenzo, en Toscane, porte le nom du saint patron de la viticulture, Saint Vincent. Borgo San Vincenzo

La chasse aux truffes près de la ville historique de Montalcino et un cours de cuisine dans un château du XIIIe siècle avec des chefs locaux sont populaires, selon un représentant de l’hôtel, tandis qu’une visite en vélo électrique pour goûter au Vino Nobile di Montepulciano, un vin local, était également un succès auprès des invités cette année. Cet automne, Borgo San Vincenzo lancera des dîners vignerons, avec une variété de producteurs proposant des dégustations privées. L’un des dîners proposera des plats créés par le chef cuisinier de l’hôtel, Giulio Lombardelli, qui seront accompagnés de vin produit par son frère, Amadeo Lombardelli, du vignoble voisin Icario.

Le Flying Monk Bar de l’hôtel Borgo San Vincenzo en Toscane sert des cocktails italiens classiques, comme l’Aperol ou le prosecco spritz. Borgo San Vincenzo

Les accords peuvent inclure une lasagne à la citrouille, aux poireaux et aux amandes avec Icario Trebbiano 2021, un vin blanc ou des crevettes épicées aux champignons pioppini avec Icario Nysa Rose 2021.

Cuisiner dans les Cotswolds

Les ingrédients locaux sont au cœur de la école de cuisine à Daylesfordune ferme biologique et un domaine haut de gamme dans les Cotswolds, une région pittoresque célèbre pour sa campagne vallonnée et ses villages aux bâtiments en pierre couleur miel. Des cours d’une demi-journée et d’une journée complète à l’école – qui vont de la fabrication artisanale de pain à un atelier de boucherie – permettent aux clients de découvrir la région à travers ses produits.

Un chef prépare la table à l’école de cuisine de Daylesford dans la région des Cotswolds au Royaume-Uni. Daylesford

Les participants peuvent également dormir à la ferme dans l’un de ses cottages, convertis à partir de la ferme d’origine du XIXe siècle, ou ils peuvent séjourner à Kingham, un village voisin où Daylesford possède des cottages ainsi que The Wild Rabbit, un pub avec hébergement. Daylesford dispose également d’un magasin de ferme, d’un jardin et d’un centre d’antiquités, d’un magasin de vin et de restaurants, ainsi que d’un spa et d’une gamme de produits de soin bio. Mais malgré son expansion au cours des 20 dernières années, Daylesford reste une ferme biologique “en son cœur”, selon le chef James Devonshire, qui supervise son école de cuisine. Il “soit élève, soit fait pousser une énorme quantité d’ingrédients variés”, a-t-il déclaré à CNBC par téléphone. Les voyageurs trouveront peut-être un double fromage Gloucester produit dans sa crémerie ou un carton de tomates anciennes cultivées dans le jardin. “Nous utilisons autant que possible physiquement le jardin tout au long de l’année”, a déclaré Devonshire, ajoutant que le jardin n’est pas ouvert au public.

Une chambre à Fowler’s House, un cottage de location dans le village de Kingham, qui fait partie du domaine de Daylesford dans la région des Cotswolds au Royaume-Uni. Daylesford