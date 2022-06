Voyages en avion : Plus de la moitié des vols annulés, retardés

Plus de la moitié de tous les vols en provenance de certains des principaux aéroports du Canada sont annulés ou retardés, selon des données récentes.

DataWazo, une agence de stratégie de données basée à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a suivi les données alors que les frustrations montent au Canada face aux longs retards dans les aéroports, en partie en raison de l’augmentation des déplacements estivaux et du manque de personnel à l’aéroport.

“Il y avait une sorte d’espoir pour une reprise lorsque les mandats ont été levés le 20. Cela n’a pas encore été vu à grande échelle”, a déclaré Ray Harris, propriétaire de DataWazo, à CTV National News.

“Les chiffres sont à peu près les mêmes avant le 20 et après le 20. Cela ne semble tout simplement pas s’améliorer.”

Le gouvernement fédéral a supprimé le 20 juin l’obligation pour les voyageurs sortants nationaux et internationaux de fournir leur preuve de vaccination lorsqu’ils voyagent en avion ou en train.

Poussés par les secteurs du tourisme et du transport aérien, ils pensaient que cette décision contribuerait à augmenter les effectifs.

Mais des documents présentés au Parlement et examinés par CTV National News montrent que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comptait 1 904 agents travaillant dans les aéroports au Canada au 1er mai 2022, contre 2 033 le 1er janvier 2020 et 1 981 le 1er janvier. 2016.

Au 4 mai 2022, 103 employés de l’ASFC étaient en congé sans solde en raison de leur statut vaccinal.

Pendant ce temps, les documents montrent qu’il y avait 6 867 personnes employées par les sous-traitants de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) pour effectuer les contrôles de sécurité dans les aéroports au 16 mai 2022.

Cela se compare aux 7 420 agents de contrôle actifs au 1er janvier 2020 et à 5 509 au 1er janvier 2016.

Six employés de l’ACSTA étaient en congé sans solde en raison de leur statut vaccinal au 14 juin. L’ACSTA est responsable du contrôle des passagers et des bagages dans les aéroports canadiens.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré que si le gouvernement fédéral prévoyait un retour aux voyages, peu avaient prédit que la flambée se produisait maintenant.

Mais il dit que 91% des passagers qui attendent actuellement dans les lignes de l’ACSTA sont traités en 15 minutes ou moins, ce qu’il a qualifié d’amélioration significative par rapport à il y a trois ou quatre semaines.

“De notre côté, nous avons fait tout ce que nous pouvions sous le contrôle du gouvernement fédéral”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous devons travailler avec les compagnies aériennes et les aéroports pour gérer les retards de vol et les problèmes de traitement des bagages, car nous avons besoin de la coopération des compagnies aériennes et des aéroports pour résoudre ces problèmes.”

Mark Weber, président national du Syndicat des douanes et de l’immigration, affirme que le nombre de travailleurs de première ligne connaît une « lente érosion » depuis un certain temps.

“Donc, en ce moment, nous embauchons le même nombre que nous avons embauché l’année dernière et l’année précédente. Les chiffres qui embauchaient couvrent essentiellement l’attrition”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’ASFC impose des heures supplémentaires obligatoires et suspend la formation non essentielle dans le cadre de son «plan d’action estival».

Même si plus de personnes ont été embauchées cette année, Weber dit que dans le cadre du système actuel, un individu doit suivre 18 semaines de formation et un an d’apprentissage avant de devenir officier à part entière.

“Donc, pour aborder les choses pour cet été, ce navire a en quelque sorte navigué.”



Avec des fichiers de CTV News et de La Presse Canadienne