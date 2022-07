Voyages en avion : le Canada rétablit les tests COVID-19 aléatoires

OTTAWA –

Le gouvernement fédéral rétablit les tests COVID-19 aléatoires obligatoires pour les voyageurs aériens entrant au Canada, à compter du 19 juillet.

Un peu plus d’un mois après avoir suspendu la mesure, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé jeudi qu’elle remettrait en place des tests aléatoires pour les voyageurs aériens entièrement vaccinés arrivant au pays dans quatre grands aéroports canadiens : Vancouver, Calgary, Montréal et Toronto.

Les tests seront effectués hors site, soit lors de rendez-vous en personne dans «certains sites de fournisseurs de tests et pharmacies», soit à l’aide de rendez-vous virtuels et de tests d’auto-écouvillonnage. L’application ArriveCAN effectuera les sélections aléatoires et les voyageurs recevront un e-mail dans les 15 minutes suivant le remplissage de leur déclaration en douane, détaillant comment organiser leurs tests et pendant combien de temps ils doivent se mettre en quarantaine.

Les tests aléatoires obligatoires ne s’appliquent qu’aux voyageurs entièrement vaccinés. À moins d’en être exemptés, les voyageurs non vaccinés devront toujours se tester les un et huitième jours de leur quarantaine obligatoire de 14 jours. Si un voyageur entièrement vacciné obtient un résultat positif, un isolement de 10 jours est requis, peu importe la province ou le territoire où réside le voyageur.

Les tests aléatoires obligatoires se poursuivent aux points d’entrée terrestres, a ajouté le gouvernement.

“Nous devons maintenir en place les mesures de test aux frontières car c’est ainsi que nous suivons l’importation du virus COVID-19 et de nouvelles variantes préoccupantes”, a déclaré le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos dans le communiqué. « Nous continuerons d’adapter nos mesures frontalières pour équilibrer la nécessité de protéger les Canadiens tout en soutenant notre reprise économique.

Selon le bureau de Duclos, l’ASPC assurera le suivi des voyageurs pour s’assurer qu’ils effectuent leurs tests et émettra des avertissements – ainsi que des amendes possibles – pour les voyageurs qui ne se conforment pas.

Environ quatre ou cinq pour cent des voyageurs entrant au Canada seront sélectionnés pour des tests aléatoires, fournissant un échantillon de la population globale, a déclaré le bureau du ministre à CTV News.

Il n’y a pas de changement aux frontières terrestres, où les tests aléatoires obligatoires n’ont jamais été mis en pause.



Avec des fichiers de Mike Le Couteur et Rachel Aiello de CTV News