Voyages d’été: chaos à venir avec confusion des masques, pénurie de pilotes et plus

(CNN) — Les températures augmentent, les cas de Covid diminuent, les restrictions tombent en un clin d’œil et les vacances d’été sont si proches que vous pouvez sentir la crème solaire. Mais s’évader cette année ne sera ni facile ni relaxant.

Les experts préviennent que le chaos que les voyageurs ont enduré pendant les vacances de printemps est un signe avant-coureur du pire.

Quiconque envisage de voyager en avion au cours des prochains mois est confronté à des retards ou des annulations potentiels alors que les compagnies aériennes luttent pour reconstruire leurs capacités et leurs effectifs qui ont considérablement diminué pendant la pandémie.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré mercredi qu’ils avaient demandé au ministère de la Justice de faire appel de la décision rendue lundi par un juge fédéral qui a annulé le mandat du masque pour les transports en commun. Le DOJ a déposé l’appel tôt mercredi soir. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur cette lutte juridique.

Additionnez tout cela et nous nous dirigeons vers une saison de niveaux de stress qui épuiseraient même le voyageur le plus expérimenté. Il faudra plus que la perspective d’un siège de classe affaires entièrement inclinable pour éloigner l’anxiété de l’aviation.

Bien que de nombreux problèmes soient mondiaux, ce sont les États-Unis où ils se font le plus sentir en ce moment. La Chine étant toujours soumise à des fermetures régulières, l’Amérique est probablement sur la bonne voie pour regagner sa couronne en tant que pays le plus achalandé pour le nombre de passagers du trafic aérien.

Et il vient de connaître son week-end le plus chargé depuis l’arrivée de Covid, avec 6,5 millions de voyageurs passant les contrôles de sécurité de l’aéroport du vendredi au dimanche. Cependant, tout le monde n’a pas embarqué sur son vol prévu.

Près de 1 000 vols à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés au cours du week-end, s’ajoutant aux légions qui n’ont pas réussi à décoller au cours des semaines précédentes.

Sécurité et horaires réduits

Les avions JetBlue sont assis à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington à Arlington, en Virginie, le 18 janvier 2022. JetBlue a récemment annoncé qu’il renonçait à son horaire d’été. Stefani Reynolds/AFP/Getty Images

Il y a plus à venir, les principales compagnies aériennes américaines affirmant qu’elles n’ont pas assez de pilotes pour respecter leurs horaires.

JetBlue et Alaska Airlines ont déjà réduit leurs horaires d’été. Il est probable que d’autres devront faire de même ou jouer vite et librement avec ce qu’ils offrent à leurs clients.

Pire encore, il pourrait y avoir des effets sur la sécurité aérienne.

Un syndicat de pilotes – la Southwest Airlines Pilots Association, ou SWAPA – a récemment écrit une lettre aux dirigeants soulignant l’augmentation de l’épuisement des pilotes et avertissant que les niveaux de fatigue aiguë et cumulative constituaient désormais le principal risque pour la sécurité des vols. Southwest Airlines a reconnu une augmentation des plaintes de fatigue.

À l’origine de ce problème, les mesures prises par les compagnies aériennes pour rester à flot pendant les premiers jours de la pandémie, lorsque des flottes d’avions de passagers ont été clouées au sol et que le ciel s’est tu. En cas d’hémorragie de trésorerie, les compagnies aériennes ont rapidement commencé à décharger des avions et à licencier des milliers de pilotes et d’équipages de soutien.

La fatigue des pilotes “est quelque chose qui bouillonne depuis un certain temps”, a déclaré Mutean. “Et ce que cela signifie, c’est que le système est vraiment stressé en ce moment. Tant de gens reviennent voler, en particulier pendant le week-end de Pâques et de la Pâque.”

“Les compagnies aériennes sont généralement plus petites et les équipages ont du mal à suivre”, a-t-il déclaré.

Pour aggraver le problème : certains pilotes ont atteint l’âge de la retraite ou ont décidé de quitter la profession, ce qui signifie que les principales compagnies aériennes américaines de passagers ont tenté de faire face à un retour à 90 % des niveaux de trafic d’avant la pandémie, mais avec moins de personnes pour piloter les avions.

Et bien que les heures de travail des équipages soient fortement réglementées, les syndicats affirment que faire fonctionner les pilotes sur leurs heures maximales signifie qu’ils ne sont pas en mesure de prendre du temps pour le stress causé par d’autres problèmes tels que les retards causés par le mauvais temps. Les pilotes appelant malades à cause de la fatigue sont une autre raison pour laquelle les vols seront annulés.

“Ça va empirer”

Les passagers font la queue pour l’enregistrement au terminal 1 de l’aéroport de Manchester en Angleterre le 16 avril 2022. Les aéroports du Royaume-Uni ont du mal à faire décoller les vols en raison d’un manque de personnel. Ioannis Alexopoulos/LNP/Shutterstock

Pour aggraver les choses, il y a eu des problèmes similaires dans certains aéroports, notamment en Europe. Les scènes de chaos dans les aéroports britanniques au cours des deux semaines précédentes ont été en partie imputées au manque de personnel alors que les installations ont du mal à pourvoir les postes qui ont été rationalisés pendant la pandémie.

C’est un autre présage de problèmes à venir, déclare le défenseur des consommateurs Christopher Elliott, qui surveille la situation aux États-Unis et en Europe.

“Je pense que c’est un aperçu des choses à venir – et je pense que les choses vont empirer”, déclare Elliott, fondateur de l’association à but non lucratif Elliot Advocacy.

“L’été sera chaotique”, croit-il, à tel point qu’il conseille à ses partisans d’éviter l’Europe en août, le pic de la haute saison.

“Je pense que nous avons constaté des retards liés à la pandémie, mais je pense qu’ils sont intégrés à l’équation à ce stade – je ne pense pas que ce soit vraiment une excuse légitime”, dit-il.

“C’est la faute de tout le monde sauf la leur. S’ils se regardaient bien dans le miroir, ils se rendraient compte que pendant la pandémie, ils ont réduit leurs effectifs et licencié, et maintenant la demande est revenue en flèche et ils sont pris au dépourvu. Ils ont Je n’ai pas été en mesure de recruter du personnel assez rapidement pour répondre à la demande.”

Alors que l’Alaska et JetBlue coupent les vols, l’augmentation soudaine du nombre de personnes souhaitant acheter des billets d’avion présentera une tentation pour les compagnies aériennes touchées par Covid d’essayer de récupérer les pertes de la pandémie en vendant des sièges pour répondre aux demandes du marché.

Mais alors que de nombreuses compagnies aériennes sont actuellement en campagne de recrutement, payant le gros prix pour recruter de nouveaux pilotes, il est toujours possible que de nombreux vols dans les mois à venir ne décollent tout simplement pas comme prévu.

Confusion du masque de masse

Un mélange de voyageurs masqués et non masqués traversent l’aéroport national Ronald Reagan de Washington à Arlington, en Virginie, le 19 avril 2022. Naviguer dans les derniers changements de masque sera difficile pour les voyageurs. Kévin Lamarque/REUTERS

Pour les passagers qui espèrent faire un voyage indispensable après deux ans de restrictions, le conseil des experts est d’acheter les billets le plus tôt possible afin que la compagnie aérienne soit responsable même si le vol est coupé.

“Il suffit de réserver maintenant”, déclare Courtney Miller, directrice générale de l’analyse chez The Air Current.

“S’ils annulent mon vol, ils doivent me trouver un nouveau vol ; si j’attends, c’est moi qui prends le risque”, dit-il.

Même si les passagers montent dans un avion, l’annulation lundi du mandat de masque du gouvernement américain pour les avions pourrait encore ajouter à la confusion. De nombreuses compagnies aériennes ont désormais rendu les masques facultatifs à bord, mais les règles seront différentes pour les vols internationaux où les couvre-visages peuvent toujours être obligatoires.

Il y a probablement une incertitude résiduelle quant à savoir si le port du masque est conseillé, puisque la dernière décision a contré un précédent Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour prolonger le mandat du masque et la situation est maintenant sous examen officiel.

Le consensus commun est insaisissable

Les experts médicaux peuvent se trouver en désaccord sur la nécessité de se couvrir en plein vol.

Le Dr Leana Wen, professeur de politique et de gestion de la santé à la George Washington University Milken Institute School of Public Health, a déclaré à CNN qu’elle porterait toujours personnellement un masque dans les avions, les trains et les aéroports.

D’une manière générale, le médecin-chef de l’Association of State and Territorial Health Officials a déclaré mardi à CNN que les mandats de masque de voyage devraient se poursuivre – au moins un peu plus longtemps jusqu’à ce que le CDC dispose de plus de données sur la propagation de la sous-variante BA.2.

“Nous pensons que le port du masque dans les transports inter-États est toujours une intervention importante qui mérite d’être poursuivie”, a déclaré le Dr Marcus Plescia, médecin-chef de l’Association des responsables de la santé des États et des Territoires.

“La plus grande préoccupation est que nous voulons que les gens soient en sécurité et nous craignons que nous n’ayons pas encore traversé la pandémie autant que les gens le souhaitent, et les taux (Covid-19) commencent à remonter”, Plescia mentionné.

Jeu au sol difficile

Les gens font la queue pour obtenir un véhicule au bureau Avis du centre de location de voitures de l’aéroport international de Miami le 12 avril 2021. Les voyageurs pourraient également trouver de longues attentes et des prix exorbitants cette année. Joe Raedle/Getty Images

Zane Kerby, président de l’American Society of Travel Advisors, prévient qu’il pourrait y avoir d’autres maux de tête à destination. Par exemple, prenez la location de voitures – une autre industrie qui a du mal à gérer son pivot post-pandémique.

“Ça pourrait être pire que l’an dernier”, prévient-il. “Il existe des destinations populaires aux États-Unis – Honolulu, Los Angeles, Floride du Sud – où les prix ont atteint des niveaux incroyables.”

L’année dernière, il a été cité 3 200 $ pour une semaine de location à Hawaï.

“Je ne voulais pas acheter la voiture, juste la louer”, dit-il.

Gregory Wallace de CNN, Elizabeth Wolfe, Travis Caldwell, Amanda Jackson et Jacqueline Howard ont contribué à cette histoire.