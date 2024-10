Voyages dans des intérieurs hyperréels

En 2020, l’artiste et designer Charlotte Taylor et l’architecte Riccardo Fornoni ont dévoilé la Villa Saraceni. La maison sculpturale, apparemment flottante au bord de l’océan, nichée dans les falaises d’un blanc éclatant de Scala dei Turchi, dans le sud de la Sicile, est « devenue semi-virale », explique Taylor. Ils furent rapidement inondés de messages sur le projet. « Nous avons reçu de nombreuses demandes de séances photo », se souvient Taylor. « Les gens nous demandaient s’ils pouvaient louer la villa », ajoute Fornoni. Pendant ce temps, d’autres nous ont contactés pour se plaindre de l’emplacement : un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et puis il y a eu les messages de « gens qui disaient qu’ils étaient allés visiter la villa… Et qu’elle n’y était pas ».

Ce n’est pas là. « La villa n’existe pas dans la vraie vie ; nous avons eu un rêve et l’avons visualisé numériquement », explique Fornoni, basé à Mantoue, dans le nord de l’Italie. Villa Saraceni n’existe dans le métaverse qu’en tant que rendu CGI (Computer Generated Imagery). La technologie numérique, utilisée depuis longtemps pour donner vie à des plans architecturaux et intérieurs réels, a récemment pris vie. Entre les mains d’une nouvelle génération de créatifs, ce sont des outils pour explorer les fantasmes d’évasion. Des boîtes en verre brillant lévitent au-dessus de l’eau ; Des repaires dignes d’obligations sont creusés dans des cavernes et des orbes de l’ère spatiale glissent autour de galaxies lointaines. Ce sont des images qui séduisent et intriguent, qui oscillent entre le surréalisme saisissant et le photoréalisme troublant.

Villa del Soffio dans les Pouilles, par Nicholas Préaud et Charlotte Taylor © Nicolas Préaud & Charlotte Taylor

Le rendu a été utilisé pour la première fois dans les années 1970 et 1980, lorsque les premières versions de logiciels 3D étaient utilisées pour visualiser des projets architecturaux tels que « The Peak » de Zaha Hadid, un gratte-ciel de Hong Kong qui n’a jamais été (peut-être à juste titre) jamais construit. « Les rendus ont toujours eu cette sensation stylisée – soit très Coureur de lamedes visualisations architecturales dystopiques ou ultra-épurées », suggère Taylor. « Beaucoup de gens créent des espaces complètement idéalisés, sans aucune trace de vie humaine, mais j’aime qu’ils soient un peu désordonnés, qu’ils aient un peu de personnalité – et qu’ils aient un Sudoku sur la table. »

Fabriquer des meubles demande des efforts – c’est cher. Pourquoi ne pas le tester dans l’espace virtuel ?

Ancien illustrateur, Taylor est arrivé à cette façon de travailler « par hasard ». En créant des illustrations architecturales en trompe-l’œil, elle découvre les logiciels de rendu. «Je suis devenue fascinée par la façon dont on pouvait rendre les idées si réalistes», dit-elle. «Et ça a juste commencé à rouler…» Alimentée par l’isolement du confinement de 2020, elle fonde le studio de design Maison de Sable et commence à donner vie à ses idées dessinées à la main en collaboration avec de nombreux artistes numériques, progressant rapidement de la visualisation de scènes uniques à des maisons entières. « C’est devenu un peu une obsession ; cela m’a permis cette liberté de jeu et d’expérimentation.

La résidence dans le parc national Joshua Tree, en Californie, par Charlotte Taylor et Alba de la Fuente © Charlotte Taylor et Alba de la Fuente

Les résultats incluent The Residency, un rêve minimaliste en béton dans le parc national de Joshua Tree, réalisé aux côtés d’Alba de la Fuente, basée à Madrid. La Villa Ortizet, entièrement vert avocat, avec son canapé circulaire encastré de style années 70, entourée par la campagne verdoyante de la Lozère, est une collaboration avec la société marseillaise Studio Zyvaun « atelier d’architecture ridicule fondé par Anthony Authié » éponyme. Sur les rives de la rivière Atibaia à São Paulo, la Casa Atibaia est une structure luxuriante et incurvée aux parois de verre, en équilibre au sommet de rochers ; clin d’œil au modernisme brésilien de Lina Bo Bardi, il a été créé avec l’architecte français Nicolas Préaud.

La retraite flottante de Nicholas Préaud et Charlotte Taylor © Nicolas Préaud & Charlotte Taylor

«Tous les projets sur lesquels Charlotte et moi avons travaillé sont fictifs et oniriques», explique Préaud. « Mais ils sont toujours conçus et réfléchis pour que le projet puisse réellement être construit. » Chaque domaine numérique, en préparation depuis des mois, fonctionne pour Préaud avant tout comme « une recherche qui est ensuite appliquée à des projets commandés réels ».

De la Fuente, un architecte qui a travaillé avec le studio barcelonais de Ricardo Bofilldit créer « une architecture par images ». En tant que nouvelle diplômée, explique-t-elle, « c’était un outil très puissant pour montrer aux gens ce que j’étais capable de faire. Pour moi, peu importe que ce soit réel ou non ; c’est le concept derrière cela qui est intéressant. Je pense que ce sera l’avenir de l’architecture.

La salle Korben Dallas du Bureau Benjamin, présentée dans Design Dreams: Virtual Interiors and Architectural Environments © Bureau Benjamin

Les marques, elles aussi, sont de plus en plus disposées à mettre en scène virtuellement leurs produits. Un moteur majeur, suggère Fornoni à propos des scénographies numériques qu’il a créées pour la marque textile Conception Kirkbyc’est la durabilité. « Aucun CO2 n’est produit en déplaçant les canapés d’un endroit à un autre », dit-il.

Mais l’impulsion en faveur de la conception de royaumes virtuels peut être plus poétique. Quand Taylor créait sa première collection de meubles, présentée en vrai à la galerie de Lisbonne Garcé & Dimofski en 2022, elle crée également une maison architecturale virtuelle nommée Casa de Formas pour présenter son lit de repos Two Tone aux côtés de pièces d’autres designers. « Notre objectif était de créer quelque chose de vraiment unique, sans contraintes », explique le co-fondateur Olivier Garcé. « En tant que galerie travaillant avec les meilleurs artisans, nous voulions apporter cette expertise dans notre environnement onirique. »

La chambre de la Casa Atibaia, sur les rives de la rivière Atibaia à São Paulo, par Nicholas Préaud et Charlotte Taylor © Nicolas Préaud et Charlotte Taylor

Les plateformes en ligne comme DecoHub mettent l’accent sur le numérique. En 2022, la place du design parisienne Monde Singulier a commencé à présenter ses collections dans un espace purement virtuel. « Mais ensuite, si les pièces sont commandées, elles sont réellement réalisées », explique l’architecte et designer Benni Allan, dont la table basse Slab en chêne et acier fait partie de l’univers du Monde Singulier. « La fabrication de mes meubles demande beaucoup d’énergie et d’efforts – ils coûtent très cher. Pourquoi ne pas simplement le tester dans l’espace virtuel ?

La splendeur surréaliste des mondes virtuels peut certainement captiver. « L’idée de rêver est vraiment importante », déclare Jenn Ellis, qui a cofondé avec Allan la galerie virtuelle Aora pour réunir l’art, l’architecture et la musique. « Le virtuel n’est pas un compromis ; c’est un endroit où vous vous sentez excité.

Le salon de Lake Vattern House, par Alba de la Fuente en collaboration avec Andrés Reisinger © Alba de la Fuente / Andrés Reisinger

« C’est une évasion », déclare Taylor, dont les comptes Instagram (@charlottetaylr et @maison_de_sableoù elle partage son propre travail ainsi que celui des autres) comptent au total quelque 581 000 abonnés. Elle a également imprimé le monde virtuel dans le livre Rêves de design : intérieurs virtuels et environnements architecturaux (Livres de chroniques). «J’étais un Sims-enfant obsédé. Je l’ai toujours sur mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, mais l’idée de personnages fictifs dans des maisons fictives m’a toujours fasciné.

Même si certaines images numériques sont présumées réelles, un autre problème s’est récemment aggravé. « Les gens pensent souvent que les images 3D sont dues à l’IA », explique Taylor. «Je partage également quelques explorations de l’IA [on my Instagram account]donc je n’aide pas à la confusion.

Timbre de Christophe Perichon en exclusivité pour le Monde Singulier © Monde Singulier/Sébastien Baert

Le rapport AI 2024 du RIBA (Royal Institute of British Architects) – le premier du genre – révèle que 41 % des cabinets d’architecture ont adopté l’intelligence artificielle dans une certaine mesure. « La façon de transformer les idées de mon imagination en un état aussi réaliste a radicalement changé », déclare l’architecte Carlos Bañón Blazquez, directeur du laboratoire de recherche sur l’intelligence architecturale de l’Université de technologie et de design de Singapour. À l’aide de ses propres « invites » visuelles – notamment des croquis et des modèles 3D – il utilise l’IA pour « représenter certaines valeurs de ce que pourrait être l’architecture ». Qu’il s’agisse de structures en béton aux angles spectaculaires et aux couleurs vives, ou de vastes façades de verre dans des formations rocheuses, « j’essaie de provoquer une réaction », ajoute-t-il.

Pour Johan Hybschmann, qui enseigne à la Bartlett School of Architecture de l’University College London, l’IA peut être « un outil utile pour générer des options – par exemple, donnez-moi six plans d’étage pour un immeuble de grande hauteur – que vous pouvez ensuite modifier et contrôler ». » déclare-t-il. « Ce qui nous effraie un peu, c’est cette belle image unique qui n’est pas nécessairement une pièce d’architecture réfléchie. »

Pour Taylor, le fantasme devient de plus en plus réalité. Les pièces qui ont commencé virtuellement sont devenues des meubles physiques, y compris ses grosses chaises Sturdy en pin pour Garcé & Dimofski. À Londres, elle a conçu les intérieurs du nouveau bar d’écoute Space Talk en collaboration avec Allan. Des maisons des Pouilles à l’Utah sont également en construction.

En fait, les architectes Fornoni, Préaud et de la Fuente conviennent tous que leur objectif ultime est de concrétiser leurs visions. Fornoni travaille actuellement sur un projet d’intérieur à Lanzarote. Il s’inspire d’un projet numérique antérieur, mais « pouvoir le faire pour de vrai, c’est comme si un rêve devenait réalité. S’il est construit, c’est complètement autre chose.