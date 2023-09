Voyager sans numéraire en Chine devient plus facile pour les touristes étrangers

Ant Group, propriétaire d’Alipay, la plus grande plateforme de paiement numérique au monde, étend son réseau mondial pour inclure 10 principaux portefeuilles électroniques de toute l’Asie. Cela marque une étape importante vers la réduction des voyages et des dépenses en République populaire de Chine. plus facile pour les étrangers.

Sept portefeuilles électroniques de Macao, de Mongolie, de Singapour, de Corée du Sud et de Thaïlande seront désormais pris en charge par le programme de paiements transfrontaliers « Alipay+ », a annoncé un communiqué de presse aujourd’hui (19 septembre). Ils rejoignent trois services de Hong Kong, Malaisie et Corée du Sud qui faisaient partie du lancement du programme en 2022.

En Chine, Alipay et WeChat Pay dominent le marché des paiements numériques. Les habitants de ce pays pratiquement sans numéraire utilisent des applications numériques pour tout payer : prendre une collation dans un distributeur automatique, louer une batterie portable dans un centre commercial ou déverrouiller un vélo électrique partagé sont tous activés avec le scan d’un QR code.

Cela signifie que les touristes voyageant en Chine sont souvent incapables d’accéder à toute la gamme des options de restauration, de vente au détail et de transport. S’ils n’ont pas de compte bancaire chinois et numéro de téléphone, ils se heurtent à ce qui est en réalité un mur de paiement numérique. Effectuer des achats via des applications ou des achats en ligne n’est pas non plus disponible sans configuration financière en Chine, et l’utilisation d’une carte de crédit peut être aléatoire car les machines à cartes sontn’t omniprésent. En 2019, Alipay a commencé à proposer aux visiteurs de courte durée une carte numérique prépayée afin qu’ils puissent faites vos achats comme les locaux.

Mais l’expansion du portefeuille électronique d’Alipay rendra ces options de consommation plus accessibles aux touristes d’Asie de l’Est et du Sud-Est, sans avoir à ouvrir un compte bancaire temporaire. Eric Jing, président-directeur général d’Ant Group, a déclaré dans un communiqué que le « partenariat régional multipartite » « aiderait les voyageurs à bénéficier d’un plus grand choix et de plus de commodité » pendant leur séjour en Chine.

Alipay a plus d’un milliard (pdf), selon un dépôt d’Ant Group auprès de la Bourse de Hong Kong en 2020, et travaille avec 80 millions de commerçants.

Un grand chiffre : 175 millions

Les utilisateurs de portefeuille électronique désormais couverts via Alipay+

Une liste de portefeuilles électroniques pouvant être utilisés en Chine via Alipay+

🇭🇰 Hong Kong – Alipay Hong Kong

🇲🇴 Macao – mPay

🇲🇾 Malaisie – Touch ‘n Allez au portefeuille électronique

🇲🇳 Mongolie – Hipay

🇸🇬 Singapour – Changi Pay, OCBC

🇰🇷 Corée du Sud – Kakao Pay, Naver Pay, Toss Pay

🇹🇭 Thaïlande – TrueMoney

Alipay cherche à tirer profit des Jeux asiatiques de Hangzhou

Le moment de l’annonce d’Alipay intervient juste avant les Jeux asiatiques de 2023, qui débutent le 23 septembre. Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang, sera l’hôte. En tant que premier grand événement sportif en Chine depuis la pandémie, il s’agit d’une grande opportunité pour le pays de relancer l’économie régionale, en particulier dans un contexte de ralentissement économique. récupération post-covid.

Hangzhou s’attend à une hausse de la consommation grâce à l’afflux de voyageurs. En juin, la ville a cédé 100 000 billets aux touristes étrangers, et un million de « packs cadeaux » (comprenant des pass de métro et des pré-achats).cartes SIM payantes) pour attirer les participants étrangers. Les Jeux Asiatiques sont devrait générer 414,1 milliards de yuans (56,8 milliards de dollars) de produit intérieur brut, selon les chiffres cités dans le South China Morning Post.

La facilité de dépenser via des applications comme Alipay sera essentielle pour faciliter cette consommation. NetsUnion Clearing Corp. of China, la plateforme centrale de compensation de Pékin pour les fournisseurs de paiement numérique tiers, a clairement exprimé cette intention.

« Nous nous engageons à fournir un soutien solide aux scénarios et événements de paiement mobile transfrontaliers importants tels que les Jeux asiatiques de Hangzhou », a déclaré l’organisation publique dans un communiqué, ajoutant qu’elle vise à créer « un système transfrontalier ouvert et inclusif ». environnement de consommation en Chine.

Au total, 45 pays d’Asie participeront aux Jeux, qui incluent des sports comme les courses de bateaux-dragons et le sepak takraw. (alias « kick volleyball »). Ce sera la troisième fois que la Chine accueillera l’« Asiad » depuis sa création. en 1951.

