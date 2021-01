Voyagez-vous fréquemment? Si c’est le cas, il y a des chances que vous meniez une vie beaucoup plus heureuse que ceux qui ne s’aventurent pas du tout, 7% de plus révèlent une nouvelle étude. L’étude, publiée dans la revue Tourism Analysis, a montré que les participants qui ont déclaré voyager régulièrement à au moins 120 km de chez eux ont également déclaré être environ 7% plus heureux lorsqu’ils ont été interrogés sur leur bien-être général que ceux qui ont déclaré voyager très rarement.

«Bien que des choses comme le travail, la vie de famille et les amis jouent un rôle plus important dans les rapports généraux sur le bien-être, l’accumulation d’expériences de voyage semble avoir un effet mineur mais notable sur la satisfaction de vivre autodéclarée», a déclaré Chun-Chu (Bamboo ) Chen, professeur adjoint à la Washington State University.

«Cela illustre vraiment l’importance de pouvoir sortir de sa routine et d’expérimenter de nouvelles choses», a-t-il ajouté. Pour l’étude, les participants à l’étude ont été interrogés sur l’importance des voyages dans leur vie, combien de temps ils ont passé à chercher et à planifier de futures vacances, et combien de voyages ils ont fait en un an.

Ils ont également été interrogés sur leur satisfaction de vivre perçue. Sur les 500 participants au sondage, un peu plus de la moitié ont déclaré avoir effectué plus de quatre voyages d’agrément par année. Seulement 7 pour cent des personnes interrogées n’ont pas pris de vacances.

En tant que restrictions de voyage dues à COVID-19[feminine commence à se détendre à l’avenir, la recherche pourrait avoir des implications importantes pour les touristes et l’industrie du tourisme.

Sur la base des résultats de l’étude, Chen a déclaré que les agences de voyage, les centres de villégiature et même les compagnies aériennes pourraient lancer des campagnes sur les réseaux sociaux, telles que la création de hashtags sur les avantages scientifiques des vacances, pour susciter l’intérêt des gens à discuter de leurs opinions sur les voyages.

Des études antérieures ont examiné les bienfaits des expériences touristiques sur le soulagement du stress, la santé et le bien-être, mais elles ont eu tendance à examiner l’effet d’un seul voyage ou de vacances.

« Cette recherche montre que plus les gens parlent et planifient des vacances, plus ils sont susceptibles de les prendre », a déclaré Chen.

« Si vous êtes comme moi et que vous vous efforcez de sortir de l’esquive et de voir quelque chose de nouveau, nous espérons que cette recherche sera une bonne motivation supplémentaire pour commencer à planifier vos prochaines vacances », at-il ajouté.