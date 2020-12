En raison du risque élevé d’infections, les gouvernements ont imposé plusieurs restrictions aux déplacements, en particulier par avion, pour ses citoyens. Voyager par voie aérienne et maritime a le potentiel le plus élevé de Coronavirus infection entre les nations. Cependant, une fois que les verrouillages ont été assouplis ou levés après la période de pointe de l’infection, les voyages aériens internationaux et nationaux ont repris avec des limitations. Beaucoup doivent voyager régulièrement en avion, à cause du travail. On peut avoir une expérience de vol relativement sûre en suivant un simple ensemble d’instructions.

Masques faciaux

Les masques sont notre première ligne de défense contre les Coronavirus infection. Ils doivent être portés en tout temps lorsque l’on voyage par avion, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Le port de masques supprime la possibilité que le virus se propage par la toux ou les éternuements.

Savons et désinfectants

Comme le virus est connu pour survivre à la surface des objets, il y a un risque d’attraper une infection, dans un aéroport. Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande se laver les mains avec des savons pendant 40 à 60 secondes. Les molécules de savon endommagent la couche externe du virus, les rendant inefficaces. Les savons ne nuisent pas non plus à notre peau ni aux bactéries bénéfiques, contrairement aux produits chimiques.

Les désinfectants pour les mains contenant au moins 60% d’alcool sont également efficaces pour éliminer Coronavirus . L’utilisation excessive de désinfectants pour les mains est nocive car elle élimine nos huiles naturelles de la peau, tue les bactéries bénéfiques et provoque le dessèchement et le craquelage de notre peau. Les désinfectants ne doivent être utilisés que lorsque l’on ne peut pas se laver les mains.

Distanciation sociale des aéroports

Les aéroports étant des endroits bondés, les passagers doivent s’assurer qu’ils n’entrent pas en contact étroit les uns avec les autres, sauf pour les familles voyageant ensemble.

Paiements numériques

Il vaut mieux éviter les transactions en espèces car le virus se propage par des gouttelettes sur les surfaces. Les paiements numériques sont plus sûrs.

Circulation d’air et sièges en vol

Les voyageurs peuvent pousser un soupir de soulagement parce que l’air à l’intérieur d’une cabine d’avion est rafraîchi en permanence pendant le vol. La plupart des avions modernes sont équipés de filtres à air de haute qualité qui réduisent la possibilité de propagation de virus entre les passagers.

Les sièges de fenêtre sont idéalement un choix plus sûr car ils éloignent les passagers de l’allée fréquemment utilisée par les autres passagers et l’équipage de conduite.