Voyager en été, en toute simplicité – The New York Times

À Bellingham, Washington, à 90 miles de Seattle, on peut passer quelques jours à faire de la randonnée, du vélo et à se régaler d’huîtres. En dehors d’Atlanta, un week-end de dégustation de vin dans les contreforts des Blue Ridge Mountains vous attend. Il y a des endroits cachés dans la banlieue de Chicagoland qui sont parfaits pour camper. À Ojai, “un vortex électromagnétique de bonne énergie” à 80 miles de Los Angeles, vous trouverez des couchers de soleil d’un autre monde et la plus grande librairie en plein air du monde.

À Brooklyn, où j’habite, 2,75 $ vous permettront d’obtenir un billet sur NYC Ferry, dont les six itinéraires quotidiens desservent les cinq arrondissements et, jusqu’au 11 septembre, Governors Island (où vous pouvez glamper la nuit, si vous le souhaitez).

Plus tôt dans la pandémie, j’ai écrit une newsletter pour The Times sur la façon de mener une vie pleine et cultivée à la maison, ou à proximité. J’avais pensé qu’avec l’assouplissement des restrictions pandémiques, il y aurait moins besoin de tels conseils, et j’ai rêvé que le monde ouvrirait ses portes et que nous tous, trop longtemps enfermés, ferions la roue. Les complications continues n’avaient pas figuré dans le fantasme.

Quelque chose que j’ai réalisé, en réfléchissant et en écrivant pendant un an et demi sur ce qu’il faut faire pendant que vous êtes à la maison, c’est que ces activités n’ont pas à être des prix de consolation. Il y a autant d’émerveillement et de plaisir à trouver à proximité qu’il y en a à l’autre bout d’un long voyage en avion. Pas besoin de chercher bien loin pour le trouver.