Voyager avec votre téléphone ? Voici un accessoire de sécurité indispensable

OSOMla société pour laquelle nous avions de très grands espoirs, puis rejetée parce qu’elle a sorti un téléphone crypto à 1 000 $, a un produit qui mérite votre attention si vous êtes quelqu’un qui se retrouve à brancher son téléphone sur des banques de chargement et des ports de données louches.

Ça s’appelle le Câble de confidentialité et OSOM a un brevet en instance dessus. En termes simples, il s’agit d’un câble USB C, avec la capacité intégrée d’éteindre la partie données du câble, le limitant uniquement à agir comme un câble d’alimentation. Cette conception est en réponse directe à une augmentation du «juice jacking», une tactique de cybervol où une victime branche son appareil sur une station de charge, comme celles que l’on trouve dans les aéroports et les halls d’hôtel, puis a un logiciel malveillant installé sans le savoir sur son appareil ou a des informations retirées de l’appareil. C’est simplement un autre cas où notre plus grande création, la technologie, est utilisée contre nous. Bâtards.

Notre câble de confidentialité offre la protection la plus simple possible pour aider à atténuer la possibilité de ces attaques : un air gap. Basculez un interrupteur et les fils de données USB à l’intérieur de notre câble sont physiquement déconnectés – rien à l’autre extrémité de votre câble de confidentialité ne peut « parler » à votre téléphone en utilisant la connexion de données USB.

Pour activer et désactiver les données, il y a une petite bascule sur le câble lui-même, ainsi qu’une lumière LED pour vous faire savoir si le transfert de données est activé ou non. En termes de spécifications, le câble est conçu pour fournir jusqu’à 60 W de jus, mesure près de 5 pieds de long et coûte 29 $.

Quelle chouette idée.