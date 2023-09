Voyager avec Milley : un journaliste rappelle à quel point le meilleur soldat américain était le plus à l’aise avec ses troupes

STE MERE EGLISE, France (AP) — Le soldat avait une cible fixée. Il avait trois bières en main, une journée complète de congé et un groupe de jeunes femmes qui attendaient. Mais une foule d’uniformes de l’armée également rassemblée pour les célébrations du jour J dans ce village français a fait obstacle.

Le soldat a franchi une autre étape et s’est rendu compte qu’il mettait ses bières directement dans l’uniforme du général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées.

« Palomino, qu’est-ce que tu fais? » » dit Milley en lisant le badge du capitaine.

Les yeux de Palomino s’écarquillèrent.

« Whoaaa! » dit-il en s’éloignant du grand type.

« Whoaaa! » Milley répondit immédiatement, souriant et faisant un pas vers lui.

Même si le capitaine a peut-être été surpris de voir Milley se mêler aux soldats, cela ne m’a pas surpris. Pour ceux d’entre nous qui l’ont couvert, il y a Milley qui a été défini par les moments profondément controversés de sa présidence sous l’ancien président Donald Trump, qui l’a qualifié de traître. Et puis il y a Milley avec les troupes, espiègle et chez elle.

« Tiens, je vais te donner une pièce! » » dit Milley, poursuivant son approche vers le capitaine de la 173e Brigade aéroportée de combat, laissant tomber la pièce de monnaie de son président dans sa bière sous les rires d’un troupeau de soldats.

Une fois que les soldats obtiennent une pièce d’un rang aussi élevé que celle de Milley, chaque fois qu’ils se trouvent dans un bar et sont mis au défi de montrer quelle pièce ils portent, eh bien, ils gagnent et l’autre soldat achète les boissons. C’est donc une pièce précieuse à avoir.

J’étais quelques pas derrière, en mission pour l’Associated Press, mais ce n’était pas un voyage de reportage ordinaire. C’était le dernier pèlerinage de Milley en Normandie en tant que soldat avant la fin de son mandat samedi. Et chemin faisant, il ferait participer mon défunt grand-oncle, enterré en Normandie, à son voyage.

Tout a commencé lors de cette journée ensoleillée et arrosée de bière à Sainte-Mère-Eglise, sur la place célèbre pour le parachutiste américain dont le parachute s’est accroché au clocher de l’église alors que des milliers de jeunes hommes sortaient des avions et tombaient dans l’obscurité le 6 juin. 1944.

« Pour moi, c’est profondément significatif. En fait, c’est spirituel », m’a dit Milley. Son père était un Marine qui a combattu à Iwo Jima, sa mère était infirmière. Et Milley avait servi dans les deux divisions dont les batailles ici le jour J ont fait de la Normandie une terre sacrée.

Des centaines de soldats des 82e et 101e divisions aéroportées envahissaient les bars et les rues de la ville. Lors de cette fête d’une semaine, Sainte-Mère-Eglise embrasse les jeunes hommes et femmes qui portent désormais les écussons des unités qui les ont libérés.

Partout où Milley allait sur la place, des curieux le suivaient. Durant la présidence de Trump, Milley était devenu l’un des présidents les plus reconnaissables de l’histoire récente et l’un des plus controversés. Il s’est attiré les critiques des critiques qui affirmaient qu’il n’aurait jamais dû devenir aussi médiatisé, et il a mis Trump en colère pour s’être opposé à certains des plans du président.

Mais parmi les troupes, il était leur Milley.

«C’était assez incroyable de le rencontrer. Il a eu une énorme influence », a déclaré le Sgt. Muniz, chef d’équipe de tireurs d’élite de la 4e Division d’infanterie, après avoir croisé le chemin de Milley et avoir été inventé.

« Et voilà, il est écrit Général Milley, commandant du 1-506th Infantry, BCT 101st, 39e chef d’état-major de l’armée et 20e président », a-t-il déclaré en frappant l’épaule d’un autre soldat de la 101e division aéroportée, le sergent d’état-major. Wolfe, qui avait drapé le drapeau des Screaming Eagles sur son dos pour obtenir l’autographe du président.

Comme le capitaine Palomino, les sergents se sont fondus dans la foule avant que je connaisse leur prénom.

« Ce que tu lis? » » dit Milley en se déplaçant parmi le groupe, glissant une pièce de monnaie dans la main d’un autre jeune sergent. « Vous devez lire Clausewitz et Sun-Tzu, « Art of War » et « On War ». Si vous les lisez, vous n’êtes pas obligé de lire d’autres livres. Et la Bible, c’est tout », dit-il avec un éclat de rire.

Quelques jours auparavant, j’avais montré une photo à Milley. Mon grand-père et son frère étaient en uniforme dans un champ anglais quelques semaines seulement avant l’opération Overlord.

Terry « Salty » Harris mourrait quelques jours après avoir sauté en Normandie, mais il était déjà immortalisé par « Band of Brothers » de HBO. J’avais apporté la photo et les ailes de mon grand-père en pensant qu’il y aurait peut-être une opportunité de m’éclipser et de laisser les deux sur la tombe à croix blanche de Terry au cimetière américain de Normandie.

Une fois que j’en ai parlé à Milley, il s’est accroché.

«J’ai commandé le 506ème!» dit-il en parlant du 506e régiment d’infanterie de la 101e division aéroportée. Terry avait fait partie de la Easy Company du 506e ; Milley avait commandé l’unité en Corée.

Avec Milley, un itinéraire soigneusement planifié n’est toujours qu’une salve d’ouverture ; il ne survit jamais à sa première conversation. Ajoutez à cela l’amour du président pour l’histoire, la houle des soldats en service actif et la file d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale en fauteuil roulant qui incarnent le dernier souvenir vivant des combats, c’est un peu un miracle que Milley ne soit pas toujours là, au milieu des troupes et des anciens combattants. , inventant chacun d’entre eux.

Mais maintenant, il pensait aussi à Terry.

« Nous devons nous rendre à Carentan », a déclaré Milley, encourageant son équipe à trouver un moyen d’y parvenir.

Carentan est un village situé à environ 16 kilomètres de Sainte-Mère-Eglise. C’est aussi là que Terry est mort.

Dans les nuits qui suivent le 6 juin 1944, les parachutistes qui n’ont pas été abattus par les canons allemands donnent tout pour se regrouper sur le terrain. La route qui mène à Carentan est connue sous le nom de « Purple Heart Lane ».

Nous allions à Carentan, mais seulement après plusieurs heures de rencontre avec des soldats ; puis visiter deux ordres de religieuses, où Milley raconta des histoires sur sa propre éducation catholique ; puis vendeur ambulant, où Milley a repris le grill et cuisiné des saucisses pour sa femme, Hollyanne Milley, et son équipe. Puis nous nous sommes dirigés vers Carentan.

« Ici même, sur le terrain sur lequel nous nous trouvons, c’est le début de la libération de la France et le début de la libération de l’Europe occidentale », a déclaré Milley. « Nous ne devrions jamais oublier pourquoi ils se sont battus ici. »

Au cours des jours suivants, le planning s’est éclipsé. Alors que les survols et les discours ont commencé le 6 juin au cimetière américain de Normandie, honorer le passé s’est glissé derrière les nouvelles exigences du présent. La tombe était pour un autre voyage, c’était suffisant.

Ce n’était pas suffisant pour Milley. Même après les discours et les demandes d’interviews supplémentaires devant les caméras de télévision, y compris la nôtre, le président a également été fixé sur son objectif.

« Avez-vous pu voir la tombe ? m’a-t-il demandé alors que notre équipe vidéo AP retirait son microphone.

« Non, je n’avais tout simplement pas le temps », dis-je. Déjà l’entretien que nous venions de terminer signifiait que je devais me mettre au travail.

En une minute, Milley fit en sorte que ses hommes avancés parcourent rapidement les rangées de croix blanches. Il savait que voir la tombe comptait. J’avais les coordonnées de la tombe stockées sur mon téléphone portable et les membres de son équipe avancée étaient des éclaireurs rapides. Je me suis dépêché avec eux, le cahier du journaliste toujours à la main.

C’était peut-être le bruit de fond du cimetière, Omaha Beach juste à côté, le vent. Peut-être était-ce dû au stress que les minutes passaient et qu’un titre ne l’était pas. Mais l’histoire de Terry en était une que je connaissais profondément et que je chérissais. Un membre de la famille qui avait été tué était juste là, j’ai cédé au présent et j’ai commencé à pleurer.

Hollyanne Milley a passé son bras autour de mon épaule, et elle, le président et moi avons incliné la tête et prié sur la croix blanche de Terry.

Et puis Milley l’a inventé.

Tara Copp, Associated Press