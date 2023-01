Voyager au Mexique : Conseils de sécurité pour les Canadiens

Le Mexique attire chaque année des millions de touristes internationaux avec ses plages de sable, ses montagnes, ses forêts tropicales et sa riche culture.

Mais voyager n’importe où peut comporter des risques pour la sécurité, comme les Canadiens de l’État mexicain de Sinaloa en ont fait l’expérience la semaine dernière après l’arrestation le 5 janvier du trafiquant de drogue présumé Ovidio Guzman. Guzman est le fils de l’ancien patron du cartel Joaquin Guzman, également connu sous le nom d’El Chapo. Sa capture a entraîné des explosions de violence dans les villes de l’État, dirigées par des membres du cartel de Sinaloa.

À la suite de la violence à Sinaloa, le gouvernement canadien a émis un avis avertissant les voyageurs d’éviter les voyages non essentiels dans plusieurs États du nord, de l’ouest et du centre du Mexique et de faire preuve d’une “grande prudence” dans d’autres parties du pays. .

Des avis exhortant les visiteurs canadiens à faire preuve de prudence sont également en place pour des pays comme la Jamaïque, le Brésil, le Pérou, El Salvador, l’Allemagne, le Royaume-Uni et d’autres.

Voici quelques conseils de sécurité, l’experte en voyages Natalie Preddie dit que vous devriez suivre si vous prévoyez de voyager à l’étranger.

COMPRENDRE LES RISQUES

Preddie a déclaré que les voyageurs doivent garder à l’esprit qu’il y a toujours un risque qu’ils soient confrontés à la violence à l’étranger, peu importe où ils se trouvent dans le monde.

“En ce qui concerne la violence dans différents pays, nous allons la voir au Mexique, dans toutes les Caraïbes”, a-t-elle déclaré lundi à CTV’s Your Morning. “Partout où vous allez, il y aura toujours un certain niveau de violence.”

Pour cette raison, elle a déclaré que les Canadiens devraient toujours confirmer qu’ils ont une assurance voyage lorsqu’ils quittent le pays. Les voyageurs devraient également vérifier les avertissements pour tout pays qu’ils prévoient visiter, à la fois du gouvernement du Canada et du gouvernement du pays dans lequel ils se rendent. Le gouvernement du Canada répertorie les avertissements aux voyageurs à voyage.gc.ca/voyage/avertissements.

Elle a ajouté que les voyageurs qui comprennent les risques associés aux destinations vers lesquelles ils se dirigent peuvent être mieux préparés à faire preuve de bon sens et à faire des choix sûrs à l’étranger.

“Ayez vos esprits sur vous,” dit-elle. “Vous voulez prendre de bonnes décisions, peu importe où vous allez, pour votre sécurité personnelle et celle de ceux avec qui vous êtes.”

PARTAGEZ VOS PROJETS

Preddie a déclaré que les voyageurs devraient toujours partager leurs plans et leurs déplacements avec quelqu’un à la maison, avant et pendant un voyage. Les Canadiens peuvent même informer gratuitement le gouvernement fédéral de leurs projets de voyage en s’inscrivant à voyage.gc.ca/voyager/inscription.

“De cette façon, s’il y a des évacuations ou quelque chose comme ça, le gouvernement sait où vous êtes et peut vous aider à sortir”, a-t-elle déclaré.

Le service garantit également que les voyageurs reçoivent des informations importantes du gouvernement du Canada avant ou pendant une catastrophe naturelle ou des troubles civils.

‘PRENEZ LES BONNES DÉCISIONS’ POUR VOUS PLAISIR

Preddie a souligné que certaines destinations mexicaines, dont Cancun et Tulum, sont exclues de l’avis de voyage actuel.

“Ces zones qui sont très populaires auprès des Canadiens en ce moment n’ont pas du tout été touchées”, a-t-elle déclaré. “Et partout dans les Caraïbes, tous ces endroits chauds sont bons.”

À moins que le gouvernement fédéral ne déconseille de voyager vers une destination, Preddie a déclaré que les Canadiens qui envisagent des vacances à l’étranger devraient y aller, en prenant les précautions appropriées.

“Il y aura un certain niveau de risque chaque fois que vous quitterez votre domicile”, a-t-elle déclaré. “Alors profite du soleil. Prends simplement de bonnes décisions.”

L’EXPÉRIENCE D’UN CANADIEN

Parmi les touristes canadiens à Sinaloa lorsque la violence a éclaté la semaine dernière, il y avait la journaliste et ancienne grand chef du Manitoba Keewatinowi Okimakanak, Sheila North, ses deux enfants adultes et son petit-fils de deux ans.

De retour au Canada en toute sécurité lundi, North a déclaré à Your Morning de CTV qu’elle était en excursion en catamaran avec sa famille lorsqu’ils ont remarqué pour la première fois de la fumée s’élevant de la ville de Mazatlan.

“C’était une belle journée et nous étions tous prêts pour cette excursion. Rien d’inhabituel ne se passait… tout le monde était heureux et parlait”, a-t-elle déclaré. “Mais au fur et à mesure que vous vous enfonciez dans l’eau vers cette île vers laquelle nous nous dirigions, il y avait de gros panaches de fumée noire à une extrémité de la ville, puis de l’autre côté, il y en avait un autre.”

North a déclaré que le personnel du bateau ne semblait pas savoir ce qui se passait dans la ville. Cependant, elle a commencé à comprendre que ses amis et sa famille qui étaient au courant de ses projets de voyage lui envoyaient des mises à jour par e-mail et SMS. De retour à terre après l’excursion, elle a dit que l’hôtel était plus occupé que jamais.

“Les gens (dormaient) dans le hall, dormaient dehors… et définitivement, l’ambiance était très tendue ce soir-là”, a-t-elle déclaré.

North et sa famille ont pu rentrer chez eux à Winnipeg samedi – un jour plus tard que prévu initialement – ​​et bien qu’elle soit contente d’avoir fait le voyage, elle a dit qu’elle était heureuse d’être à la maison, en sécurité.

Les Canadiens à l’étranger qui ont besoin d’une assistance consulaire d’urgence doivent contacter le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada en appelant le 001-800-514-0129 (sans frais depuis le Mexique uniquement), +1 613 996 8885, par SMS au +1 613-686 -3658, via WhatsApp au +1 613-909-8881, via Telegram à Urgence Canada à l’étranger ou par courriel à sos@international.gc.ca.