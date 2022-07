Voyager atteint son apogée alors que tout le monde essaie de sortir de la ville

Voici l’affaire : Juste à temps pour que les voyageurs américains bénéficient d’une pause financière après une année de flambée des prix, les aéroports du monde entier cèdent sous la pression. Tout le monde essaie de sortir de la ville, souvent pour leurs premières vraies vacances en deux ans, mais les aéroports du monde entier n’ont pas assez de personnel pour gérer la ruée.

“Au cours des dernières semaines, alors que le nombre de passagers au départ dépassait régulièrement les 100 000 par jour, nous avons commencé à voir des périodes où le service chute à un niveau inacceptable”, a déclaré le PDG d’Heathrow, John Holland-Kaye, dans une lettre ouverte aux passagers.

Pas plus de 100 000 passagers au départ par jour seront autorisés à quitter Heathrow jusqu’à la mi-septembre, a-t-il déclaré. C’est un peu moins que les 104 000 par jour estimés que l’aéroport pourrait autrement accueillir cet été.

Les compagnies aériennes, confrontées à leurs propres pénuries de personnel, ont déjà réduit leurs horaires d’été.

British Airways, pour sa part, a supprimé environ 30 000 vols – sans compter les annulations de dernière minute – depuis le début de la saison, selon le Wall Street Journal.

Mais Holland-Kaye a déclaré que les dernières prévisions d’Heathrow montraient qu’un nombre excédentaire de sièges avait déjà été vendu, de sorte que les compagnies aériennes devaient cesser immédiatement de vendre des billets.

GRANDE IMAGE

Notre appétit collectif pour de bonnes vacances est revenu beaucoup plus vite que les aéroports et les compagnies aériennes n’ont pu réembaucher le personnel qu’ils avaient licencié au printemps 2020. Vous pouvez blâmer les compagnies aériennes ou des réglementations onéreuses, selon votre point de vue.

Dans le meilleur des cas, l’embauche de travailleurs d’aéroport peut être un long processus impliquant des vérifications d’antécédents et des autorisations. British Airways a déclaré aux législateurs en juin qu’elle avait environ 3 000 recrues potentielles bloquées dans des vérifications des antécédents qui prennent jusqu’à quatre mois. D’autres dirigeants de compagnies aériennes lors de cette audience n’ont pas tardé à blâmer les réglementations onéreuses pour le chaos des voyages dans les aéroports.

Et c’est juste – les clients veulent savoir que leurs bagagistes et leur personnel au sol ont été minutieusement contrôlés, mais dans un marché du travail aussi serré que celui-ci, il est encore plus difficile de recruter pour ces postes.

Heathrow « s’est clairement trompé », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l’International Air Transport Association, le groupe représentant les compagnies aériennes mondiales. “Dire aux compagnies aériennes d’arrêter de vendre – quelle chose ridicule pour un aéroport de dire à une compagnie aérienne.”

Mais les compagnies aériennes doivent également assumer une part de responsabilité ici. Les transporteurs américains ont licencié des dizaines de milliers de travailleurs par le biais de rachats pendant la pandémie alors même qu’ils recevaient des milliards de dollars d’aide salariale, gracieuseté du contribuable américain. Maintenant, ils survendent des vols que les contrôleurs aériens ne peuvent pas suivre, profitant des prix exorbitants du carburant et de la forte demande pour augmenter les prix.

Conclusion : Soyez prêt pour le chaos des voyages d’été. Et peut-être tomber aussi. Si vous êtes le genre de personne qui vole n’importe où pour Thanksgiving, c’est-à-dire le jour de voyage le plus chargé de l’année, c’est-à-dire le pire moment possible pour tester l’infrastructure tendue de l’industrie aéronautique américaine… trame, Bonne chance.

NOMBRE DU JOUR : 16

Starbucks prévoit de fermer 16 sites aux États-Unis, citant des plaintes d’employés concernant des problèmes de sécurité. Les fermetures toucheront les magasins de Seattle, Los Angeles, Philadelphie, DC et Portland, Oregon.

Ces mesures font partie d’un effort plus large visant à réorganiser l’entreprise, comme indiqué dans une lettre de lundi du PDG Howard Schultz, qui a pris ses fonctions pour la troisième fois ce printemps. Starbucks doit “radicalement” améliorer l’expérience des employés, a-t-il écrit, ajoutant que l’entreprise s’efforcerait de créer “la sécurité, l’accueil et la gentillesse pour nos magasins”.

Pour être clair, Schultz essaie également d’instituer une philosophie résolument antisyndicale au sein de la base de Starbucks – quelque chose avec lequel il n’a eu jusqu’à présent qu’un succès limité.

PÉDALE ARRIÈRE

Plus de deux ans après le déclenchement de la pandémie, de nombreuses entreprises qui ont le plus profité de son bouleversement sont confrontées à un règlement de comptes. Assez ironiquement, les investisseurs se retirent dans leurs bunkers, évitant les comportements à risque, tandis que les consommateurs sortent de leurs cachettes, prêts à faire des folies alors même que le virus reste une menace.

C’est une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui ont construit leurs marques sur le sol instable que le tremblement de terre de Covid-19 a laissé derrière lui.

Peu d’entreprises ont eu leur destin aussi étroitement lié à la pandémie que Peloton, dont les vélos stationnaires coûteux ont déclenché une sorte de mouvement autour de l’idée de rester sur place. Pour ceux qui pouvaient se permettre les vélos connectés à Internet (et les tapis roulants, mais surtout les vélos), ils ont offert un portail vers une communauté au-delà de son propre module de quarantaine. Il y avait de la musique assourdissante et une pièce sombre pleine d’étrangers en sueur – si vous plissiez les yeux, cela pourrait ressembler à une fête du Before Times.

Malheureusement, Peloton n’a pas été en mesure de gérer la chaleur.

Voici l’affaire: Dans le dernier signe de difficulté de la société de fitness à domicile, Peloton a décidé d’arrêter de fabriquer ses propres vélos et tapis de course, au profit d’un fabricant taïwanais tiers, rapporte mon collègue Jordan Valinsky. Il s’agit d’un changement radical pour l’entreprise qui lutte pour réduire ses coûts.

Peloton fermera ses usines exploitées par Tonic Fitness Technology, une société qu’elle a achetée en 2019. Environ 600 employés de Tonic seront licenciés, selon Bloomberg.

Pourquoi est-ce important:

Peloton a dépensé des centaines de millions pour sécuriser la production basée aux États-Unis, estimant que la demande resterait élevée. Il espérait également éviter les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement océanique qui entravent le commerce mondial depuis 2020.

Mais l’entreprise a mal évalué le désir de la société de s’entraîner seul devant un écran pour toujours. Les ventes d’abonnements ont stagné alors que les gens sont retournés dans les gymnases.

Après avoir eu du mal à remplir les commandes en temps opportun pendant son apogée pandémique, Peloton a maintenant trop d’inventaire.

Il s’agit de la première mesure majeure de réduction des coûts du PDG Barry McCarthy, qui a été installé en février dans le cadre d’un remaniement qui comprenait le licenciement de près de 3 000 employés.

Mardi, les actions de Peloton ont augmenté de 3,5% aux nouvelles. Mais son action est toujours en baisse de près de 95 % par rapport à son niveau record de fin 2020.