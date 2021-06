Voyager à Manchester est plus dangereux que de voler au Portugal ou en Espagne, selon un expert de Covid alors que les Britanniques rentrent de Faro

VOYAGER à Manchester est plus dangereux que de se rendre au Portugal ou en Espagne, a affirmé un expert de Covid.

Les Britanniques en vacances au Portugal ont été plongés dans le chaos et doivent débourser des milliers de livres pour les tests Covid alors que le pays passe à la «liste orange» du Royaume-Uni la semaine prochaine.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Tim Spector a déclaré qu’il y avait plus de risques de voyager de Londres à Manchester que de partir en vacances au Portugal Crédit : Alamy

Il a dit qu’aller à Manchester était plus risqué que l’Espagne Crédit : Alamy

Mais Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, a déclaré qu’il y avait plus de risques de voyager de Londres à Manchester que de partir en vacances au Portugal.

Il a déclaré: « Nous semblons être légèrement plus obsédés par ces variantes que tout autre pays et je pense que c’est probablement parce que nous menons le monde dans notre génétique en termes de compréhension de ce que font ces variantes. Mais cela crée également cela. léger élément de panique et de peur, à cause de ces potentiels de ces variantes à faire quelque chose.

« Mais je pense que si nous examinons les données concrètes, il n’y a vraiment eu pratiquement aucune augmentation des admissions et les taux de mortalité sont vraiment faibles car cela devient une maladie plus bénigne. Nous devons continuer avec cela.

« Nous n’allons pas arriver au Covid zéro donc nous devons apprendre à vivre avec ce virus, cette forme plus douce, même s’il est plus transmissible. »

Il a ajouté qu’il avait du mal à comprendre l’idée derrière le retrait du Portugal de la liste verte des voyages internationaux.

« Si vous voyagez de Londres à Manchester en ce moment, c’est un risque bien plus grand que d’aller au Portugal, en Espagne, en Italie, en France. Protégeons-nous les Portugais des problèmes ? Est-ce le cas ? » il a dit.

« Parce que sinon, je ne comprends pas vraiment. Nous ne pouvons pas empêcher les variantes d’entrer dans ce pays à moins de verrouiller complètement le pays.

« Je pense donc que nous devrions simplement commencer à nous installer et à gérer nos propres épidémies et ne pas essayer d’avoir cette politique de voyage aléatoire qui cause beaucoup de peur et de confusion. »

Le gouvernement a envoyé en fumée les projets de voyage de milliers de personnes en conseillant aux Britanniques de ne pas se rendre dans la destination populaire – et en obligeant les passagers de retour à s’isoler à partir de 4 heures du matin mardi.

DES MILLIERS RENDEZ-VOUS À LA MAISON

Plus de 112 000 Britanniques se trouvent actuellement au Portugal et les voyageurs qui en reviennent devront passer un test PCR Covid avant le départ et fournir un résultat négatif.

Ils devront ensuite payer pour deux autres tests les deuxième et huitième jours de leur quarantaine de 10 jours.

Les Britanniques peuvent opter pour des fournisseurs de tests Covid privés, qui peuvent coûter entre 120 et 300 £ par personne – ou des options légèrement moins chères sont disponibles auprès de Boots et Superdrug.

Cela signifie qu’une famille de quatre personnes pourrait dépenser entre 240 et 1 200 £ pour rentrer chez elle – plus les parents pourraient prendre 10 jours de congé.

Tui, le plus grand voyagiste du Royaume-Uni, a déclaré qu’il comptait 9 500 clients au Portugal, mais que ce chiffre devrait déjà tomber à 2 000 mardi en raison de la fin du semestre pour les écoliers.

Un épidémiologiste portugais a affirmé que la décision de déplacer le Portugal vers le niveau ambre était « une réaction excessive ».

Le professeur Henrique Barros, président du Conseil national de la santé du Portugal, a déclaré que la situation globale des coronavirus dans le pays est « relativement stable ».

Boris Johnson examinera les statistiques de Covid cette semaine pour décider de la levée des restrictions le 21 juin, a révélé Matt Hancock.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il était « trop tôt » pour déterminer si le gouvernement lèverait toutes les restrictions sur les coronavirus plus tard ce mois-ci.

Il a également confirmé que les Britanniques dans la vingtaine obtiendront leurs coups Covid cette semaine.

M. Hancock a averti que la souche indienne Covid est 40% plus transmissible que les autres variantes.

Pendant ce temps, la «Journée de la liberté» le 21 juin pourrait être reportée au 5 juillet afin de s’assurer que toutes les personnes âgées de plus de 50 ans reçoivent un deuxième vaccin.