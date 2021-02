«Nous sommes à l’intérieur de cette bulle que le soleil crée autour de lui-même», a déclaré Edward C. Stone, le scientifique du projet pour la mission. «Lorsque Voyager a été lancé, nous ne savions pas quelle était la taille de la bulle, nous ne savions pas combien de temps il faudrait pour y arriver, et nous ne savions pas si le vaisseau spatial pourrait durer assez longtemps pour y arriver.»

L’héliosphère est une bulle de gaz émanant de notre soleil et est secouée par des vents de particules interstellaires qui soufflent à travers la Voie lactée. À plus grande distance, le vent solaire diminue et est dépassé par le flux interstellaire.

Pour Voyager 2, maintenant à plus de 11 milliards de miles de la Terre, ce changement s’est produit le 5 novembre. Ce jour-là, les instruments à bord du vaisseau spatial ont détecté une augmentation de la force des champs magnétiques de la région interstellaire et du nombre de rayons cosmiques galactiques. , qui proviennent de bien au-delà du système solaire, ont sauté. Dans le même temps, le vent solaire s’est éteint.

«Nous ne voyons plus le vent solaire», a déclaré John Richardson, le chercheur principal de l’expérience de la science du plasma. «Cela signifie que nous devons être dans le milieu interstellaire.»

La transition vers l’espace interstellaire ne reflétait pas exactement celle de Voyager 1.

Le Dr Stone a déclaré que Voyager 2 allait dans une direction différente et que six ans plus tard, le soleil était à un moment différent de son cycle de 11 ans. «Nous en apprenons beaucoup sur les différences ainsi que sur les points communs», a-t-il déclaré.

L’expérience scientifique du plasma de Voyager 2 a fourni le premier regard direct sur ce qui arrive au vent solaire lorsque le vaisseau spatial pénètre dans l’espace interstellaire. (Voyager 1 n’a pas été en mesure de collecter ces données, car son instrument à plasma est tombé en panne en 1980.)

Le Dr Richardson a déclaré que la vitesse du plasma avait chuté rapidement juste devant la frontière. «Nous pensions que ce serait une diminution beaucoup plus progressive», a-t-il déclaré.

La mission Voyager se poursuivra pendant un certain temps. «Les deux vaisseaux spatiaux sont en très bonne santé si vous les considérez comme des seniors», a déclaré Suzanne Dodd, la chef de projet.