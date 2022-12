Voyage supersonique sans le boom sonique : à l’intérieur de l’avion X-59 de la NASA

Pendant des décennies, voler plus vite que la vitesse du son a signifié accélérer à travers le ciel dans un avion qui crée un puissant bang sonique – un énorme bruit qui descend vers le sol comme un coup de tonnerre.

Mais imaginez pouvoir voyager à travers le monde à plus de 1 000 milles à l’heure, sans ce bruit rebutant et surprenant. Soudain, un nouveau monde de voyages grand public et d’aviation s’ouvrirait, ce qui n’a pas été possible depuis des décennies.

La NASA veut faire de ce rêve une réalité. Au Armstrong Flight Research Center, juste à l’extérieur de Lancaster, en Californie, l’agence spatiale travaille sur l’avion X-59 QueSST (abréviation de Quiet SuperSonic Technology) – un avion de démonstration conçu pour voler plus vite que la vitesse du son ne générant rien de plus qu’un “coup sonore”,

Les avions supersoniques traditionnels peuvent créer un bang sonique de plus de 100 décibels pendant le vol – un problème qui a conduit la Federal Aviation Administration des États-Unis à interdire les vols supersoniques commerciaux au-dessus de la terre en 1973.

NASA/Lockheed Martin



Mais le X-59 a été conçu pour minimiser les ondes de choc qui provoquent un bang sonique en plein vol, réduisant son son au niveau du sol à 75 décibels. Selon la NASA, c’est à peu près aussi fort qu’une portière de voiture qui claque dans la rue.

Pour concevoir cet avion “low-boom”, la NASA et Lockheed Martin sont revenus aux principes de base de l’aérodynamique. Le résultat est un avion à la fois incroyablement avancé et d’une simplicité élégante.

“Ces principes de physique, d’aérodynamique, existent depuis la nuit des temps”, a déclaré le directeur du programme X-59 de Lockheed Martin, David Richardson. “C’est ce que Mère Nature veut voir. Tout comme les oiseaux sont parfaitement conçus, cet avion est parfaitement conçu pour voler en supersonique aussi silencieusement que possible.”

Dans un hangar sans fenêtre dans le haut désert californien, des ouvriers ont assemblé le X-59 et l’ont mis à l’épreuve pour son premier vol d’essai. De près, l’avion au nez effilé avait l’air d’avoir été tiré des pages d’une bande dessinée de science-fiction des années 1950 – toutes les lignes rapides et les courbes ininterrompues, un cockpit étroit dissimulé au centre. Conçu et construit par la NASA et Lockheed Martin, il est présenté comme l’avion supersonique du futur.

L’objectif est de convaincre les régulateurs comme la FAA que l’interdiction des voyages supersoniques de passagers par voie terrestre peut être annulée. Ce changement pourrait ouvrir la porte à un avenir où les voyages supersoniques ne sont plus réservés aux pilotes de chasse, et voler plus vite que la vitesse du son pourrait être à nouveau possible pour la première fois depuis le retrait du Concorde en 2003.

La science du son

Pour comprendre le fonctionnement d’un bang sonique, vous devez connaître un peu la physique de base du son.

Le son est essentiellement une onde d’air comprimé — imaginez-le comme une impulsion dans un slinky, se déplaçant d’un point A à un point B à une vitesse d’environ 340 mètres par seconde. Lorsqu’un avion vole dans les airs, il pousse l’air devant lui, créant ces ondes de compression.

Mais lorsqu’un avion vole à des vitesses supersoniques (supérieures à Mach 1), il se déplace plus vite que ces vagues d’air comprimé ne peuvent s’écarter. En conséquence, l’avion génère des ondes de choc qui descendent jusqu’au sol où elles sont perçues comme un bang sonique.

Amy Kim/Crumpe



Toute grande variation de forme sur le corps de l’avion, comme le cockpit qui dépasse à l’avant ou la queue qui dépasse à l’arrière de l’avion, peut produire une onde de choc. Pour minimiser les ondes de choc qui se propagent jusqu’au sol, vous devez modifier la forme de l’avion et le rendre beaucoup plus rationalisé, en lissant les variations de forme et en les répartissant sur un corps beaucoup plus long.

C’est ce que la NASA et Lockheed ont fait avec le X-59. L’avion mesure 99 pieds et 7 pouces de long, mais ne transporte qu’un seul passager; à plus de 30 pieds de long, le nez occupe environ un tiers de l’avion et mène de manière transparente aux ailes en flèche et à un seul moteur à l’arrière.

Selon Larry Cliatt, responsable technique des tests acoustiques de la NASA pour le X-59, toutes ces caractéristiques se combinent pour s’assurer que les ondes de choc produites dans les airs se comportent “bien”.

“Nous voulons garder [the shock waves] parallèles et séparés les uns des autres afin qu’ils ne se combinent pas en un fort bang sonique », a déclaré Cliatt. « Nous traînons donc ces changements de volume, les rendant très graduels sur tout le corps de l’avion.

Une nouvelle façon de voler

Le X-59 est si long et profilé que son cockpit n’a pas de fenêtre orientée vers l’avant.

Au lieu de cela, le pilote utilise un système de vision externe (XVS) créé par la NASA pour piloter l’avion. Le XVS utilise deux caméras au-dessus et au-dessous de l’avion pour créer une vue en temps réel de l’avant de l’avion affichée sur un écran HD. Mais le XVS agit également comme un affichage tête haute, ou HUD, affichant des données telles que l’altitude, la vitesse et la trajectoire de vol.

Chez Armstrong, la NASA a testé ce XVS dans son simulateur de vol X-59. Le pilote d’essai de la NASA Nils Larson sera l’un des pilotes qui pilotera éventuellement le X-59 en utilisant le XVS et il m’a montré comment le système fonctionne.

John Kim/Crumpe



Après avoir passé la matinée à effectuer un vol d’essai de routine dans l’un des F-15 de la NASA, Larson est sorti de la chaleur extérieure de 114 degrés, de retour dans la climatisation et a mis la simulation de vol à l’épreuve. Pour Larson, l’expérience de voler avec une fenêtre de cockpit et d’utiliser l’écran XVS n’est pas si différente.

L’avantage vient de la combinaison de la vue du monde réel des caméras avec le type de données que vous voyez sur un affichage tête haute monochromatique dans un avion de chasse. Le XVS permet aux pilotes de voir des avertissements clignotants ou du texte coloré à l’horizon, des choses qu’ils ne verraient pas normalement à travers une fenêtre de cockpit.

“Vous l’utilisez comme vous le feriez pour n’importe quelle autre fenêtre”, a déclaré Larson. “Mais comme il s’agit d’un écran, cela nous donne en fait plus de capacités que vous n’en auriez s’il ne s’agissait que d’une fenêtre.”

Le coup sonique

Lockheed Martin



Tout au long de 2022, Lockheed et la NASA ont effectué des vérifications initiales sur le X-59, mais le vrai test de l’avion vient avec le premier vol. Cela se produit en 2023, lors de la phase dite de “validation acoustique”, lorsque la NASA pilotera le X-59 pour s’assurer que le bang sonique a été réduit de manière satisfaisante à un bruit sourd.

La NASA enverra le X-59 avec un avion de chasse F-15 qui agira comme un avion de chasse, mesurant les ondes de choc produites par l’avion en plein vol. Et peut-être le plus impressionnant de tous, la NASA capturera des images des ondes de choc – un processus connu sous le nom de photographie schlieren.

Photographier un avion se déplaçant plus vite que la vitesse du son n’est pas une mince affaire.

“Le X-59 doit éclipser le soleil parce que nous utilisons le soleil comme toile de fond”, a déclaré Cliatt, responsable des tests acoustiques. “Tout cela doit se passer parfaitement. C’est comme enfiler une aiguille pour obtenir cette image magnifique.”

Nasa



Mais le grand décideur sera le son au sol. Dans la phase de test acoustique, la NASA installera un réseau de microphones sur une étendue de 30 miles de long du désert de Mojave en Californie pour mesurer le bruit sourd et s’assurer qu’il est aussi silencieux que prévu.

Après la grande vérification du son du X-59 vient la troisième étape des tests en 2025, lorsque l’avion survolera une poignée de villes et villages à travers les États-Unis pour évaluer la réponse de la communauté. La NASA soumettra ensuite ses données aux régulateurs dans le but de modifier les restrictions concernant le vol supersonique.

Après tout, dans les années 70, lorsque le Concorde a commencé à voler et que la FAA a introduit son interdiction des vols supersoniques commerciaux au-dessus de la terre, le bruit était le problème. Cela a limité Concorde aux vols transatlantiques et a finalement sonné le glas de la compagnie. Mais si la NASA peut prouver que les avions supersoniques peuvent voler sans le boom, cela pourrait ouvrir les voyages supersoniques à une nouvelle génération.

Le X-59 pourrait ouvrir la voie aux entreprises privées et aux compagnies aériennes pour réintroduire les vols supersoniques pour les passagers de tous les jours, partout dans le monde. Selon David Richardson de Lockheed Martin, les vols grand public pourraient arriver dès 2035. Et ils vont changer la donne.

“Vous ne voyez pas seulement cette demande des consommateurs haut de gamme, vous la voyez de tout le monde – tout le monde aimerait” y arriver “plus rapidement”, a-t-il déclaré.

Logan Moy/Crumpe



Le clin d’oeil

En visitant le hangar de Lockheed Martin Skunk Works, j’ai eu une idée de l’ampleur de la construction du X-59. L’avion ressemble plus à une fléchette géante qu’à un avion, avec ces ailes en flèche et le nez qui s’étend sur des mètres et des mètres.

Richardson, qui a jusqu’ici travaillé sur des projets hautement classifiés pour Lockheed, était mon guide pour la journée, me faisant visiter l’échafaudage au sommet de l’avion pour souligner l’électronique installée par l’équipe d’ingénierie. Il m’a tendu un casque et m’a emmené sous le corps de l’avion pour montrer les capteurs qui renverront les données au XVS. Il m’a laissé surgir dans la cavité où ira le train d’atterrissage et regarder à travers le squelette de l’avion, regardant où le moteur serait plus tard installé.

Pour Larry Cliatt de la NASA, le programme X-59 a impliqué des années de conception, de test et de construction qui conduiront tous à un moment de vérité lors de ce premier vol d’essai.

“Nous allons avoir beaucoup de gens qui regardent les données, attendant de voir le tout premier bruit sourd du X-59 pour s’assurer que tout notre travail a porté ses fruits”, déclare Cliatt. “Vous savez, ça va arriver en un clin d’œil. Un bang sonique dure 200 millisecondes. Et c’est ce que tout de cela est d’environ – 200 millisecondes.”