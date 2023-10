Voyage somptueux pour un groupe de députés conservateurs sous le feu des projecteurs sur l’éthique

Un voyage coûteux pour un groupe de députés conservateurs parrainé par un groupe d’intérêt et un groupe de réflexion hongrois pourrait bientôt être scruté à la loupe par le comité d’éthique de la Chambre des communes.

Le porte-parole du NPD en matière d’éthique, Matthew Green, a annoncé lundi qu’il présenterait une motion demandant au comité d’examiner de plus près un voyage à Londres en juin dernier parrainé par Canadiens pour une énergie abordable et l’Institut du Danube. Le voyage, présenté comme une occasion de discuter de politique énergétique, comprenait des milliers de dollars en vols, hôtels et transports terrestres, ainsi qu’un dîner au Guinea Grill dans le quartier de Mayfair à Londres avec des bouteilles de champagne d’une valeur de 600 $, estimées à 6 262 $.

Les députés conservateurs Steven Ellis, Philip Lawrence, Rosemarie Falk et Shannon Stubbs étaient parrainés par Canadiens pour une énergie abordable. Le député conservateur John Williamson, fondateur de ce groupe, désormais dirigé par l’ancien député libéral Dan McTeague, était parrainé par l’Institut du Danube.

Selon les règles de la Chambre des communes, les députés sont autorisés à accepter des voyages parrainés, mais doivent divulguer le voyage qu’ils acceptent et déposer un rapport contenant des détails sur le voyage.

Entre-temps, le député conservateur Michael Barrett a annoncé qu’il proposerait que le comité tienne également des audiences pour déterminer si le gouvernement avait contrecarré la tentative de la GRC d’enquêter sur l’affaire SNC-Lavalin en refusant de divulguer les documents du Cabinet nécessaires à son enquête.

Lundi, la question des voyages parrainés des députés a dominé la réunion du comité d’éthique alors qu’il entendait les agents du Parlement : la commissaire au lobbying Nancy Bélanger, la commissaire à l’information Caroline Maynard, l’ancien commissaire à l’éthique Mario Dion et le commissaire à l’éthique par intérim Konrad von Finckenstein.

L’ancien commissaire à l’éthique, Mario Dion, affirme que rien dans les règles d’éthique n’interdit aux députés d’accepter des voyages parrainés par des groupes. (Mario Dion/La Presse Canadienne)

Bélanger a récemment supervisé une mise à jour du code de conduite des lobbyistes, qui plafonne le montant des cadeaux que les groupes de pression peuvent offrir aux députés à 40 $ avec une limite annuelle de 200 $ — ce qui empêcherait un groupe enregistré pour faire pression sur le gouvernement d’offrir un voyage à un député. cela pourrait valoir des milliers de dollars.

En réponse à une question de la députée libérale Pam Damoff, Bélanger a déclaré que les voyages parrainés sont une préoccupation depuis longtemps.

« Lorsque je suis devenu commissaire au lobbying, je me suis inquiété du fait que des lobbyistes, qui attendent quelque chose des personnes sur lesquelles ils font pression, puissent proposer des voyages d’une valeur de plusieurs milliers de dollars, puis revenir vous appeler pour faire pression sur vous pour quelque chose de spécifique… Cela crée certainement un sentiment d’obligation qui, à mon avis, n’est pas acceptable », a-t-elle déclaré.

Bélanger a déclaré que les voyages devraient être soumis à un test d’acceptabilité.

Bélanger a toutefois souligné que les règles du Code de conduite en matière de lobbying ne s’appliquent pas aux voyages payés par un groupe qui n’est pas enregistré pour faire du lobbying auprès du gouvernement.

Dion a déclaré que rien dans les règles d’éthique n’interdit aux députés d’accepter de voyager.

« Les voyages sponsorisés sont parfaitement acceptables en vertu du code, c’est ce que le Parlement a décidé il y a plusieurs années », a déclaré M. Dion au comité. « Donc, toute critique des voyages sponsorisés est une perte de temps car elle est considérée comme parfaitement acceptable dans le code de conduite des parlementaires. »

Dion a déclaré que les députés doivent signaler leurs déplacements au bureau du commissaire à l’éthique, mais qu’ils prennent souvent un certain temps pour le faire.

« Le bureau n’est informé des voyages sponsorisés qu’après coup », a-t-il déclaré. « Normalement, nous ne sommes pas consultés. Nous apprenons des mois et des mois après la fin du voyage et nous publions essentiellement ce qui nous a été déclaré. Nous n’avons aucun rôle pour juger ou dire quoi que ce soit sur les voyages sponsorisés. »

Von Finckenstein, qui a déclaré qu’il n’était pas au courant du voyage à Londres, a déclaré plus tôt au comité qu’il avait décidé d’harmoniser les règles de reporting éthique avec celles du code de conduite du lobbying et de fixer les mêmes seuils de 40 $ par cadeau et un maximum annuel de 200 $.

« Cela n’a aucun sens d’avoir des chiffres différents selon les régimes », a-t-il déclaré aux députés.

Von Finckenstein a déclaré qu’il avait également décidé de ne pas appliquer le délai de réflexion après l’embauche pour les fonctionnaires qui quittent un ministère puis reviennent travailler pour un autre ministère.