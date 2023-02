Voyage rapide à travers le système judiciaire pour l’attaquant d’un refuge de Kelowna

Un homme a été condamné après avoir attaqué un travailleur sur le site du refuge extérieur de la ville à Weddell Place et Richter Street à Kelowna.

Le 17 janvier 2023, vers 8 h, le travailleur a été agressé par l’un des occupants de la nuit, selon la police. L’homme a donné plusieurs coups de poing et de pied à sa victime.

Selon la police, Jonathan Staniforth a été arrêté pour voies de fait.

“Nous prenons chaque incident d’agression au sérieux et voulons nous assurer que tout le monde a un endroit sûr pour travailler et vivre”, a déclaré le sergent d’état-major. Brendan Dolan, GRC de Kelowna.

“Il s’agit d’un cas d’un récidiviste violent infligeant des dommages et de la violence à un membre de la communauté et cela ne sera pas toléré.”

Selon la GRC, Staniforth a plaidé coupable à l’agression et a été condamné à six mois de prison.

Après la peine, il purgera un an de probation avec des conditions pour mieux protéger la victime.

“Il y a eu une étroite collaboration entre les enquêteurs et nos procureurs locaux pour résoudre cette affaire rapidement et de manière appropriée”, a déclaré Dolan.

« Il est rare que ce type de peine soit prononcé aussi rapidement, cependant, c’est peut-être un signe prometteur que les changements provinciaux et nationaux qui sont nécessaires pour lutter contre la récidive et les attaques violentes sont des considérations pertinentes pour aujourd’hui dans notre système de justice. Tout le monde mérite d’être en sécurité et de se sentir en sécurité dans nos communautés.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

voies de faitSans-abriDroit et justiceGRC