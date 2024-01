Voyage magique et époustouflant à travers « The Curse » | Culture & Loisirs

“Tu sais que tu peux tout me dire, n’est-ce pas ?”

Même si j’ai été profondément perturbé et que je me suis tortillé pendant la grande majorité de l’atroce durée d’exécution (regardant avec horreur la vie de quelqu’un être passée au microscope), je dois dire que j’ai adoré chaque minute de Nathan Fielder (« The Rehearsal ») et Benny. Safdie (« Uncut Gems »), « The Curse ».

Bien qu’il s’agisse d’une série d’événements limités à 10 heures produite par A24 et diffusée exclusivement sur Paramount+ avec Showtime, « The Curse » a eu sa première mondiale au Festival du film de New York 2023 où il a reçu les éloges unanimes de la critique et des cinéphiles (et à juste titre) . “The Curse” suit les jeunes mariés Whitney (Emma Stone) et Asher Siegel (Fielder), en tant qu’animateurs d’une émission HGTV, “Fliplanthropy”, qui, par pur hasard ou par destin voué à l’échec, sont maudits par un jeune vendeur ambulant. Ce qui se passe est un cauchemar semblable à celui de David Lynch dans lequel la frontière entre la paranoïa, la magie, le destin et la réalité se mélange de manière infernale.

Il est difficile de décrire avec des mots ce que j’ai réellement regardé pendant ces 10 heures, mais je peux affirmer avec certitude que je n’ai jamais rien vu de comparable à “The Curse”. Fielder, que j’ai soutenu depuis sa première série révolutionnaire, “Nathan For You”, jusqu’à la philosophie et d’une complexité déconcertante, “The Rehearsal”, continue de s’imposer comme l’un des meilleurs cinéastes travaillant aujourd’hui. Son premier effort collaboratif et projet narratif, « The Curse », est non seulement une entrée digne dans sa filmographie distinguée, mais aussi une hauteur remarquable en tant qu’acteur.

Sans oublier Stone (qui entre « The Curse » et « Poor Things » est sans doute l’interprète de l’année), mais son pitoyable et autodérision costar, Fielder, est la véritable vedette. Fielder peut non seulement se vanter de son jeu aux côtés d’une actrice estimée primée aux Oscars, mais, à mon humble avis, il surpasse même et se démarque comme l’une des performances claires et spectaculaires de l’année. Armant ses bizarreries sociales et son anxiété, Fielder livre une performance dramatique profondément complexe et nuancée qui est tout aussi fascinante qu’incroyablement inconfortable à regarder. Avec un scénario si méta et incontestablement personnel, on se demande si Fielder incarne Asher ou si Asher n’est qu’une extension de son doute et de ses insécurités pleinement exposées au spectateur.

Les showrunners de la série, Fielder et Safdie, adoptent une approche naturaliste et voyeuriste avec la cinématographie et l’aspect général de la série qui met le public à une distance inconfortable, jamais vraiment sûr de ce qui est prévu ou franc, avec des plans qui s’attardent longtemps après la fin du dialogue. . Semblable à « The Rehearsal » de Fielder, la réalité et la fiction sont floues car nous remettons en question non seulement la réalité des événements qui se déroulent dans le film, mais aussi notre réalité. Ces idées se concrétisent toutes dans la finale de la série dans ce que je ne peux que décrire comme l’une des pièces de télévision les plus stupéfiantes et les plus repoussantes jamais vues depuis “Twin Peaks” de Lynch.

Fielder, ainsi que Safdie, sont deux artistes uniques que j’admire beaucoup et qui méritent bien plus de reconnaissance qu’ils n’en obtiennent. Personne ne fait quelque chose comme ça. Aimez-le ou détestez-le, vous devez respecter l’ambition et la vulnérabilité affichées. Que Fielder revisite un ancien projet ou produise quelque chose de nouveau, je serai là avec une impatience capricieuse pour voir ce qu’il évoquera ensuite avec tant de facilité. 9 penne au poulet sans poulet sur 10.

Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de The Torch.