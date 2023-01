Voyage inégalé sur la façon dont Pelé a transformé Soccer Minnows Santos en un grand monde

Santos avait remporté des trophées avant la signature de Pelé, mais son arrivée a provoqué une longue et sensationnelle série de victoires qui, en un peu plus d’une décennie, ont transformé le club brésilien de taille moyenne en l’un des plus grands noms du football mondial.

Pelé est arrivé à Santos en 1956, portant un pantalon long pour la première fois de sa vie et accompagné de son père et de l’éclaireur qui l’a repéré.

La transformation a été rapide pour lui et son nouveau club.

A LIRE AUSSI | Pelé meurt à 82 ans après une longue bataille contre le cancer

Santos avait déjà remporté le championnat d’État de Sao Paulo, mais avec Pelé dans l’équipe, ils se sont lancés dans une glorieuse série de 10 autres titres d’État et de six championnats brésiliens.

Ils ont également remporté la Copa Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions, en 1962 et 1963, et ont remporté les mêmes années la Coupe Intercontinentale, le trophée entre les meilleures équipes d’Europe et d’Amérique du Sud.

Au cours de ces 24 mois spectaculaires, Santos a disputé neuf tournois et en a remporté huit, ne perdant que le championnat de l’État de Sao Paulo en 1962 contre Palmeiras parce que leur emploi du temps était tellement chargé qu’ils devaient jouer des réservistes lors de certains matchs.

VILLE PROVINCIALE

Avant l’arrivée de Pelé, Santos était un vairon, peu susceptible de rivaliser avec les plus grands clubs du Brésil, sans parler de battre des géants européens comme le Real Madrid, Benfica et l’AC Milan.

Originaires d’une ville côtière provinciale, ils ont été éclipsés dans l’État de Sao Paulo par des équipes comme Corinthians, Palmeiras, Portuguesa et Sao Paulo.

A Rio de Janeiro, l’autre centre du football brésilien, de grosses équipes comme Botafogo, avec Garrincha et Jairzinho à leurs côtés, dominaient.

Les villes de Rio et de Sao Paulo comptaient des millions d’habitants tandis que Santos était une petite ville de 265 000 habitants, ce qui signifie que le club avait moins de monde et moins d’argent.

Mais avec Pelé sur le côté, Santos a frappé bien au-dessus de son poids.

Sa visibilité sur la scène internationale – aidée par les trois victoires du Brésil en Coupe du monde entre 1958 et 1970 – signifiait que des équipes de toute la planète étaient prêtes à payer beaucoup d’argent pour le voir jouer.

Chaque année, Santos traversait le monde, jouant à Sheffield et à Shanghai, à Barcelone et au Bénin, et Pelé était la vedette. S’il était blessé ou absent de la formation, leurs frais de comparution étaient réduits.

A LIRE AUSSI | Pelé laisse derrière lui un grand héritage avec quelques disques emblématiques

Il était souvent obligé de jouer alors qu’il n’était pas en pleine forme, car l’argent qu’ils recevaient était le seul moyen pour le club de survivre – et de s’assurer que Pelé recevait ce qu’il valait.

Il aurait pu signer pour l’une des meilleures équipes européennes – l’Inter Milan, le Real Madrid et le Paris St Germain faisaient partie de ceux qui ont offert des fortunes pour ses services – mais il était heureux à Santos, et les ligues brésiliennes étaient tout aussi compétitives que celles-ci. à travers l’Atlantique.

Son influence était énorme même si le public étranger ne le voyait que très peu. Des clubs du monde entier ont été baptisés Santos en son honneur. Les bébés ont pris son nom. L’équipe grecque de l’Olympiakos était si fière d’avoir battu Santos qu’elle en a fait référence dans l’hymne de son club. Le Real Madrid s’est retiré d’un match, car, insistent les historiens de Santos, il avait peur d’être battu.

Et ceux qui ont vu jouer Pelé ne l’ont jamais oublié.

“J’ai tout de suite été hypnotisé par ce gamin Pelé”, a déclaré le réalisateur allemand Werner Herzog en le voyant à Munich en 1960.

“Santos a gagné 9 à 1. Ils ont marqué les uns après les autres et j’ai vu quelque chose de magique, un gamin marquant un but après l’autre et faisant des choses sur le terrain que je n’aurais jamais cru possibles. Magie pure et totale. Et c’est toujours avec moi.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)