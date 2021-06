IL pourrait y avoir des nouvelles encourageantes pour les voyageurs passionnés avant la fin de 2021.

Les gens n’ont pas pu voler entre les États-Unis et le Royaume-Uni, mais pourraient changer dans les prochains mois.

Les voyageurs traversent l’aéroport international de Salt Lake City à Salt Lake City Crédit : AP

Voyage États-Unis Royaume-Uni – Quelles sont les dernières nouvelles?

Les gens pourraient voyager entre les États-Unis et le Royaume-Uni d’ici septembre, selon le docteur Anthony Fauci.

Fauci, le conseiller médical en chef du président Biden, a déclaré qu’il appartenait aux Britanniques de progresser davantage contre la pandémie de coronavirus en cours.

« Je pense qu’une fois qu’ils auront vacciné de plus en plus de personnes et qu’ils auront reçu une seule dose pour s’assurer qu’ils reçoivent leur deuxième dose, je pense que le Royaume-Uni sera dans une position très favorable au moment où nous arriverons à la fin de l’été », a-t-il déclaré à ITV News.

L’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta à Atlanta Crédit : Getty

Cependant, Fauci a averti que « vous ne pouvez vraiment pas le dire parce que des choses se produisent, des variantes se produisent, des choses se produisent en ce qui concerne l’infection ».

Il y a eu plus de 33 millions de cas de coronavirus aux États-Unis, avec 600 000 décès. Il y a eu environ 4,6 millions de cas au Royaume-Uni avec plus de 125 000 décès.

En ce qui concerne les États-Unis, certains États ont fait mieux que d’autres dans la lutte contre Covid-19.

Fauci dit qu’il espère que le monde dans son ensemble sera bientôt en meilleure forme.

« Si nous nous réunissons en tant que communauté mondiale et investissons des ressources pour que les pays qui n’ont pas les ressources dont le Royaume-Uni et les États-Unis disposent pour faire vacciner ces pays, je pense que nous pouvons le faire d’ici 2022 », a-t-il déclaré. ITV Nouvelles.

« Si nous ne le faisons pas avec autant de succès, cela pourrait prendre un peu plus de temps car chaque fois qu’il y a la dynamique du virus, n’importe où dans le monde, il y a toujours la menace de l’émergence d’une variante qui reviendra et compliquera les choses dans le Royaume-Uni, ainsi qu’aux États-Unis. »

Il est peu probable que les États-Unis atteignent l’objectif de Biden d’avoir 70% des Américains au moins partiellement vaccinés d’ici le 4 juillet.

Fauci a déclaré aux journalistes qu’il espère toujours que l’objectif sera atteint « et si nous ne le faisons pas, nous continuerons à pousser ».