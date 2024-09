Voyage entre réalité et illusion chez Homo Faber

La troisième édition de cette biennale de Venise prouve qu’elle est la référence internationale en matière d’artisanat de qualité par Paolo Ferrarini

Dans sa troisième édition, Homo Faber s’avère être la référence internationale en matière d’artisanat de qualité. Comme lors de ses deux premières éditions, cette biennale, organisée par Fondation Michel-Ange— se déroule dans le cadre enchanteur Fondation Giorgio Cini. Cette année, la direction artistique a été habilement assurée par le réalisateur Luca Guadagnino (qui présentait en même temps son dernier film, Bizarreau Festival du Film de Venise) et l’architecte Nicolò Rosmarini. Le thème de cette année, Le voyage de la vie, est exploré à travers 10 installations, allant de la naissance à l’au-delà. De plus, cette année, l’artisanat européen est présenté, mais aussi des produits de tous les continents. Ainsi, les visiteurs peuvent admirer plus de 800 objets fabriqués par plus de 400 artisans de 70 pays, représentant 105 métiers différents.

Avec l’aimable autorisation de Giulio Ghirardi ©Fondation Michelangelo

De nombreux objets de l’exposition ressemblent à une seule chose, mais sont en fait trompeurs. Les broderies tridimensionnelles de Youmeng Liuqui peut recréer des aliments de tous les jours comme des légumes, de la glace ou des tranches de gâteau, mais avec un simple fil. Pendant les jours d’ouverture, la brodeuse britannique, qui est également très populaire sur Instagrama démontré sa technique en direct devant les yeux des visiteurs. Julia ObermaierLes illusions de jouent avec le quotidien. Les gommes qu’elle présente chez Homo Faber semblent prêtes à l’emploi mais sont en réalité fabriquées à partir de pierres précieuses naturelles telles que le quartz, l’opale, l’agate, le lapis-lazuli ou encore de résine et de pigments.

Avec l’aimable autorisation de Youmeng Liu

On y retrouve des objets d’artisanat classiques comme l’argenterie et le verre soufflé, ainsi que des interprétations originales de techniques céramiques anciennes. Ce dernier décrit le travail de Claire Lindner, dont les sculptures en grès émaillé rappellent des créatures sous-marines douces et flottantes et des surfaces incrustées de temps avec des couleurs vives qui sont parfaites pour le monde numérique. Artisan basé à New York Ayako HirogakiLes objets en verre de s’inspirent du corps humain et utilisent une ancienne technique japonaise pour représenter la douleur physique et émotionnelle. Ses sculptures semblent flotter légèrement mais sont en fait des objets en verre solides et complexes.

Avec l’aimable autorisation d’Alexandre Vazquez ©Michelangelo Foundation

Artiste multidisciplinaire basé à Manille Leeroy Nouveau crée des masques complexes en utilisant toutes sortes de matériaux. Pour Masque fondantil a utilisé du silicone élastique qui ressemble à une métamorphose d’une entité robotique, quelque chose d’assez éloigné de ce que l’on attend de la tradition artisanale mais néanmoins absolument incroyable.

Avec l’aimable autorisation d’Alexandre Vazquez ©Michelangelo Foundation

La section de l’exposition consacrée à l’amour est, sans surprise, remplie de fleurs et présente des objets artisanaux tels que des bijoux et des broderies. Les objets les plus intéressants sont cependant fabriqués avec des matériaux inhabituels. Prenez par exemple les ouvrages en plumes de Fausse tailleles fleurs de cire de Mona Orenles orchidées en tissu polyester de Permafloreles bouquets de silicium par Gigliola Scagliottiet les petites marguerites en laiton par Hyejeong KoChaque pétale est artificiel, chaque feuille est fabriquée par l’homme, chaque fleur est un trompe-l’œil exquis

Avec l’aimable autorisation de Prune Faux

La céramique réserve également bien des surprises chez Homo Faber. Philippe Kupferschmidt crée des objets fonctionnels qui semblent fondre et devenir des créatures imaginaires. L’effet de Bertozzi et CasoniLes objets de ‘s sont assez différents mais tout aussi magiques, car les céramiques se transforment en natures mortes remplies de nourriture avariée et d’objets brisés.

Avec l’aimable autorisation de Philip Kupferschmidt

Comme lors des éditions précédentes, on peut également admirer des artisans en direct au travail dans l’espace principal de l’exposition. Il s’agit d’artisans indépendants ou d’employés de grandes maisons telles que Buccellati, Santoni ou Lesage. Homo Faber à Ville Le circuit permet aux visiteurs de découvrir 70 ateliers artisanaux répartis à travers Venise.