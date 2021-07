Voyage en France – Les vacanciers britanniques doivent désormais prouver un test Covid négatif dans les 24 heures s’ils ne sont pas vaccinés

Les vacanciers britanniques NON VACCINÉS devront désormais fournir un résultat de test Covid négatif dans les 24 heures suivant leur voyage en France, a déclaré le palais de l’Élysée.

Le Premier ministre français Jean Castex a brusquement annoncé les changements samedi et a déclaré qu’ils s’appliqueraient également à l’Espagne, au Portugal, à Chypre, à la Grèce et aux Pays-Bas.

L’Espagne, la Grèce et les Pays-Bas ne sont que quelques-uns des pays touchés par les changements Crédit : PA

Les vacanciers britanniques sont invités à fournir la preuve d’un résultat négatif au test Covid dans les 24 heures avant leur arrivée en France Crédit : AFP

Cela annule une règle précédente sur les visiteurs britanniques qui exigeaient un test négatif dans les 48 heures suivant le départ.

Les nouvelles directives ne s’appliquent qu’à ceux qui n’ont pas reçu de vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments, à savoir Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson.

Le gouvernement britannique devait abandonner l’exigence de quarantaine à domicile de 10 jours pour les Britanniques entièrement vaccinés revenant des pays de la liste orange à partir de lundi.

Cependant, dans une tournure inattendue des événements, le ministère des Transports a annoncé vendredi soir que cela ne s’appliquerait pas à la France.

Des centaines de fêtards fatigués sont rentrés de France au Royaume-Uni dimanche.

Des centaines de milliers d’autres ont dû annuler leur voyage à la dernière minute, provoquant un carnage aux frontières.

De nombreux Britanniques déjà en France avaient décidé de prolonger leur séjour après qu’il a été annoncé qu’à partir du 19 juillet, les personnes à double piqûre n’auraient pas à s’isoler à leur retour des pays de la liste orange.

Bien qu’ils soient toujours sur la liste orange, les vacanciers à double piqûre venant de France devront toujours s’isoler pendant 10 jours à leur retour au Royaume-Uni.

Les ministres ont déclaré qu’ils avaient été contraints d’agir rapidement vendredi soir après s’être inquiétés de la propagation de la variante du coronavirus bêta en France.

Les vacanciers reviennent à Londres sur l’Eurostar Crédit : PA

Les passagers arrivant font la queue au contrôle des frontières britanniques au terminal 5 de l’aéroport d’Heathrow Crédit : Reuters

Des centaines de milliers de personnes sur le point de partir à l’étranger devront soit abandonner leurs projets, soit rester chez elles pendant dix jours à leur retour, et ont laissé l’espoir de reconstruire l’industrie du tourisme dans la tourmente.

Cela a également provoqué le chaos pour les voyageurs déjà en France.

Bien que la France ait un nombre de cas inférieur à celui du Royaume-Uni, il y a eu une augmentation de 1 874 le 26 juin à 5 811 vendredi.

Le président français Emmanuel Macron a également annoncé que des passeports vaccinaux seraient nécessaires pour entrer dans la plupart des lieux publics et que tous les travailleurs de la santé doivent être entièrement vaccinés ou être punis.

Discutant de la volte-face du Royaume-Uni, le ministre de l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a déclaré : « Les ministres inventent des règles sur le sabot et provoquent le chaos.

« Ils n’ont jamais mis en place de stratégie appropriée – une fois de plus, l’industrie du voyage et le peuple britannique en paient le prix. »

« JE PERD TOUS LES CENTS »

Un Britannique en vacances à Veynes, en France, a déclaré au Sun Online qu’ils essayaient de rentrer au Royaume-Uni parce qu’ils avaient « peur » de nouveaux changements, tels que le déplacement du pays sur la liste rouge et la mise en quarantaine des hôtels.

Tracey Taylor a déclaré: « Essayer de revenir maintenant parce qu’elle a peur de plus de changements.

« Le message sur l’efficacité de nos vaccins est désormais très mitigé.

« Pourtant, après notre quarantaine inutile, nous pouvons aller en boîte et assister à des événements sportifs sans foule et sans masque. »

Richard Clark, maître de conférences au Collège de la santé, du bien-être et des sciences de la vie, a déclaré qu’il perdrait désormais ses vacances de 2 400 £ dans le sud de la France, car les entreprises ne rembourseront pas si la France n’est pas officiellement placée sur le liste rouge.

Il a déclaré au Sun Online: « Je suis très ennuyé. J’ai des vacances à 2400 £ dans le sud de la France avec ma femme et mes 2 enfants.

« Je l’ai réservé le jour où les règles de quarantaine ont changé. Maintenant, je perds chaque centime car l’Euro camp ne remboursera ou ne déplacera mes vacances que si le bureau des affaires étrangères déclare » pas de voyage « ou si la France est déplacée vers la liste rouge.

« Cette décision, traitant la France comme un pays de la liste rouge mais gardant l’orange, n’est conçue que pour profiter aux entreprises de vacances et arnaquer le public. Soit la France est rouge, soit l’ambre.

« Ce ne peut pas être de l’ambre mais se faire passer pour du rouge. »

Discutant des récents changements, Paul Charles, directeur général de la société de conseil en voyages The PC Agency, a déclaré : « C’est maintenant connu sous le nom de liste orange plus, qu’ils le veuillent ou non.

« La France est l’un des trois grands pays que nous visitons chaque année et je pense que la préoccupation est que le gouvernement examinera l’Espagne et la Grèce et les ajoutera potentiellement à la catégorie ambre plus.

« Je pense que nous pourrions voir d’autres changements à mesure que les pays verront des taux d’infection plus élevés. »