Voyage en fauteuil, hypothermie et zapping

Je suis devenu de plus en plus inquiet (au cours des 30 dernières secondes) par le temps que j’ai passé en tant qu’humain alphabétisé à ne pas lire Juan Villoro. Peut-être êtes-vous dans le même bateau. Une solution est de commencer dans l’ordre chronologique inverse, avec cette étude de Mexico.

Villoro propose cette note sur l’organisation du livre : « Structurellement, il suit le critère de zapper. Les épisodes n’avancent pas de façon linéaire, mais suivent plutôt les zigzags de la mémoire ou les détours endémiques au trafic urbain.

Vous pourrez donc zapper parmi des chapitres écrits comme mémoire, sociologie, histoire de la musique et théorie de l’urbanisme. À la fin du livre, vous posséderez une connaissance idiosyncrasique d’une métropole très spéciale sujette aux tremblements de terre.

L’écriture de Villoro a une densité de beauté et de sens que l’on attend habituellement de la poésie. Tout ça – en plus, il est drôle ! Sur ses parents : « Tous deux venaient de traditions séparatistes – lui de Catalogne et elle du Yucatán. Ce n’était donc pas du tout étrange qu’ils se soient séparés quand j’avais 9 ans.