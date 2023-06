Voyage en famille 5 : Un guide pratique pour voyager avec des adolescents

Envie de voyager avec vos ados ? Planifier ensemble peut faire passer un bon moment pour tous. Voici cinq idées à considérer :

1. Planifier avec un objectif

Les adolescents sont des adultes en développement et la plupart souhaitent participer au choix d’une destination ou à la planification d’activités. Dans la mesure du possible, offrez à votre adolescent une partie du voyage pour faire des recherches ou se débrouiller seul. Parlez de vos paramètres budgétaires dans le cadre de la courbe d’apprentissage. Ensuite, en tenant compte de vos barrières économiques et autres, passez en revue une longue liste d’hôtels, de centres de villégiature et de lignes de croisière qui offrent des espaces spéciaux, des programmes sociaux, des compétitions sportives, des cours de danse et des forfaits Wi-Fi conçus pour garder les adolescents heureux. Une fois que vous vous êtes tous mis d’accord sur un plan, encouragez votre adolescent à faire ses valises en conséquence.

Pour en savoir plus : www.Beaches.com ; www.RoyalCaribbean.com

2. Ados, technologie et voyages

Il est difficile d’engager une conversation ou de partager une expérience en compétition avec un téléphone ou une tablette. Faites savoir à votre adolescent à quel point vous et les autres membres de la famille, en particulier les grands-parents, appréciez le temps passé ensemble. Alors que certaines familles peuvent être en mesure d’interdire complètement la technologie pendant les vacances, la plupart chercheront une solution viable. Le coût de la connexion au Wi-Fi sur les bateaux de croisière et certains centres de villégiature ainsi que les problèmes de sécurité peuvent être pris en compte dans votre plan. Discutez de la définition de zones sans technologie telles que des tables à manger, des chaises de plage ou des conférences. Convenez, par exemple, que les avions, les trains, les aéroports et le temps personnel défini sont des zones libres pour la poursuite d’intérêts individuels.

3. Le sommeil compte

Alors que vous et d’autres membres de la famille ou compagnons de voyage voudriez être les premiers sur le sentier ou dans la file d’attente au parc à thème, au musée ou à la visite de la ville, rappelez-vous que si votre adolescent aime dormir et se coucher tard à la maison, l’habitude n’est pas susceptible de disparaître pendant les vacances. Être réaliste. Parlez-en et procédez en conséquence. Les locations de maisons, les chalets des parcs nationaux ou les hôtels de suites offrent des espaces de sommeil séparés qui accueillent à la fois les lève-tôt et les noctambules.

Pour en savoir plus : www.Airbnb.com ; www.VRBO.com ; https://www.wyndhamhotels.com

4. Considération et compromis

À différentes étapes de la vie, vous et vos adolescents êtes susceptibles d’avoir des intérêts variés. Parlez des options de transport, de restauration, d’activités et d’hébergement. Définissez les points de friction et acceptez d’être en désaccord sur certains points. Envisagez de choisir à tour de rôle des restaurants ou des styles culinaires. Serait-il possible que les membres de la famille se séparent occasionnellement pour poursuivre des activités distinctes ? Bien que résoudre les problèmes fasse partie du processus de croissance, les visites et les itinéraires d’aventure conçus pour plaire aux adultes et aux adolescents peuvent fournir des solutions intégrées.

Pour en savoir plus : www.Backroads.com ; www.TauckBridges.com

5. Des horizons élargis

Utilisez le voyage comme une opportunité pour initier votre jeune compagnon de voyage à de nouvelles expériences. Même s’il faut pousser un peu. Des sushis et sashimis aux fromages malodorants, en passant par une longue randonnée ou une pagaie, des musées hors des sentiers battus et des représentations théâtrales, il y a une première fois pour tout. Vous pouvez susciter un intérêt pour la vie ou fournir du fourrage pour de futures conversations sur la carrière. En encourageant les adolescents à s’éloigner de ce qui leur est familier dans un environnement sûr, ils auront plus confiance en eux lorsque viendra le temps de faire cavalier seul. Et ce moment viendra avant que vous ne le sachiez.

