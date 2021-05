Voyage des États-Unis en Inde restreint; La Floride suspend les commandes de masques

Les États-Unis limiteront les voyages en provenance de l’Inde à partir de mardi à la suite d’une flambée mortelle de coronavirus qui a battu des records et laissé le pays désespéré.

L’Inde est devenue la première au monde à signaler plus de 400000 cas quotidiens, selon les données de l’Université Johns Hopkins, alors que la flambée menace les efforts mondiaux pour atténuer la pandémie et revenir à la vie pré-COVID. Le nombre officiel de cas de coronavirus dans le pays a dépassé les 20 millions mardi, doublant presque au cours des trois derniers mois, tandis que les décès ont officiellement dépassé les 220000.

Aussi stupéfiants que soient ces chiffres, les vrais chiffres seraient bien plus élevés, le sous-dénombrement reflétant apparemment les problèmes du système de santé. Voici ce que nous savons.

Alors que la crise en Inde devenait plus urgente la semaine dernière, la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis pourraient partager jusqu’à 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 une fois qu’il aura reçu l’approbation fédérale dans les mois à venir. Et l’Agence américaine pour le développement international a commencé à envoyer des fournitures d’urgence dans le pays, notamment des bouteilles d’oxygène, des tests de diagnostic rapide et 100 000 masques N95 pour aider l’Inde à protéger ses agents de santé de première ligne.

Pendant ce temps, les États-Unis enregistrent en moyenne moins de 50000 nouveaux cas de coronavirus par jour, un niveau jamais vu depuis début octobre et un signe que le programme de vaccination de masse du pays a un impact sur la pandémie.

Et dans une région qui, il y a quelques mois à peine, a dû lever sa limite d’incinération pour accueillir l’afflux de corps, les autorités de santé publique du comté de Los Angeles n’ont signalé aucun nouveau décès par COVID-19 dimanche et lundi. Les infections restent à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie.

Également dans l’actualité:

►Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, ferme le conseil d’administration responsable de l’agrément des administrateurs de maisons de retraite après qu’une enquête menée par The Arizona Republic, qui fait partie du réseau USA TODAY, a révélé que ses membres ont approuvé un criminel qui a forcé des employés à travailler alors qu’ils étaient malades avec le COVID- 19. Plus de 50 résidents du centre de santé et de réadaptation Granite Creek ont ​​été infectés par la maladie et au moins 15 sont décédés.

►Les moins de 50 ans représentent la plus grande partie des hospitalisations liées au COVID dans le pays avec environ 35%, car une maladie qui a initialement ravagé les rangs supérieurs est victime d’autres adultes non protégés.

►La Transportation Security Administration a rapporté que près de 1,67 million de personnes ont été contrôlées aux points de contrôle des aéroports américains dimanche, le nombre le plus élevé depuis la mi-mars de l’année dernière.

► La Corée du Nord avertit son peuple de se préparer à une lutte prolongée contre le coronavirus, affirmant que l’élargissement des épidémies et les programmes de vaccination confus dans d’autres pays montrent que les vaccins ne sont pas la solution ultime.

►L’Organisation mondiale de la santé devrait décider cette semaine d’approuver ou non deux vaccins chinois pour une utilisation d’urgence contre le COVID-19, a déclaré un haut responsable de l’OMS.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,47 millions de cas confirmés de coronavirus et 577 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 153,18 millions de cas et 3,2 millions de décès. Plus de 312,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 246,7 millions ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 105,5 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Biden dit que les États-Unis partageront leurs vaccins COVID après que tous les Américains y auront accès. Mais cela peut être intenable à la lumière de la crise indienne, disent les partisans.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Le gouverneur de Floride DeSantis invalide les restrictions COVID-19 dans tout l’État

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a suspendu lundi les ordres d’urgence locaux relatifs au COVID-19 et a signé une proposition approuvée par les législateurs la semaine dernière qui limite la capacité du gouvernement d’imposer des exigences de masque et d’autres mesures de distanciation sociale utilisées pour lutter contre le coronavirus l’année dernière.

La mesure, le projet de loi du Sénat de 2006, rend également le décret permanent de DeSantis qui interdit les «passeports vaccinaux», déclarant qu’il n’est pas nécessaire «de surveiller les gens à ce stade».

« Je pense que si vous dites que vous dites vraiment que vous ne croyez pas aux vaccins, que vous ne croyez pas aux données, vous ne croyez pas à la science », a déclaré DeSantis lors d’une cérémonie de signature du projet de loi à Saint-Pétersbourg. , Floride.

– James Call

La FDA s’apprête à utiliser le vaccin OK Pfizer pour les adolescents de 12 à 15 ans

La Food and Drug Administration autorisera bientôt le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans, qui pourraient être éligibles pour recevoir les vaccins dès la semaine prochaine.

La décision très attendue, qui devrait être soutenue par le CDC, permettrait à la plupart des élèves des collèges et lycées de se faire vacciner avant les camps d’été et le début de l’année scolaire 2021-2022.

L’âge actuel requis pour le vaccin Pfizer-BioNTech est de 16 ans, et il est de 18 ans pour les vaccins Moderna et Johnson & Johnson. Ces deux sociétés testent également leurs vaccins sur des enfants de moins de 18 ans.

En plus d’apaiser les parents désireux de faire vacciner leurs adolescents contre le coronavirus, l’autorisation de la FDA élargirait le bassin d’Américains éligibles à se faire vacciner à un moment où la campagne de vaccination américaine commence à baisser face à l’hésitation et au refus catégorique de certaines personnes.

Dans un essai récent, Pfizer-BioNTech a montré à 2 260 adolescents âgés de 12 à 15 ans que son vaccin à deux doses était extrêmement sûr et entièrement efficace. Sur les 16 adolescents infectés par COVID-19 dans l’essai, tous avaient reçu le placebo, aucun le vaccin actif.

Contribuant: The Associated Press.