Voyage de retour aux USA un douloureux rappel de leçons trop vite oubliées

J’ai rendu visite aux gens du Massachusetts pour le week-end du Memorial Day. C’est le début de l’été aux États-Unis et le début de la saison des drapeaux. Les villes et villages organisent des défilés et une cérémonie sur la place du tribunal ; il y a un arrêt au cimetière où un clairon sonne des « Tap » et des membres locaux des Forces armées font un salut de 21 coups de canon aux anciens combattants tombés et oubliés. (Mais ne dites jamais qu’ils sont oubliés.)

La saison se poursuit du mardi 14 juin, jour du drapeau, au 4 juillet, jour de l’indépendance. (Il n’y a pas de fête aux États-Unis qui n’ait pas de drapeau écrit partout, même les fêtes religieuses.)

Ce Memorial Day particulier était problématique. Je suis sûr qu’il y avait des Américains qui ressentaient la même chose, mais je ne les ai pas entendus commenter à la télévision ni les lire dans le journal local plus fin que les cheveux de mon père. Pendant ce temps, neuf drapeaux américains sur 10 flottaient en berne pour commémorer les 19 enfants et deux enseignants tués à Uvalde, au Texas.

D’un côté, les drapeaux étaient baissés ; de l’autre, des drapeaux bordaient les rues. C’était comme si la main droite ne voyait pas, ou ne pouvait pas, voir ce que faisait la main gauche, et encore moins travailler avec elle pour laver leurs péchés.

Ce week-end particulier du Memorial Day a également été difficile personnellement. La mère a une forme de démence. Elle espace, oublie des choses, répète des histoires, n’a pas conduit depuis des années. Ces jours-ci, elle a laissé la cuisine au Conseil local du vieillissement ou à mon père, dont le répertoire, autrefois limité aux œufs frits et aux toasts beurrés, s’est étendu aux ragoûts à la mijoteuse. Il nettoie aussi la maison. Même à 85 ans, il a la réputation d’être le soudeur avec le cordon le plus stable des comtés de Hampden et de Hampshire, il travaille donc toujours.

Ma mère, quant à elle, fait des puzzles et tricote. Elle regarde par la fenêtre l’allée, qu’elle appelle une rue, qui serpente à travers un bosquet de chênes, d’épicéas, de peupliers et de bouleaux. Surtout, elle chante. Des hymnes de l’époque où elle était dans la chorale de l’église, des airs de Noël et, quand papa est à proximité, « You Are My Sunshine ». Des chansons québécoises de son enfance.

Le dimanche, au lieu d’aller à l’église, mes parents ont regardé « Le calice du salut » à la télévision locale. C’était le week-end du Memorial Day, les chansons d’ouverture et de clôture étaient patriotiques. Ma mère n’aurait pas pu vous dire pourquoi ils les avaient chantés ce jour-là. Mais plus tard, elle a dit: « Hé, Raymond, tu sais ce que nous avons chanté aujourd’hui? » et lancé dans « God Bless America ».

Je lui ai demandé d’arrêter de chanter. Elle a continué. lui demandai-je à nouveau, un peu plus énergiquement. « Arrête de chanter ces maudites chansons. » Seulement, je n’ai pas utilisé « putain ».

J’ai crié à ma mère pour avoir fait la seule chose qu’elle aime ces jours-ci.

C’est là que nous en sommes arrivés aux États-Unis : des gens frustrés et enragés qui se déchaînent à cause de leur incapacité à contrôler l’incontrôlable. L’Église et l’État boivent au même calice empoisonné. Nous massacrons les innocents dans les salles de classe ou, s’ils atteignent l’âge de 18 ans, nous les envoyons à leur abattoir en Somalie, en Afghanistan ou en Irak. Ces drapeaux en berne seront hissés bien assez tôt, puis redescendront. Il n’y a pas que ma mère qui est oublieuse.

