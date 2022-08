Voyage de Pelosi à Taiwan: l’Iran et la Syrie rejoignent la liste des pays condamnant une visite controversée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran et la Syrie ont publié mardi des déclarations rejoignant d’autres alliés chinois condamnant la visite de la délégation américaine à Taïwan.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a quitté Taïwan dans un avion pour la Corée du Sud mercredi après une rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen plus tôt dans la journée.

La Chine a émis des avertissements sévères contre une telle visite au cours des semaines précédentes, y compris des menaces de la part de responsables gouvernementaux et de personnalités de la télévision qui ont suggéré une réponse violente.

La Syrie et l’Iran – deux alliés de Pékin – ont sévèrement condamné la délégation.

LA CHINE FURIEUSE APRÈS L’ATTERRISSAGE DE PELOSI À TAIWAN, PROMET « TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES » POUR SE DÉFENDRE

Le gouvernement syrien a condamné la visite de Pelosi mardi après la confirmation de son voyage à Taïwan.

La Le ministère syrien des Affaires étrangères a appelé la délégation “un acte d’hostilité qui ne correspond pas au droit international, et ne respecte pas la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la République populaire de Chine”.

“La Syrie ne reconnaît qu’une seule Chine”, a précisé le ministère.

La Syrie a été rejointe dans ses critiques par l’Iran, dont le ministère des Affaires étrangères a réitéré la politique largement reconnue d’une seule Chine.

PELOSI TAIWAN TRIP : 4 NAVIRES DE GUERRE AMÉRICAINS POSITIONNÉS À L’EST DE L’ÎLE

“La République islamique d’Iran considère le respect de l’intégrité territoriale des pays comme la base de sa politique étrangère, et le soutien à la politique d’une seule Chine dans ce cadre est incontestable”, a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, selon le journal. L’heure de Téhéran.

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.

NANCY PELOSI QUITTE TAIWAN : MISES À JOUR EN DIRECT

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan – également connu sous le nom de République de Chine – et maintiennent un Une politique chinoise qui reconnaît la République populaire de Chine comme nation successeur légitime.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Macao – une ville côtière appartenant à la République populaire de Chine et gouvernée comme Hong Kong en tant que «région administrative spéciale» – a émis ses propres critiques sur la visite de Pelosi.

“La visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur le territoire de Taiwan, en Chine, est une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine, qui a gravement porté atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, violé arbitrairement le principe d’une seule Chine, menacé la paix et la stabilité de le détroit de Taïwan et sapé les relations sino-américaines », a écrit le gouvernement de la RAS, selon Macao Affaires.

Connue pour ses jeux de hasard, sa vie nocturne et son secteur financier, Macao a maintenu une relation stable et pacifique avec le continent.