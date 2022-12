Voyage de Noël grondé avec une tempête sauvage enveloppant toujours une grande partie des États-Unis – NBC Los Angeles

Une tempête hivernale sauvage a continué d’envelopper une grande partie des États-Unis samedi, apportant des blizzards aveuglants, des pluies verglaçantes, des inondations et un froid mortel qui ont créé le chaos pour ceux qui voyageaient pour les vacances de Noël.

La tempête qui est arrivée plus tôt dans la semaine a abattu des lignes électriques, jonché les autoroutes de tas de voitures dans des accidents mortels et entraîné des annulations massives de vols.

La tempête était presque sans précédent dans son ampleur, s’étendant des Grands Lacs près du Canada au Rio Grande le long de la frontière avec le Mexique. Environ 60% de la population américaine a fait face à une sorte d’avis ou d’avertissement météorologique hivernal, et les températures ont chuté considérablement en dessous de la normale de l’est des montagnes Rocheuses aux Appalaches, a déclaré le National Weather Service.

La pluie verglaçante a recouvert une grande partie du nord-ouest du Pacifique d’une couche de glace, tandis que les habitants du nord-est étaient menacés d’inondations côtières et intérieures.

Les températures glaciales et les rafales de vent devaient produire “un refroidissement éolien dangereusement froid dans une grande partie du centre et de l’est des États-Unis ce week-end de vacances”, a déclaré le service météorologique, ajoutant que les conditions “créeront un danger potentiellement mortel pour les voyageurs qui deviennent échoué.”

“Dans certaines régions, être à l’extérieur peut entraîner des engelures en quelques minutes”, a-t-il déclaré.

Ajoutant aux malheurs, des pannes de courant qui, vendredi soir, affectaient encore plus d’un million de foyers et d’entreprises, selon le site Web PowerOutage, qui suit les rapports des services publics.

Alors que des millions d’Américains voyageaient avant Noël, plus de 5 700 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés vendredi, selon le site de suivi FlightAware.

Plusieurs autoroutes ont été fermées et des accidents ont fait au moins six morts, ont indiqué des responsables. Quatre personnes sont mortes dans un carambolage massif impliquant quelque 50 véhicules sur l’Ohio Turnpike. Un conducteur de Kansas City, Missouri, a été tué jeudi après avoir dérapé dans un ruisseau, et trois autres sont morts mercredi dans des accidents séparés sur les routes glacées du nord du Kansas.

Au Canada, WestJet a annulé tous les vols vendredi à l’aéroport international Pearson de Toronto, alors que les météorologues y ont mis en garde contre un événement météorologique potentiel une fois par décennie. Pendant leur séjour au Mexique, les migrants ont campé près de la frontière américaine dans des températures inhabituellement froides alors qu’ils attendaient une décision de la Cour suprême des États-Unis sur les restrictions de l’ère pandémique qui empêchent beaucoup de demander l’asile.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’un cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – s’était développé près des Grands Lacs, provoquant des conditions de blizzard, notamment des vents violents et de la neige.

Même les habitants de Floride se sont préparés à un temps inhabituellement froid, car de rares avertissements de gel ont été émis pour de grandes parties de l’État au cours du week-end de vacances.

Les militants se précipitaient pour sortir les sans-abri du froid. Près de 170 adultes et enfants se gardaient au chaud tôt vendredi à Detroit dans un refuge et un centre de réchauffement conçus pour accueillir 100 personnes.

“C’est beaucoup de personnes supplémentaires”, mais ce n’était pas une option pour refuser qui que ce soit, a déclaré Faith Fowler, directrice exécutive de Cass Community Social Services, qui gère les deux installations.

Les abris météorologiques d’urgence à Portland, dans l’Oregon, ont fait appel à des volontaires dans un contexte de forte demande et de problèmes de personnel alors que la neige, la pluie verglaçante, la glace et les températures glaciales s’abattaient sur la région.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a déclaré qu’elle déployait la Garde nationale pour transporter du bois aux tribus Oglala Sioux et Rosebud Sioux et aider au déneigement.

“Nous avons des familles qui sont là-bas dont nous n’avons pas entendu parler depuis deux semaines”, a déclaré Wayne Boyd, chef de cabinet du président de Rosebud Sioux.

Dans la réserve indienne de Pine Ridge, Harlie Young était blottie avec cinq enfants et son père autour d’un poêle à bois alors que des congères de neige de 12 pieds (3,6 mètres) bloquaient la maison.

“Nous essayons juste de voir le bon côté des choses qu’ils viennent toujours et qu’ils ne nous ont pas oubliés”, a-t-elle déclaré vendredi.

Appelant cela une “tempête d’évier de cuisine”, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré l’état d’urgence. Dans certaines parties de la ville de New York, les inondations de marée ont inondé les routes, les maisons et les entreprises vendredi matin.

À Boston, la pluie combinée à une marée haute a inondé certaines rues du centre-ville vendredi.

Saignement rapporté de Little Rock, Arkansas. les journalistes d’Associated Press Dee-Ann Durbin à Detroit; Gillian Flaccus à Portland, Oregon; Zeke Miller à Washington, DC ; et Emily Wagster Pettus à Jackson, Mississippi, ont contribué à ce rapport.