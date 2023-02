Voyage de Chihiro au Pays de Miyazaki

Pour entendre plus d’histoires audio de publications comme le New York Times, télécharger Audm pour iPhone ou Android.

En tant qu’Américain, je sais ce que ça fait d’arriver dans un parc à thème. L’étreinte consumériste totalisante. Le délice de la force contondante, de la déformation du monde et de l’évasion. J’ai connu des parcs à thème avec des portes d’entrée comme les frontières internationales et des prix des billets comme les paiements hypothécaires et des parkings de la taille de Cleveland. Je suis allé à Disney World, une réalité alternative qui occupe essentiellement sa propre zone fiscale, avec son propre service d’incendie et sa propre agriculture – un endroit où, avant même que vous n’entriez, vous voyez un poteau électrique de 100 pieds de haut le long l’autoroute aux oreilles de Mickey Mouse. C’est le travail d’un parc à thème : avaler l’univers. Remplacer notre monde ennuyeux, sans but et frustrant par un nouveau fait juste pour nous.

Imaginez ma confusion, alors, quand je suis arrivé au parc Ghibli, l’hommage tant attendu du Japon à l’animation légendaire du Studio Ghibli.

Comme les cinéphiles du monde entier, je fantasmais sur une visite au parc Ghibli depuis l’annonce du projet il y a plus de cinq ans. J’ai suivi les rumeurs en ligne, inhalé les dessins conceptuels, scruté les cartes. L’animation de Ghibli s’est toujours sentie destinée à être transformée en parc à thème. Hayao Miyazaki, le co-fondateur du studio, est l’un des grands bâtisseurs de mondes imaginaires de tous les temps – tout comme Lewis Carroll, Jim Henson, Ursula K. Le Guin, Charles Schulz, Maurice Sendak et les compositeurs des sagas islandaises. Même les créations les plus fantastiques de Miyazaki – un château avec des pattes de poulet géantes en métal, un bus jaune avec le corps d’un chat – semblent en quelque sorte épaisses, plausibles et réelles.