Les députés critiquent les peines sévères pour avoir caché les voyages de la « liste rouge »

Les réactions négatives grandissent face à la menace du gouvernement selon laquelle les familles qui mentent sur le fait de partir en vacances dans des endroits comme le Portugal risquent jusqu’à 10 ans de prison. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé que quiconque tenterait de dissimuler son voyage dans un pays «liste rouge», dont les arrivées doivent passer 10 jours dans un hôtel de quarantaine, pourrait recevoir la peine. Le fait de ne pas déclarer les voyages en quarantaine est une peine d’emprisonnement maximale plus longue que pour les infractions sexuelles impliquant des enfants ou les crimes violents par arme à feu. La punition «extraordinairement élevée» a mis en colère les conservateurs supérieurs, l’industrie du voyage et les critiques des restrictions draconiennes de Covid dirigées par Lord Sumption, l’ancien juge de la Cour suprême. Dans un article pour Le télégraphe, Lord Sumption affirme que le lien de M. Hancock avec la réalité a « finalement rompu ». Sketchwriter Michael Deacon dit M. Hancock a fermé la porte de l’écurie – et a maintenant juste besoin de trouver son grand cheval. Consultez la liste complète des 33 destinations «liste rouge». Vos vacances d’été pourraient être en danger, mais Mat trouve une raison de sourire avec le dessin animé d’aujourd’hui.

Pendant ce temps, Public Health England a signalé des variantes dangereuses qui pourraient échapper aux vaccins et le système immunitaire n’augmentait pas en Grande-Bretagne et les gens devraient être rassurés qu’ils étaient sous contrôle. Les derniers résultats des tests montrent que les cas de la nouvelle variante britannique mutée et de la variante sud-africaine sont en grande partie statiques. Recherchez les numéros de cas Covid par code postal.

Les bateaux français font face à des retards suite à l’interdiction de l’UE sur les crustacés

Les pêcheurs français pourraient être confrontés à de longs délais avant d’accéder aux eaux britanniques en vertu de mesures de rétorsion en cours de discussion si Bruxelles refuse de revenir sur son interdiction de crustacés vivants. Éditeur Whitehall Harry Yorke comprend que l’octroi de nouvelles licences pour les navires de pêche dans la zone nautique du Royaume-Uni de six à 12 miles pourrait être ralenti dans un effort pour forcer l’UE à supprimer ses barrières commerciales « indéfendables » pour les pêcheurs britanniques. Lord Frost, le négociateur en chef du Brexit au Royaume-Uni, a exhorté Bruxelles à adopter un « esprit différent ». Pendant ce temps, la Grande-Bretagne a convenu d’un partenariat commercial renforcé avec l’Inde et d’un investissement pour créer 1 500 emplois au Royaume-Uni.

La tétée des mères au NHS Trust pour les trans

On a dit aux sages-femmes de cesser d’utiliser des termes tels que «allaitement» et «lait maternel» dans le cadre de la nouvelle politique favorable aux transgenres d’une fiducie du NHS. Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust a mis en œuvre une politique linguistique intégrant le genre pour ses services de maternité. On a dit au personnel d’éviter d’utiliser le mot «mères» seul et on leur a donné une liste de termes alternatifs à utiliser avec les patientes, y compris «mères ou parents biologiques» et «allaitement maternel / maternel». En savoir plus sur les nouveaux termes du PC.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Plan de revêtement | Les ministres dévoileront aujourd’hui de nouveaux détails sur leurs plans visant à dépouiller des milliers de maisons de leur revêtement dangereux, avec un projet d’une valeur de plusieurs milliards de livres. Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, tentera de parer à une rébellion croissante des députés conservateurs en promettant de soutenir les personnes touchées par le scandale. Mais on ne sait toujours pas si l’annonce au Parlement suffira à rassurer les rebelles.

Partout dans le monde: le procès de « l’insurrection » se déroule

Le deuxième procès de destitution de Donald Trump, pour incitation à une insurrection violente sur le Capitole américain, se poursuivra après que les sénateurs ont rejeté l’affirmation de la défense selon laquelle la procédure est inconstitutionnelle. Voir notre rapport complet par Washington Editor Nick Allen, une chronologie de ce qui pourrait se passer ensuite et une galerie de la façon dont la violence s’est déroulée.