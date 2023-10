Les artistes chrétiens Luke Smallbone et Lecrae, lauréats d’un Grammy Award, joueront dans une comédie musicale de Noël en direct qui raconte l’histoire de Marie et Joseph et la naissance de Jésus.

« Voyage à Bethléem » sera dans les salles à partir du 10 novembre. La comédie musicale mettra en vedette Antonio Banderas, nominé aux Oscars, dans le rôle du roi Hérode, Fiona Palomo dans le rôle de Mary, Milo Manheim dans le rôle de Joseph, Luke Smallbone dans le rôle du fils d’Hérode, Antipater et Lecrae dans le rôle de l’archange Gabriel.

L’écrivain et compositeur de musique de cinéma et de télévision Adam Anders a réalisé cette version de l’histoire de la Nativité.

« J’ai eu l’idée du film il y a des années, alors que je cherchais une comédie musicale à regarder avec ma famille à Noël », a déclaré Anders. « Je veux que ce film soit une lumière vive en cette période de Noël, aussi brillante que l’étoile de Bethléem. »

Le voyage à Bethléem raconterait le voyage de Marie et Joseph à travers « l’humour, la foi » et un mélange de chansons de Noël classiques et nouvelles.

« Une jeune femme portant une responsabilité inimaginable. Un jeune homme déchiré entre l’amour et l’honneur. Un roi jaloux qui ne recule devant rien pour garder sa couronne. Cette aventure musicale de Noël en direct pour toute la famille tisse des mélodies classiques de Noël avec humour, foi , et de nouvelles chansons pop dans un récit de la plus grande histoire jamais racontée : l’histoire de Marie et Joseph et la naissance de Jésus. Une nouvelle entrée unique dans la collection de films classiques des fêtes, cette comédie musicale épique de Noël ne ressemble à aucune autre auparavant, » lit la description du site Web.

Les acteurs du film affirment que le récit de cette histoire biblique qui a changé le monde trouvera un écho auprès des spectateurs.

« C’est l’histoire qui a transformé la Colombie-Britannique en AD. Tout a changé avec la naissance de Jésus », a déclaré Smallbone dans un clip publié sur Instagram. « L’histoire de la Nativité est en quelque sorte une comédie musicale. Ces anges apparaissent et chantent aux bergers. »

Lecrae dit qu’il espère que le film apportera espoir et joie aux téléspectateurs.

« C’est une histoire qui est importante depuis des milliers d’années. Elle doit être racontée et racontée », a déclaré Lecrae dans un clip publié sur Instagram. « Quelle incroyable opportunité d’être la première offre musicale d’une histoire aussi importante. »

Il a poursuivi : « Les gens feront l’expérience du voyage de Marie – cette jeune fille qui porte le poids du monde sur ses épaules. C’est un point de vue et une perspective uniques qui restent vraiment fidèles à l’histoire de Dieu, mais qui en même temps ajoutent tellement de choses. couleur. »

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Les billets peuvent être achetés à journeytobethlehemmovie.com.