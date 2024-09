Voya Financial (VOYA) pourrait être un excellent choix

Qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, d’ETF ou d’autres types de titres, tous les investisseurs aiment voir leurs portefeuilles générer des rendements élevés. Mais lorsque vous êtes un investisseur axé sur le revenu, votre objectif principal est de générer un flux de trésorerie constant à partir de chacun de vos investissements liquides.

Si les flux de trésorerie peuvent provenir des intérêts sur obligations ou d’autres types d’investissements, les investisseurs en quête de revenus se concentrent sur les dividendes. Un dividende est la distribution convoitée des bénéfices d’une entreprise versée aux actionnaires, et les investisseurs le considèrent souvent à l’aune de son rendement en dividendes, une mesure qui mesure le dividende en pourcentage du prix actuel de l’action. De nombreuses études universitaires montrent que les dividendes représentent une part importante des rendements à long terme, les contributions en dividendes dépassant dans de nombreux cas un tiers des rendements totaux.

Focus sur Voya Financial

Basée à New York, Voya Financial (VOYA) est une action du secteur financier dont le prix a augmenté de 5,36 % depuis le début de l’année. La société de retraite, d’investissement et d’assurance verse actuellement un dividende de 0,45 $ par action, avec un rendement de dividende de 2,34 %, contre 1,42 % pour le secteur de l’assurance-vie et 1,57 % pour le S&P 500.

En termes de croissance des dividendes, le dividende annualisé actuel de la société, de 1,80 $, est en hausse de 45,2 % par rapport à l’année dernière. Au cours des 5 dernières années, Voya Financial a augmenté son dividende 4 fois d’une année sur l’autre, soit une augmentation annuelle moyenne de 23,58 %. Toute croissance future des dividendes dépendra à la fois de la croissance des bénéfices et du ratio de distribution de la société ; un ratio de distribution est la proportion du bénéfice annuel par action d’une entreprise qu’elle verse sous forme de dividende. À l’heure actuelle, le ratio de distribution de Voya est de 20 %, ce qui signifie qu’elle a versé 20 % de son BPA des 12 derniers mois sous forme de dividendes.

VOYA s’attend également à une augmentation de ses bénéfices au cours de cet exercice. Le consensus Zacks pour 2024 est de 8,34 $ par action, avec des bénéfices qui devraient augmenter de 3,86 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Conclusion

Les investisseurs apprécient les dividendes pour diverses raisons, qu’il s’agisse d’améliorer considérablement les profits des investissements en actions, de réduire le risque global du portefeuille ou de bénéficier d’avantages fiscaux. Il est important de garder à l’esprit que toutes les entreprises ne versent pas de dividendes trimestriels.

Par exemple, il est rare qu’une start-up technologique ou une grande entreprise en pleine croissance offre un dividende à ses actionnaires. Il est plus courant de voir des entreprises plus grandes, dont les bénéfices sont plus établis, distribuer des dividendes. Les investisseurs en quête de revenus doivent être conscients du fait que les actions à rendement élevé ont tendance à avoir des difficultés en période de hausse des taux d’intérêt. Dans cette optique, VOYA est une opportunité d’investissement intéressante. Non seulement il s’agit d’un investissement à dividendes solide, mais l’action se situe actuellement à un rang Zacks de 3 (Hold).

