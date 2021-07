Vox réintroduit le podcast Vox Conversations avec les nouveaux hôtes Sean Illing et Jamil Smith

Aujourd’hui, Vox et le Vox Media Podcast Network ont ​​lancé le premier épisode de Conversations Vox avec les nouveaux hôtes Sean Illing et Jamil Smith. Conversations Vox, qui publie maintenant de nouveaux épisodes deux fois par semaine, explore les grandes idées, les changements culturels et la condition humaine avec certains des esprits les plus brillants et les penseurs les plus profonds du discours public. Hôtes Sean Illi (Rédacteur d’interviews Vox) et Jamil Smith (Correspondant principal de Vox pour l’identité, la culture et les droits civils) accueille les invités pour des conversations authentiques et ouvertes sur tout, de la relation entre la démocratie et le fascisme à l’intersection du sport, de la politique et de la culture.

Conversations Vox demande aux auditeurs de remettre en question les anciennes hypothèses et de penser au monde sous un nouveau jour. « Si les gens qui écoutent cela ne parlent pas ou ne pensent pas à ce dont nous avons discuté dans nos conversations, alors je pense que nous n’avons pas accompli notre mission », a déclaré Jamil Smith dans la bande-annonce de lancement avec Sean Illing où ils ont tous deux discuté de ce que fait une grande conversation.

Les invités à venir comprennent des journalistes, des écrivains et des auteurs, y compris Fareed Zakaria, animateur de CNN Fareed Zakaria GPS et auteur ; Kiese Laymon, romancier et écrivain ; Adam Serwer, journaliste; Elisabeth Bruenig, rédacteur à L’Atlantique; et Bill Maher, animateur de HBO Temps réel.

De nouveaux épisodes seront publiés tous les lundis, animés par Sean Illing, et tous les jeudis, animés par Jamil Smith toutes les deux semaines, et un hôte invité toutes les deux semaines.

Le premier épisode a été publié aujourd’hui, et vous pouvez l’écouter ici. S’abonner à Conversations Vox partout où vous écoutez des podcasts, y compris Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify, pour obtenir automatiquement les nouveaux épisodes lors de leur publication.

À propos de Vox

Vox explique la nouvelle. Dans un monde où il y a trop d’informations et trop peu de contexte, trop de bruit et trop peu de perspicacité, les journalistes de Vox guident franchement le public à travers la politique et la politique, les affaires et la culture pop, la science et tout ce qui compte, en responsabilisant son public avec le contexte qu’il besoin de répondre à des questions qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient. Vox abrite des marchés verticaux influents, notamment Recode, The Goods et The Highlight ; une solide programmation de podcasts comprenant « Today, Explained », « The Weeds », « The Ezra Klein Show », « Switched on Pop » et plus encore ; et une production vidéo primée avec des séries populaires comme « Explained » sur Netflix, « Missing Chapter » et « Earworm » sur YouTube, « Answered » sur Quibi et « Glad You Asked » pour YouTube Originals.

À propos du réseau de podcasts Vox Media

Nommé par Semaine publicitaire en tant que «réseau de podcast de l’année 2020», Vox Media Podcast Network compte plus de 200 émissions actives mettant en vedette des voix éditoriales et des conteurs de premier plan des réseaux de Vox Media et au-delà. Des actualités quotidiennes et de la technologie à la culture et aux sports, des talk-shows et des interviews aux actualités et à la narration riche, le réseau de podcasts Vox Media est l’une des collections de podcasts premium les plus vastes, les plus dynamiques et les plus diversifiées. En savoir plus sur le réseau de podcasts Vox Media ici.