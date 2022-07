Vox Media réduit ses effectifs et ralentit les embauches alors que les craintes de récession grandissent

Jim Bankoff, président et chef de la direction de Vox Media Inc.

Il y a à peine un mois, les dirigeants des médias ont exprimé leur optimisme quant au fait que leurs entreprises étaient bien positionnées pour un ralentissement économique.

Vox Media a peut-être injecté une dose de réalité dans l’industrie mercredi.

La société privée de médias numériques licencie 39 employés, selon une personne proche du dossier, tout en ralentissant l’embauche et en réduisant les dépenses non essentielles. Les licenciements touchent les employés des ventes, du marketing, du recrutement et certaines équipes éditoriales.

Le New York Magazine, qui appartient à Vox Media, n’est pas concerné, a déclaré la personne, qui a demandé à ne pas être nommée car les décisions sont privées. Les marques de la société comprennent également les points de vente homonymes Vox, The Verge, Curbed et Now This. Un porte-parole de Vox Media a refusé de commenter.

Dans une note au personnel, le PDG de Vox Media, Jim Bankoff, a directement cité la détérioration des conditions économiques pour la décision.

“Les conditions économiques actuelles ont un impact sur les entreprises comme la nôtre de multiples façons, avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement réduisant les budgets de marketing et de publicité dans tous les secteurs et les pressions économiques modifiant la façon dont les consommateurs dépensent”, a écrit Bankoff dans la note obtenue par CNBC. “Notre objectif est de devancer une plus grande incertitude en prenant des décisions difficiles mais importantes pour réduire les initiatives qui sont moins prioritaires ou qui ont des besoins en personnel moins importants dans le climat actuel.”

Il a déclaré dans le mémo que les coupes affectaient “moins de 2% de l’entreprise”. Plus tôt cette année, Vox Media a acquis Group Nine, ajoutant des centaines d’employés à l’entreprise. Vox tire la majorité de ses revenus de la publicité.

Plusieurs employés de Thrillist, l’une des marques acquises dans le cadre de l’opération Group Nine, tweeté mercredi ils ont été mis à pied.

L’industrie des médias numériques n’a pas obtenu la hausse de valorisation que les dirigeants espéraient avec la décision de BuzzFeed d’entrer en bourse. BuzzFeed est devenu public via une société d’acquisition à vocation spéciale à 10 $ par action en décembre. Sept mois plus tard, les actions de BuzzFeed sont inférieures à 2 dollars.

La décision de Vox Media de réduire ses effectifs pourrait n’être que la pointe de l’iceberg pour les médias. Depuis 2000, année après année, les trois plus grandes années de pertes d’emplois dans l’industrie ont toutes coïncidé avec des récessions – le recul de Covid-19 en 2020, la crise financière de 2007-09 et l’éclatement de la bulle Internet de 2001, selon les données de Challenger, Gris & Noël.