Vox lance une nouvelle newsletter hebdomadaire sur la parentalité, Extra Curricula

Aujourd’hui, Vox a lancé une expansion de ses offres de newsletter et de son contenu destiné aux parents et aux familles avec Programmes supplémentaires. Dans un monde de plus en plus difficile, la newsletter hebdomadaire, rédigée par Vox’s Liz Kelly Nelsonpermettra aux parents et aux éducateurs de décomposer des problèmes complexes et les aidera à se connecter aux jeunes dans leur vie, créant ainsi une opportunité de dialogue ouvert.

“Extra Curricula est une chance pour moi de rassembler des connaissances provenant de plusieurs sources pour essayer d’aider mon fils à développer des compétences de pensée critique. Mais, plus important encore, de se connecter avec lui, ce qui peut être difficile avec une interpolation dans le meilleur des cas, mais presque impossible lorsque votre enfant ressent les effets sur la santé mentale d’un monde hors de son contrôle », explique Liz Nelson. “Je suis super content que nous ayons ces conversations afin qu’il puisse tester sa vision du monde en formation sur moi.”

Chaque semaine, la newsletter se concentrera sur un sujet spécifique, associé à une petite sélection de contenu – vidéos, podcasts, articles, documentaires, émissions de télévision et livres – que les parents et les éducateurs pourront partager directement avec leurs adolescents. Le bulletin se concentrera sur des sujets allant des familles aux prises avec l’inflation et des problèmes internationaux comme la guerre en Ukraine à la réalité omniprésente des fusillades dans les écoles et plus encore. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter gratuite ici.

Liz Kelly Nelson est la mère d’un enfant de 12 ans qui, comme ses pairs, grandit dans un monde déroutant et fou qui, depuis trois ans, isole quelque peu les enfants. En tant que vice-présidente de l’audio chez Vox, elle dirige une équipe de podcasteurs produisant une gamme d’émissions conçues pour nous aider à mieux comprendre notre monde et à nourrir la curiosité. Vous pouvez entendre le travail de son équipe sur des émissions comme Aujourd’hui, Expliqué, Vox Conversations, Inexplicable et Les mauvaises herbes.

Vox a récemment lancé la deuxième saison de son podcast explicatif quotidien pour les enfants, Aujourd’hui expliqué aux enfants en partenariat avec KiwiCo. La série vise à offrir aux familles une approche intelligente, sûre et amusante des grandes questions que les enfants se posent sur le monde qui les entoure.