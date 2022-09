Vox lance une nouvelle initiative éditoriale sur les réparations en Amérique

Aujourd’hui, Vox a lancé une initiative éditoriale multimédia explorant comment les réparations ont fonctionné dans le monde et comment elles pourraient prendre forme aux États-Unis. Le rapport se concentre sur la façon dont l’esclavage et les politiques de Jim Crow ont eu un impact sur l’accès au logement, les disparités en matière de santé, les écarts de richesse générationnelle et plus encore pour les Noirs américains et explore une voie à suivre.

La clé de l’effort éditorial est un quatre parties Conversations vocales série, “40 Acres” animée par la journaliste de course et de politique Vox Fabiola Cineas, alors qu’elle explique aux auditeurs à quoi pourraient ressembler les réparations en Amérique.

L’épisode inaugural, La promesse originale, présente au public l’histoire de la lutte pour les réparations en Amérique. Bien que les réparations aient été au premier plan lors des élections de 2020 à la suite du meurtre de George Floyd, les militants se battent pour le remboursement de l’esclavage depuis des décennies. Fabiola s’entretient avec Nkechi Taifa, le fondateur et directeur du Reparation Education Project. Vous pouvez écouter l’épisode ici et par Conversations vocales sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous écoutez des podcasts.

Dans les prochains épisodes, Fabiola s’entretiendra avec l’économiste William “Sandy” Darity et la folkloriste Kirsten Mullen sur la manière dont les réparations pourraient être mises en œuvre ; L’érudit marxiste Adolph Reed Jr. qui soutient que Jim Crow – et non l’esclavage – est l’expérience déterminante pour les Noirs américains aujourd’hui ; Le philanthrope autochtone Edgar Villanueva, fondateur du Decolonizing Wealth Project et créateur du fonds Case for Reparations, sur les efforts de justice réparatrice en cours dans tout le pays et le rôle que les donateurs individuels pourraient jouer dans les réparations ; et l’activiste Kavon Ward sur la façon dont les juridictions remboursent les Noirs pour les terres qui leur ont été prises, et si cela peut être considéré comme des réparations.

De plus, Missing Chapter, la série vidéo primée de Vox consacrée à raconter des histoires qui ont été oubliées dans les manuels, sous-rapportées par les nouvelles ou intentionnellement cachées, diffusera un épisode spécial sur les réparations cet automne, se concentrant sur un moment de l’histoire. cela nous aidera à comprendre comment nous pouvons aller de l’avant.

Vox invite également les lecteurs à partager leurs réflexions sur ses reportages sur les réparations et l’impact qu’ils ont eu. L’enquête est disponible ici.

Cette série sur les réparations est rendue possible grâce à une subvention de la Fondation Robert Wood Johnson à Canopy Collective, une initiative indépendante sous le parrainage fiscal de Multiplier.

Tous les reportages de Vox sont éditorialement indépendants. Les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de Canopy Collective ou de la Robert Wood Johnson Foundation.