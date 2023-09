Vox lance les États-Unis de Floride

La Floride est souvent considérée comme une anomalie exceptionnelle, située à l’extrémité sud du pays, caractérisée par ses particularités prononcées et apparemment détachée du paysage plus large de la vie américaine. Le projet Florida de Vox cherche à examiner comment, en réalité, l’État joue un rôle central en tant qu’avant-garde des changements sociaux, politiques et environnementaux transformateurs aux États-Unis.

Les journalistes de Vox se sont lancés dans une exploration approfondie de l’État de Floride, analysant son importance au sein de la conscience nationale et sa fonction en tant que microcosme reflétant le paysage américain au sens large.

Le package comprend les histoires suivantes:

Marin Cogan explore l’afflux de personnes s’installant dans le Sunshine State, même au milieu de la mer turbulente de l’incertitude politique ;

explore l’afflux de personnes s’installant dans le Sunshine State, même au milieu de la mer turbulente de l’incertitude politique ; Nicole Naréa se penche sur la tapisserie historique qui a fait de la Floride un État rouge, qui est désormais à l’avant-garde du discours politique national, et explique pourquoi il est sur le point de le rester ;

se penche sur la tapisserie historique qui a fait de la Floride un État rouge, qui est désormais à l’avant-garde du discours politique national, et explique pourquoi il est sur le point de le rester ; Umair Irfan remet en question la sagesse des efforts continus de Miami pour élargir son horizon face à la menace toujours croissante du changement climatique ;

remet en question la sagesse des efforts continus de Miami pour élargir son horizon face à la menace toujours croissante du changement climatique ; Kim Whizy fournit aux lecteurs une série de visualisations et de graphiques éclairants qui mettent en évidence le vaste paysage économique de Disney World, depuis les subtilités de ses coûts opérationnels jusqu’aux fluctuations des jetons de présence ;

fournit aux lecteurs une série de visualisations et de graphiques éclairants qui mettent en évidence le vaste paysage économique de Disney World, depuis les subtilités de ses coûts opérationnels jusqu’aux fluctuations des jetons de présence ; Benji Jones dévoile le tissu complexe de la faune non indigène qui, contre toute attente, s’est établie dans l’habitat floridien, bien qu’au détriment des écosystèmes indigènes ;

dévoile le tissu complexe de la faune non indigène qui, contre toute attente, s’est établie dans l’habitat floridien, bien qu’au détriment des écosystèmes indigènes ; Celle d’Emily Stewart le récit dévoile les couches entourant l’énigmatique géant des supermarchés, Publix, dévoilant sa remarquable capacité à rester résolument apolitique au milieu de l’atmosphère politiquement chargée de la Floride, et ;

le récit dévoile les couches entourant l’énigmatique géant des supermarchés, Publix, dévoilant sa remarquable capacité à rester résolument apolitique au milieu de l’atmosphère politiquement chargée de la Floride, et ; Kristen Arnett interviewe un Floridien de troisième génération, offrant des réflexions sur la figure indésirable mais emblématique de l’État, le tristement célèbre « Florida Man ».

En savoir plus sur l’emballage et toutes les pièces ici.