Vox finaliste pour trois prix de la Online News Association

Aujourd’hui, Vox rédacteur en chef Swati Sharma a félicité les membres de la salle de rédaction Vox d’avoir été nommés finalistes pour trois prix de la Online News Association.

« Nous sommes ravis que l’incroyable équipe de journalistes de Vox à travers l’audio, la vidéo et le texte ait vu son travail exemplaire et percutant reconnu par l’ONA », a déclaré Sharma. « La force de notre salle de rédaction multimédia est essentielle pour rencontrer les publics sur les plateformes où ils consomment des informations, avec une couverture informative qui va au-delà des gros titres et alimente la curiosité. Félicitations à tous ceux qui sont reconnus pour leur excellent travail.

Les finalistes sont les suivants :

Reconnaissance dans la catégorie des longs métrages pour une histoire sur la route la plus meurtrière d’Amérique, qui a entraîné des changements de politique au niveau local pour améliorer la sécurité routière. L’histoire a été écrite par Marin Cogan et éditée par Julia Rubin, Alanna Okun et Lavanya Ramanathan ;

Reconnaissance de l’excellence dans la narration vidéo numérique pour une vidéo longue durée pour un article sur ce que la Nouvelle-Zélande peut nous apprendre sur les réparations. L’équipe comprend Fabiola Cineas, Melissa Hirsch, Halley Brown, Ranjani Chakraborty, Bridgett Henwood, Dion Lee, Dave Seekamp, ​​Catherine Spangler et Joey Sendaydiego ;

Reconnaissance pour l’excellence dans la catégorie de la narration numérique audio pour leur podcast populaire Inexplicable‘s épisode sur à quoi ressemblaient les dinosaures. Cette histoire a été produite par Noam Hassenfeld, Meradith Hoddinott, Brian Resnick et Richard Sima, avec le soutien supplémentaire de Cristian Ayala.

Les gagnants seront annoncés en août.