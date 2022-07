Vox et The Verge collaborent sur la dernière saison du podcast primé Land of the Giants de Vox Media

Terre des Géants, la franchise narrative primée de Vox Media Podcast Network, a lancé aujourd’hui sa dernière saison, La perturbation Facebook / Meta. Marquant une collaboration entre Recode by Vox et The Verge, la saison de sept épisodes racontera l’histoire de Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, à un moment charnière – à la fois pour le géant de la technologie et pour les milliards de personnes qui utilisent ses produits. Animée par le rédacteur en chef adjoint de The Verge, Alex Heath, et la correspondante principale de Recode, Shirin Ghaffary, la saison comprendra des entretiens avec des employés et des dirigeants actuels et anciens, du principal responsable des politiques de Meta, Nick Clegg, et le responsable de WhatsApp, Will Cathcart, aux critiques prééminents et aux leaders technologiques en dehors de l’entreprise. , comme la dénonciatrice Frances Haugen et le fondateur de Zynga Mark Pincus.

“Meta est l’une des entreprises les plus influentes – et controversées – au monde, dont les produits sont utilisés par des milliards de personnes. C’est un moment important pour raconter l’histoire de ce géant de la technologie maintenant, alors qu’il subit une transformation sans précédent vers sa vision futuriste du métaverse, tout en faisant face aux défis d’aujourd’hui », déclarent Ghaffary et Heath de la série. “Nous espérons que les auditeurs repartiront avec une meilleure compréhension de ce qui façonne les motivations de l’entreprise et comment elle façonne les nôtres.”

Terre des Géants : Le Facebook / Meta Disruption complète l’examen de l’émission des cinq géants de la technologie – Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google, ou FAANG – et comment ils dominent nos vies, pour le meilleur ou pour le pire. Le premier épisode, sur le lancement controversé du fil d’actualités par Facebook en 2006, est sorti aujourd’hui, avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine le mercredi. Écoutez la bande-annonce et le premier épisode, et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous obtenez vos podcasts pour recevoir automatiquement les nouveaux épisodes. Cette saison de Terre des Géants est sponsorisé par Klaviyo.

À propos de Terre des Géants : Le Facebook / Meta Disruption: La grande technologie transforme chaque aspect de notre monde. Mais comment? Et à quel prix ? Dans la dernière saison de Au pays des géants : la perturbation Facebook/ Meta, Shirin Ghaffary de Recode et Alex Heath de The Verge nous emmènent à l’intérieur de l’entreprise qui détermine comment le monde interagit et communique en ligne. Comment Meta a-t-il façonné nos relations et que nous réserve-t-il alors que l’entreprise traverse une transition sans précédent ?

À propos de Shirin Ghaffary : Shirin Ghaffary (@shiringhaffary) est un correspondant principal pour Recode by Vox, se concentrant sur l’intersection de la technologie, de la politique et de la politique – en particulier en ce qui concerne les médias sociaux. Elle a rendu compte de la façon dont Black Lives Matter a prospéré sur Instagram, de la montée en puissance de mouvements extrémistes en ligne comme QAnon et des troubles internes à Facebook sur la façon dont il a géré le compte de Donald Trump. Elle a également co-animé la troisième saison de Terre des Géants, sur Google. Ghaffary a rejoint Recode de BuzzFeed, où elle a couvert les dernières nouvelles et tendances nationales pour la division vidéo du site. Elle a eu des signatures dans des points de vente tels que le San Francisco Chronicle et TechCrunch, et est apparue en tant que voix experte dans des programmes tels que CNN, Here & Now, Recode Decode et Today, Explained. Ghaffary a grandi au cœur de la Silicon Valley et, dans une vie antérieure, a travaillé dans une startup technologique.

À propos d’Alex Heat : Alex Heath (@alexeheath) est rédacteur en chef adjoint de The Verge, où il couvre Meta, les plateformes Internet et l’avenir de l’informatique. Depuis qu’il a rejoint The Verge en 2021, il a annoncé la nouvelle de la nouvelle image de marque de Facebook en Meta, a interviewé Mark Zuckerberg et a dirigé la couverture par le site des fuites de Facebook Papers. Heath couvre l’industrie de la technologie depuis plus d’une décennie dans des rôles précédents chez The Information, Insider et d’autres points de vente. Son travail a été cité par le Congrès et reconnu par la Society of American Business Editors and Writers pour avoir la meilleure gamme de travaux. Il est apparu en tant que voix experte sur Good Morning America, BBC World News, MSNBC, CNN, Marketplace Tech, Today, Explained et de nombreux autres programmes.

À propos du réseau de podcasts Vox Media : Nommé par Adweek comme “le plus chaud des podcasts” en 2021, Vox Media Podcast Network propose plus de 150 émissions actives mettant en vedette des voix éditoriales et des conteurs de pointe des réseaux de Vox Media et au-delà. Des actualités quotidiennes et de la technologie à la culture et aux sports, en passant par les émissions de débats et d’interviews et la narration narrative riche, le réseau de podcasts Vox Media est l’une des collections de podcasts premium les plus vastes, à la croissance la plus rapide et les plus diversifiées. En savoir plus sur le réseau de podcasts Vox Media ici.