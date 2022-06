Vox et Capital B annoncent un partenariat pour une nouvelle initiative éditoriale examinant Juneteenth

Aujourd’hui, Vox et Capital B, une organisation de presse locale à but non lucratif centrée sur les voix noires, ont annoncé une nouvelle initiative éditoriale examinant l’histoire, la signification et l’impact de Juneteenth. L’effort met en lumière et explore comment tous les Américains devraient observer la célébration historique, qui marque le jour de 1865 où un groupe d’esclaves à Galveston, au Texas, a finalement appris qu’ils étaient libres de l’institution de l’esclavage, presque deux ans et un -moitié ans après que le président Abraham Lincoln a signé la proclamation d’émancipation. L’effort éclairera une question centrale : que signifie célébrer la fin de l’esclavage – et quelles vérités sur la liberté des Noirs cela expose-t-il ? Alors que nous approchons du premier anniversaire de la création de la fête fédérale, Vox et Capital B explorent comment Juneteenth peut servir de moment de réflexion, de calcul et de célébration de la liberté.

«Capital B et Vox sont alignés dans nos missions pour fournir un contexte sur les problèmes qui comptent le plus pour notre public, et il était parfaitement logique de se réunir pour un partenariat Juneteenth. Rejoindre nos forces éditoriales respectives pour ajouter une profondeur et un objectif uniques à cette couverture », a déclaré Lauren Williams, PDG et cofondatrice de Capital B.

« Explorer les grandes questions et apporter de la clarté au public est la mission centrale de Vox », a déclaré Swati Sharma, rédacteur en chef de Vox. « Il n’y a pas de meilleur partenaire que Capital B, avec leur engagement parallèle à servir le public et à méditer sur la signification, l’histoire et l’importance de Juneteenth. »

Les contributeurs à ce package incluent Sean Collins sur le fait que Juneteenth n’est pas seulement une célébration de la liberté, mais un monument aux échecs de l’Amérique ; Julia Craven sur la façon dont Juneteenth merch est le consumérisme américain dans sa forme la plus grossière ; Bijou Osier sur la façon dont trois femmes noires n’ont pas pu trouver un endroit où leurs familles se sentaient en sécurité, alors elles ont acheté une ville ; Fabiola Cinéas sur le fait qu’il n’y a pas de liberté sans réparations ; Ian Millhiser sur la façon dont la démocratie en Amérique est un jeu truqué ; et Chasseur du Kenya sur le drapeau Juneteenth, expliqué.

L’œuvre d’art qui accompagne ces pièces est créée par l’artiste et illustrateur basé à Detroit, KaCeyKal ! qui utilise des couleurs vives, des formes uniques et des corps abstraits pour raconter une histoire à travers l’impression et la peinture.