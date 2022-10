Vox Conversations se relance sous le nom de The Grey Area, animé par Sean Illing

Vox et le Vox Media Podcast Network ont ​​annoncé aujourd’hui la relance de Conversations vocales comme La zone grisehébergé par Sean Illing. S’adressant à certains des penseurs les plus profonds, Illing et ses invités fourniront une vision philosophique de la culture, de la politique et de tout ce qui se trouve entre les deux. Le premier épisode est sorti aujourd’hui et présente une interview avec Neil de Grasse Tyson car il explique pourquoi l’analphabétisme scientifique doit être considéré comme une crise politique et comment nous pouvons parvenir à une démocratie plus informée. De nouveaux épisodes sortent tous les lundis et jeudis.

“Notre équipe travaille depuis plus d’un an pour jeter les bases de La zone grise», déclare Illing. “Je suis fier d’offrir à notre public un espace pour des conversations ambitieuses et ouvertes sur nos défis les plus profonds.”

La zone grise s’engage dans un véritable dialogue sur un large éventail de sujets d’une manière qui embrasse l’ambiguïté, résiste à la certitude et demande aux auditeurs de réagir moins et de réfléchir davantage. Les prochains épisodes comprendront des conversations sur des questions telles que si nous vivons une troisième ère de reconstruction, comment certains aspects des mouvements politiques ont pris une signification presque religieuse dans la vie des gens, et les problèmes philosophiques, moraux et juridiques qui se posent autour suicide médicalement assisté. L’émission explorera également la philosophie du genre, l’éthique du deuil et ce que les résultats à mi-parcours de 2022 pourraient signifier pour l’Amérique.

Illing a rejoint Vox en 2016 en tant que rédacteur principal, couvrant la politique, la culture et les médias pour le point de vente. Illing a assumé les tâches d’hébergement à temps plein pour Conversations vocales cet été après avoir été co-animateur depuis 2021, et il a précédemment animé Futur parfait : le chemin à suivre pour Vox, une série limitée de huit épisodes qui a exploré les façons dont les humains ont navigué dans la souffrance à travers l’histoire. En son temps co-hôte Conversations vocales, Illing a aidé le public à comprendre le moment actuel avec des conversations avec des gens comme John McWhorter sur l’antiracisme, Lyndsey Stonebridge sur la pertinence de la philosophie politique de Hannah Arendt et Michael Ian Black sur la façon d’élever de meilleurs hommes. Le premier livre d’Illing, Le paradoxe de la démocratie, a été publié en juin de cette année. Avant de rejoindre Vox, Illing a enseigné la philosophie à LSU et à l’Université Loyola, et a servi comme ambulancier dans l’US Air Force.

“L’expérience de Sean dans l’enseignement de la philosophie et la couverture de la politique se combinent de manière unique sur La zone griseoffrant aux auditeurs une approche pour donner un sens au monde qui valorise la complexité et l’incertitude plutôt que les réponses faciles et les prises à chaud », déclare AM Hall, directeur éditorial adjoint, podcasts, chez Vox. “Je suis ravi que Sean facilite ces conversations et que Vox ait un podcast consacré à cet engagement et à cette exploration d’idées.”

La zone grise est animé par Sean Illing, produit par Erikk Geannikis, édité par Amy Drozdowska et conçu par Patrick Boyd. Un soutien supplémentaire pour l’émission provient du directeur éditorial adjoint des podcasts AM Hall et de la directrice exécutive de l’audio Katherine Wells. La musique pour La zone grise est composé par Alex Overington.

Écoutez la bande-annonce et le premier épisode, et abonnez-vous à l’émission sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous obtenez vos podcasts.

À propos du réseau de podcasts Vox Media :

Abritant des émissions primées comme Aujourd’hui, Expliqué, Criminel, Pivot, et Restez à l’écoute avec Preet, le Vox Media Podcast Network présente des voix et des conteurs de pointe issus des réseaux éditoriaux de Vox Media et au-delà. Des actualités quotidiennes et de la technologie à la culture et aux sports, en passant par les émissions de débats et d’interviews, les actualités et la narration narrative riche, le réseau de podcasts Vox Media est l’une des collections de podcasts premium les plus vastes, à la croissance la plus rapide et les plus diversifiées. En savoir plus sur le réseau de podcasts Vox Media ici.