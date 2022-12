Vox annonce de nouvelles embauches et des promotions

Swati Sharma, rédactrice en chef de Vox, a annoncé les promotions de Natalie Jennings au poste de rédactrice en chef et de Tanya Pai au poste nouvellement créé de directrice des normes et de l’éthique de la salle de rédaction. La verticale Future Perfect de Vox accueille également Marina Bolotnikova en tant que nouvelle rédactrice en chef.

« Tanya est depuis longtemps une voix réfléchie dans notre salle de rédaction dont nous recherchons tous régulièrement les conseils sur les questions liées à l’éthique et aux normes. Nous sommes ravis de ce nouveau rôle pour elle », a déclaré Sharma. « Natalie a développé un sens aiguisé pour voir les problèmes avant qu’ils ne surviennent, n’hésite pas à aborder les questions difficiles et a déjà fait sa marque ici en moins d’un an. Nous attendons avec impatience qu’elle élargisse son rôle pour garantir que notre personnel dans son ensemble est le mieux placé pour aider notre public à comprendre les moments importants de l’actualité.

“La verticale Future Perfect de Vox continue de croître et de s’attaquer à de grandes questions sur les meilleures façons d’apporter des changements. Nous sommes ravis de faire appel à Marina afin qu’elle puisse apporter son expertise diversifiée pour soutenir notre équipe.

Auparavant, Jennings a été rédactrice politique de Vox, où elle a dirigé son ambitieuse couverture de mi-mandat. Elle a rejoint Vox plus tôt cette année en provenance du Washington Post, où elle a couvert trois campagnes présidentielles et trois administrations sur plusieurs plateformes, notamment en tant que rédactrice en chef adjointe de la Maison Blanche et du Congrès et rédactrice en chef du Fix, le blog d’analyse politique du Post. Dans son nouveau rôle, elle travaillera aux côtés de la rédactrice en chef Nisha Chittal pour superviser les directeurs éditoriaux et la couverture quotidienne.

En plus de gérer l’équipe de style et de normes de Vox, en tant que directeur des normes et de l’éthique de la salle de rédaction, Pai sera responsable de la mise en œuvre et de la culture continue des politiques et des meilleures pratiques de Vox en matière d’éthique et de normes dans notre journalisme. Cela inclut la vérification des faits, l’édition de copie, les corrections, l’approvisionnement, les divulgations, etc., à travers le texte, l’audio, la vidéo et hors plateforme. Elle continuera également d’être la responsable éditoriale de Language Please, une ressource vivante pour tous les journalistes et conteurs qui cherchent à couvrir de manière réfléchie des sujets sociaux, culturels et identitaires. Pai est avec Vox depuis 2015.

Dans son nouveau rôle de rédactrice en chef, Bolotnikova sera chargée d’élargir la production indépendante, ainsi que de fournir un soutien éditorial aux rédacteurs et écrivains de Future Perfect. Elle a beaucoup écrit sur les idées, la culture et la politique, avec un accent particulier sur le bien-être animal et l’élevage industriel. Son travail a été publié dans Vox, ainsi que dans The Guardian, The Intercept et le New York Times.