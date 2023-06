Vox annonce de nouvelles embauches et approfondit les rapports sur le climat

Gestion des éditeurs Nathalie Jennings et Nisha Chittal accueille trois nouvelles recrues chez Vox : Paige Blankenbühler en tant que rédacteur climat, Sarah Schweppe en tant que rédacteur en chef adjoint du style et des normes, et Paige Vickers en tant que directeur artistique.

En tant que rédacteur en chef sur le climat, Blankenbuehler dirigera une équipe de journalistes travaillant à couvrir la crise climatique en mettant l’accent sur l’adaptation, la responsabilité et les conséquences. Blankenbuehler arrive chez Vox de High Country News, où elle est rédactrice en chef et supervise la couverture intersectionnelle du magazine sur l’environnement, le changement climatique et les communautés occidentales. Elle a également dirigé des collaborations avec des médias réputés tels que Capital B News et le Center for Public Integrity. Le travail de Blankenbuehler a été reconnu par plusieurs prix, dont les National Magazine Awards.

« L’embauche de Paige marque une étape passionnante pour la couverture dédiée au changement climatique de l’entreprise. Elle a une décennie d’expérience chez High Country News et apporte un aperçu inégalé de la relation complexe de la société avec le monde naturel, la crise de la biodiversité et les communautés de première ligne touchées par la transition énergétique dans l’ouest des États-Unis », déclare Jennings. « Les lecteurs de Vox peuvent s’attendre à une couverture encore plus complète des sujets liés au climat et à leur impact profond sur divers aspects de nos vies et de notre avenir. »

De plus, Sarah Schweppe assume le rôle de rédactrice en chef adjointe du style et des normes chez Vox, apportant son expertise pour élever les normes éditoriales de la marque et promouvoir l’inclusivité dans les choix de langage et d’image. Auparavant, Schweppe a été rédacteur en chef principal pour BuzzFeed News.

« L’engagement de Sarah envers la sensibilité et l’inclusivité a brillé à travers son travail à BuzzFeed News et sur la newsletter linguistique Quibbles & Bits. Elle est également une experte dans le domaine du style et des normes qui enseigne un cours sur la maîtrise de la grammaire anglaise à la School of Professional Studies de NYU », déclare Chittal. « L’attention portée par Sarah aux détails et sa passion pour le maintien de l’excellence éditoriale font d’elle un ajout inestimable à l’équipe de style et de normes de Vox. »

En tant que directrice artistique, Paige Vickers fournira des conseils sur les visuels, organisera des illustrations indépendantes et assurera la création de packages visuellement captivants. Avant de rejoindre Vox, Vickers a collaboré avec Momofuku, Grove Atlantic, le New York Times, NBC News, NPR, Penguin Random House, BuzzFeed News et le New Yorker, entre autres.

« Paige est connue pour son œil pour les illustrations et les éléments visuels qui peuvent donner vie à des histoires importantes », déclare Jennings. « Le fait qu’elle dirige nos efforts visuels améliorera l’expérience de lecture pour le public de Vox et leur permettra de s’engager encore plus profondément dans notre couverture. »