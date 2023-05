Vox annonce de nouveaux rôles pour Bryan Walsh et Adam Clark Estes

Aujourd’hui, Swati Sharma, rédactrice en chef de Vox, et Natalie Jennings, rédactrice en chef, ont annoncé Bryan Walsh est promu directeur éditorial responsable des équipes Future Perfect, tech, climat et monde. Son équipe comprendra également Adam Clark Estesqui est promu rédacteur en chef responsable de notre couverture technologique et climatique.

« Depuis qu’il a rejoint Vox en tant que Future Perfect Editor en 2021, Bryan a élargi l’équipe, poussé la verticale dans des directions nouvelles et plus ambitieuses, et s’est imposé comme une voix essentielle dans notre salle de rédaction », a déclaré Sharma. « Et la technologie étant l’une des plus grandes forces qui façonnent notre société et notre vie quotidienne, Adam a démontré qu’il est particulièrement capable d’aider à façonner une couverture adaptée au moment. Nous attendons avec impatience que Bryan et Adam portent notre couverture vers de nouveaux sommets dans leurs rôles élargis.

Bryan était auparavant le correspondant du futur chez Axios, où il a rédigé le bulletin d’information bihebdomadaire Axios Future, et a cofondé et édité la publication scientifique et technologique OneZero. Il a passé 15 ans au magazine Time, travaillant comme correspondant étranger à Hong Kong et Tokyo, couvrant le changement climatique et l’environnement depuis New York, et finissant comme rédacteur en chef international de Time, où il a supervisé l’équipe mondiale de correspondants du magazine. Il a écrit le livre de 2019 La fin des temps : un bref guide de la fin du monde.

Adam a rejoint Vox en 2020 et a rapidement été promu rédacteur en chef de Recode. En outre, Adam a joué un rôle central dans l’élaboration de la couverture climatique de Vox, y compris un ensemble complet sur le fleuve Colorado. Avant Vox, Adam était rédacteur en chef chez Gizmodo, rédacteur en chef chez Vice et rédacteur chez Atlantic Wire.