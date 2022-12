Vox a un magasin de produits dérivés !

Vox a relancé notre magasin de produits dérivés. Vous pouvez trouver la vitrine ici. Notre « capsule classique » a quelque chose pour tous les fans de Vox dans votre vie – des chandails à col rond aux grenouillères pour bébé en passant par une casquette de baseball adaptée à tous.

Nous nous sommes associés à Fourthwall pour l’exécution et l’expédition afin de maintenir nos normes d’approvisionnement éthique en matériaux. Fourthwall travaille exclusivement avec des partenaires de fabrication et d’exécution avec un approvisionnement éthique solide et des pratiques de travail équitables.

Faites-nous savoir si vous avez de nouvelles idées, ou comment nous faisons, avec ce formulaire.