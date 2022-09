Au crépuscule de septembre, Winifred Wake est souvent assis sur une chaise de jardin à London, en Ontario, regardant des centaines d’oiseaux encercler les cheminées.

Elle compte les martinets ramoneurs, de minuscules oiseaux noirs menacés qui traversent le sud-ouest de l’Ontario lors de leur migration automnale vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

“Je pense qu’ils sont une partie fascinante de la nature”, a-t-elle déclaré. “Cette période de l’année, des centaines de personnes passeront des nuits ensemble dans de vieilles cheminées en briques sans revêtement.”

Wake est membre de Nature London, un groupe de 50 bénévoles qui travaillent pour surveiller et protéger les oiseaux et d’autres espèces.

Le martinet ramoneur est d’un grand intérêt, car ses populations ont diminué de plus de 90 % depuis 1970, selon Oiseaux Canada, ce qui les a fait figurer sur la liste fédérale des espèces en péril.

Winifred Wake se tient à l’extérieur d’un entrepôt, l’une des 18 cheminées où elle et d’autres bénévoles de Nature London comptent et surveillent les martinets ramoneurs au crépuscule. (Michelle Both/CBC)

Nature London, qui est affiliée à Ontario Nature et Nature Canada, surveille 18 cheminées dans la ville, surveillant les populations de martinets d’année en année.

“Ils continuent de décliner et il est important que nous protégions les oiseaux”, a déclaré Wake.

“Ils dépendent beaucoup de la bonne volonté des humains pour préserver certaines de ces cheminées afin qu’ils aient un habitat pour nicher ou se reposer pour la nuit et se percher.

“Nous n’avons plus autant ou pas de forêts anciennes avec des arbres creux où ils pourraient nicher ou se percher, de sorte que cet habitat a disparu.”

Chaque oiseau mange également environ 1 000 insectes par jour, mais avec le déclin de la population d’insectes, la perte d’habitat et les conditions météorologiques extrêmes, leur source de nourriture diminue.

Plaque tournante pour la défense des ramoneurs

Plus tôt cette semaine, des bénévoles ont compté plus de 300 martinets dans un entrepôt arborant des cheminées dans le sud de Londres, tandis que 300 autres ont été comptés près du centre-ville. Les chiffres changent de jour en jour à mesure que de nouveaux oiseaux arrivent et que d’autres continuent de migrer.

Wake, à gauche, et un autre bénévole de Nature London comptent les martinets ramoneurs. (Soumis par David Wake)

Londres a acquis la réputation d’être une plaque tournante de la connaissance et de la défense des ramoneurs.

Au cours des deux dernières semaines, des sauvetages d’animaux sauvages du Québec et de l’est de l’Ontario sont venus dans la ville pour libérer des martinets ramoneurs orphelins avec des bénévoles de Nature London.

Connie Black s’est rendue à London depuis le nord de Kingston, en Ontario, pour relâcher sept martinets ramoneurs orphelins dans un groupe de martinets perchés. Elle dirige un sauvetage d’oiseaux à domicile, Destined to Fly, qui se concentre sur les espèces en péril.

“Vous avez là-bas un groupe formidable qui surveille en fait tous les perchoirs – ce que nous devons savoir”, a déclaré Black.

Londres a gagné l’officiel respectueux des oiseaux statut de ville l’année dernière par Nature Canada, basé sur la réduction des menaces, la protection des habitats naturels et l’éducation communautaire.

Wake et son groupe font partie de ces efforts.

“Londres est en fait devenue probablement le centre des activités de surveillance rapide pour l’Ontario”, a déclaré Wake.

Chaîne alimentaire perturbée

Glenn Berry, bénévole au sein de l’équipe des martinets ramoneurs de Nature London, sait qu’il reste encore beaucoup à faire pour protéger les oiseaux, qui se nourrissent d’insectes.

Certains des bébés martinets ramoneurs orphelins pris en charge par Connie Black de Destined to Fly bird rescue, situé à environ 30 km au nord de Kingston, en Ontario. (Soumis par Connie Black)

“Nous avons maintenant un monde hostile aux insectes”, a-t-il déclaré. “Nous sommes en guerre contre les insectes depuis un certain temps, mais c’est aussi une source de nourriture qui fait partie de la chaîne alimentaire qui a été perturbée.”

Wake accepte.

“Les populations d’insectes ont chuté, et c’est considéré comme l’une des principales raisons pour lesquelles elles sont en déclin”, a-t-elle déclaré. “Les gens doivent être conscients que nous avons la responsabilité de prendre soin du reste des créatures dans le monde.”

Planter davantage d’espèces de plantes indigènes, protéger les zones naturelles et réduire le fauchage en bordure de route aiderait, a-t-elle déclaré.

“Tout ce que les gens peuvent faire pour réduire votre empreinte écologique pour aider la planète et aider les martinets est bon.”