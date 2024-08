Vous voyagez pendant le week-end de la fête du Travail ? Prévoyez un plan B en cas d’annulation ou de retard, et soyez patient

Aux États-Unis, de nombreux enfants ont repris le chemin de l’école et les journées raccourcissent, mais il existe encore une excuse de plus pour utiliser les maillots de bain et les serviettes de plage avant de les ranger : Fête du travail.

Les aéroports, les autoroutes, les plages et les parcs à thème devraient être bondés pour le long week-end de vacances, car de nombreux Américains marquent la fin officieuse de l’été. de la même manière ils ont célébré le début officieux de la saison : en voyageant.

Le Administration de la sécurité des transports prévoit de dépister plus de 17 millions de personnes entre jeudi et mercredi prochain, un record pour la période de la fête du Travail.

AAA annonce des réservations pour voyage intérieur sont en hausse de 9 % par rapport à l’année dernière pour le week-end férié, tandis que les voyages internationaux sont en baisse de 4 %.

American Airlines prévoit d’effectuer sa plus grande opération de week-end de la fête du Travail de son histoire et s’attend à une augmentation de 14 % passagers par rapport à l’année dernière.

Si vous voyagez pour profiter une dernière fois de l’été, voici un aperçu de ce que vous devez savoir.

Les automobilistes reçoivent une pause sur l’essence par rapport à l’année dernière. La moyenne nationale était récemment de 3,44 $ le gallon, contre 3,86 $ il y a un an, selon l’AAA.

Pour les véhicules électriques, le prix moyen d’un kilowatt d’électricité dans une borne de recharge commerciale L2 est d’environ 34 cents. La moyenne est inférieure à 25 cents au Kansas et au Missouri, mais dépasse 40 cents dans plusieurs États, dont le New Hampshire, le Tennessee et le Kentucky. Hawaï est l’État le plus cher, avec 56 cents.

Tarifs aériens moyens en juillet Selon l’indice des prix à la consommation du gouvernement, les prix des produits de première nécessité ont baissé de 7,1 % par rapport à juin et de 2,8 % par rapport à juillet 2023. La tendance semble s’accélérer à mesure que la haute saison des vacances d’été touche à sa fin.

« Nous entrons maintenant dans cette saison d’automne traditionnelle où la demande chute, et cela se voit également dans les tarifs aériens », a déclaré Steve HafnerPDG du site de métarecherche de voyages Kayak. « Les tarifs aériens ont déjà baissé d’environ 26 % par rapport à l’été, et ils ont même baissé d’environ 4 % par rapport à l’automne précédent. »

Si vous prévoyez de commencer votre trajet le jeudi ou le vendredi précédant la fête du Travail, vous partagerez la route avec les usagers de la route. Il est préférable de partir avant l’heure de pointe du matin ou même le soir pour éviter les embouteillages.

Selon le fournisseur de données de transport INRIX, le pire moment pour se déplacer en voiture jeudi sera entre 13h et 19h30, et vendredi entre 14h et 18h. Le samedi, il faudra éviter de conduire entre 8h et 11h.

Pour le voyage de retour, presque toute la journée de lundi — de 11 heures à 20 heures — sera une corvée, selon INRIX.

Et attention aux conducteurs à risque. De nouvelles données d’Arity, filiale du géant de l’assurance Allstateindique que les excès de vitesse supérieurs à 80 mph ont augmenté de 83 % et que les « excès de vitesse très élevés » (supérieurs à 100 mph) ont augmenté de plus de 50 %.

Cependant, dans un revirement surprenant, Arity affirme que la distraction au volant a diminué au cours des trois derniers jours du Travail.

Vendredi, selon la TSA. L’agence prévoit de contrôler 2,86 millions de personnes ce jour-là. Bien que ce soit un nombre impressionnant, ce ne serait même pas parmi les 15 jours les plus importants de l’histoire de la TSA. record sur une seule journée Le seuil de 3,01 millions a été fixé au 7 juillet, le dimanche suivant le jour de l’Indépendance.

La TSA affirme disposer de suffisamment de contrôleurs pour limiter le temps nécessaire pour passer les files d’attente normales à 30 minutes ou moins et à 10 minutes maximum pour les files d’attente PreCheck.

Compagnies aériennes américaines Selon la compagnie aérienne, jeudi et vendredi seront ses jours les plus chargés, avec 6 400 vols par jour, suivis de la fête du Travail elle-même, où le transporteur a 6 300 vols programmés.

Vérifiez d’abord votre itinéraire avant de partir pour l’aéroport. Il vaut mieux rester coincé à la maison que de rester bloqué à l’aéroport.

Si votre vol est annulé, la compagnie aérienne peut automatiquement vous proposer une nouvelle réservation. Ce n’est peut-être pas la meilleure option.

« Appelez le centre d’aide de la compagnie aérienne, contactez un agent, contactez la compagnie aérienne via les réseaux sociaux si nécessaire, mais renseignez-vous sur les autres options », explique Julian Kheel, fondateur et PDG de Points Path, une extension de navigateur qui permet aux utilisateurs de comparer les tarifs avec les offres disponibles en utilisant des points de fidélité. « Vous pouvez presque toujours trouver une autre option qui peut être plus efficace que celle proposée par la compagnie aérienne. »

Selon Kheel, les agents de l’aéroport ont plus de latitude pour aider, mais ils risquent d’être débordés si de nombreux vols sont annulés. Il pourrait être plus rapide de procéder à une nouvelle réservation sur le site Web ou l’application de la compagnie aérienne, a-t-il ajouté.

Conseil téléphonique : certains experts recommandent d’appeler l’un d’entre eux si la compagnie aérienne dispose de numéros d’assistance internationaux pour obtenir une réponse plus rapidement que sur la ligne américaine.

Les compagnies aériennes sont tenu de fournir des remboursements — y compris les frais supplémentaires payés — aux passagers dont le vol est annulé pour une raison quelconque. Cependant, ils ne sont pas tenus de payer une indemnisation en espèces, et aucune grande compagnie aérienne américaine ne le fait. Seules Alaska, Southwest et JetBlue promettent même des bons de voyage si l’annulation est de leur faute.

Si vous êtes bloqué toute la nuit, demandez à la compagnie aérienne de couvrir les frais d’hôtel, de repas et de transport terrestre. Toutes les grandes compagnies aériennes américaines, à l’exception de Frontier, promettent d’aider à ces trois frais en cas de perturbations « contrôlables », selon le ministère des Transports. tableau de bord des politiques des compagnies aériennesToutefois, ces engagements ne s’appliquent pas aux annulations causées par les conditions météorologiques.

Conservez les reçus de toutes les dépenses engagées au cas où vous pourriez déposer une réclamation plus tard.

— Partez tôt. Tout prendra plus de temps que prévu, y compris le passage des contrôles de sécurité à l’aéroport. Si vous prévoyez de vous garer à l’aéroport, assurez-vous qu’il y aura des places disponibles à votre arrivée. De nombreux aéroports publient désormais cette information en ligne.

— Surveillez la météo. Même si le ciel est dégagé chez vous, il peut y avoir des orages à votre destination ou le long de votre itinéraire. Prévoyez un itinéraire de secours.

— Soyez sympa. Les annulations de vols et les embouteillages sont frustrants, mais vous ne serez pas le seul à vous retrouver coincé. Les agents du service client sont occupés pendant les périodes de pointe, il est donc important de faire preuve de patience et de respect lorsqu’ils essaient de vous aider.

Koenig a fait son reportage depuis Dallas. Wyatte Grantham-Philips, journaliste économique à New York, a contribué à ce reportage.