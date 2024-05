Vous voyagez cet été ? Voici comment éviter de tomber malade en vacances, des vaccins dont vous pourriez avoir besoin aux médicaments à emporter.

L’été est presque là, ce qui signifie qu’il est temps de faire vos valises pour un temps d’arrêt bien mérité. Mais que vous voyagiez seul, en couple ou en famille élargie, il y a une chose que vous ne pourrez pas éviter : les germes. Lorsque les gens voyagent, ils transportent, ramassent et laissent derrière eux toutes sortes de choses qui peuvent causer des maladies. Et oui, malgré le temps plus chaud, il y a encore beaucoup de bugs qui circulent.

Mais ce n’est pas seulement le risque de rentrer à la maison avec un rhume – ou de passer toute votre escapade à la plage dans la salle de bain – dont vous devriez vous soucier. Les vacances signifient aussi souvent baisser la garde concernant les pratiques de sécurité quotidiennes – ou laisser de côté vos saines habitudes de sommeil, d’alimentation et d’hydratation.

Alors, quelle est la meilleure façon de rester en sécurité et en bonne santé en voyageant cet été ? Voici ce que conseillent les experts.

Que dois-je emporter ?

Oui, votre chargeur de téléphone est important et vous ne voulez pas quitter la maison sans ce nouveau maillot de bain. Mais ces articles sont facilement remplaçables, contrairement aux médicaments sur ordonnance dont vous dépendez ou à d’autres articles de santé auxquels vous n’avez peut-être pas facilement accès pendant vos voyages. C’est ce que les experts suggèrent de garder à portée de main.

Médicaments sur ordonnance

« En général, vous souhaitez transporter tous vos médicaments personnels dans leur flacon d’origine avec un étiquetage et des indications clairs et faciles à lire » Dr S. Wesley Long, directeur médical du service de microbiologie diagnostique à l’hôpital méthodiste de Houston, a déclaré à Yahoo Life. Et si vous en utilisez les médicaments qui peuvent être considérés comme une substance contrôlée, Long recommande de rechercher minutieusement les lois locales de votre destination. Si vous n’êtes pas sûr des règles, il vous recommande également de contacter le consulat américain pour obtenir des conseils.

Comme les experts l’ont déjà dit à Yahoo Life, emporter des médicaments sur ordonnance peut nécessiter une planification supplémentaire, si vous prévoyez de manquer de stock en cours de voyage. Dans la plupart des cas, vous pouvez prendre des dispositions avec votre médecin et votre pharmacien pour obtenir un renouvellement anticipé, mais il est préférable de ne pas attendre la dernière minute.

Si vous voyagez dans une région où le paludisme est préoccupant, votre médecin peut vous prescrire pilules contre le paludismeque, dans de nombreux cas, vous devrez commencer à prendre des semaines avant votre voyage.

Médicament disponible sans ordonnance

« Où que vous voyagiez, vous souhaiterez probablement prendre des médicaments en vente libre courants comme des anti-inflammatoires ou des analgésiques, des médicaments anti-allergiques, des médicaments anti-diarrhéiques et des produits de cette nature », explique Long.

Dr William Quealeinterniste, recommande également de discuter de la possibilité d’obtenir un antibiotique auprès de votre médecin pour traiter diarrhée du voyageur si cela constitue un problème dans la région que vous envisagez de visiter.

Articles de premiers secours

Des accidents surviennent et vous ne voulez pas vous retrouver au dépourvu. Queale recommande d’emporter une trousse de premiers soins de voyage comprenant des éléments tels que des bandages, une pommade antibiotique, de la gaze, des pincettes, un désinfectant pour les mains et plus encore.

Produits d’hygiène du sommeil

Le manque de sommeil peut avoir un impact direct sur votre système immunitaire, il est donc tout aussi important de maintenir de bonnes habitudes de sommeil pendant les vacances. Queale recommande d’emporter des articles comme un masque de sommeil, des bouchons d’oreille et des suppléments comme la mélatonine ou le magnésium pour aider en cas de troubles du sommeil ou des effets du décalage horaire.

Insectifuge

Selon l’endroit où vous voyagez, Queale suggère d’apporter un spray anti-insectes avec DEET pour éviter les piqûres de tiques qui peuvent causer la maladie de Lyme ou d’autres maladies transmises par les tiques. La Croix-Rouge propose des conseils supplémentaires pour éviter les piqûres d’insectes, notamment en portant des chemises et des pantalons à manches longues et même en rentrant les jambes du pantalon dans les chaussettes et les bottes.

Des collations saines

Une mauvaise alimentation peut également affecter négativement votre système immunitaire, donc s’assurer d’avoir des collations saines est toujours une bonne idée. Cela peut être particulièrement important pour les personnes ayant des besoins alimentaires particuliers, notamment les personnes souffrant d’allergies alimentaires et celles qui ont des problèmes de santé. risque d’hypoglycémie.

Bouteille d’eau et solutions électrolytiques

« Il est très important de rester hydraté avec de l’eau, ainsi qu’un solution électrolytique, surtout si vous êtes actif à l’extérieur », explique Queale. C’est vital pour quiconque voyager à une altitude plus élevée que ce à quoi ils sont habitués en raison de changements dans la rétention d’eau et de déséquilibres électrolytiques potentiels. Toute l’eau du robinet n’est pas potable, alors optez pour de l’eau en bouteille lorsque vous voyagez. C’est également une bonne idée d’éviter la glace dans les boissons si vous n’êtes pas sûr de l’origine de l’eau.

Crème solaire

Coups de soleil et même empoisonnement au soleil sont un risque réel, c’est pourquoi la crème solaire est toujours recommandée, surtout si vous passez beaucoup de temps à l’extérieur. Choisissez un écran solaire de haute qualité avec un FPS élevé (30 ou plus) et réappliquez-en si nécessaire (environ toutes les deux heures, ou plus fréquemment si vous avez été dans l’eau ou si vous avez beaucoup transpiré).

Y a-t-il des vaccins que je devrais recevoir avant de voyager ?

Nos experts recommandent d’être à jour sur toutes les vaccinations de routine, y compris Tdap (tétanos, diphtérie et coqueluche), ROR (rougeole, oreillons, rubéole), et polioainsi que les rappels les plus récents contre la grippe et le COVID.

« Vaccin contre l’hépatite A C’est également une bonne idée si vous voyagez dans des régions éloignées où la contamination de la nourriture et de l’eau est possible », ajoute Queale. « Certaines régions nécessitent des vaccins spécifiques, comme la fièvre jaune, la typhoïde, la rage, la méningite et l’encéphalite japonaise. Vous devriez consulter votre médecin ou une clinique de médecine des voyages avant de voyager dans une région en dehors des États-Unis.

Il convient de noter qu’au cours de l’année écoulée, des épidémies de rougeole aux États-Unis et à l’étranger (notamment en Angleterre) ont conduit les experts de la santé à souligner l’importance de se faire vacciner si ce n’est déjà fait. Et cette semaine encore, les Centers for Disease Control and Prevention ont exhorté les voyageurs se rendant en Arabie Saoudite à être prudents. à jour de leurs vaccins contre le méningocoque.

Où dois-je consulter les alertes sanitaires ?

Les experts recommandent de vérifier les avis de santé aux voyageurs sur le Le site Internet du CDC, qui contient des informations de voyage à jour. Si le COVID-19 constitue une préoccupation particulière, le L’Organisation mondiale de la santé dispose d’un tableau de bord mondial suivre le nombre de cas récents.

« De plus, le Livre jaune du CDC est une mine d’informations pour les voyageurs, y compris des informations destinées à des populations spécifiques ou aux voyages avec des animaux de compagnie et une grande variété de sujets », explique Long.

Ma chambre d’hôtel ou mon Airbnb sont-ils sûrs ?

Même si vous avez peut-être lu des histoires d’horreur concernant les Airbnb et les hôtels et leur propreté générale, Queale affirme que la plupart des voyageurs n’ont probablement pas trop à s’inquiéter. Il recommande cependant l’utilisation de lingettes antiseptiques pour les surfaces fréquemment touchées telles que les télécommandes, les interrupteurs des lampes de chevet et les éviers. Vous devez également laver ou éviter complètement la verrerie dans la chambre.

Sachez qu’il y a eu un certain nombre de cas d’intoxication au monoxyde de carbone dans Airbnbs en raison du manque de détecteurs. Bien que ces cas ne soient pas courants, il est toujours possible de voyager avec votre propre détecteur de monoxyde de carbone pour avoir l’esprit tranquille.

Comment puis-je éviter les germes dans les transports publics ?

« La plupart des moyens de transport publics (avions, trains, bus) sont sûrs et propres, mais si vous souffrez d’une maladie respiratoire, vous souhaiterez peut-être porter un masque N95 pour minimiser l’exposition aux particules virales et aux polluants atmosphériques », explique Queale. Vous pouvez toujours choisir de voyager avec un purificateur d’air personnel.

« Quel que soit le mode de déplacement, la meilleure façon de rester en bonne santé est de se laver les mains fréquemment, surtout avant et après avoir mangé, utilisé les toilettes, voyagé dans un véhicule ou [visiting] des espaces publics avec de nombreuses surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, mains courantes, etc.) », ajoute Long.

Que puis-je faire d’autre?

Vous ne voulez pas qu’un bug gâche votre temps libre ? Évitez les grandes foules et évitez autant que possible de vous tenir ou de vous asseoir à proximité de personnes manifestement malades.

Et si vos vacances impliquent une piscine, une plage ou tout autre plan d’eau, pensez à suivre règles de sécurité aquatique. Cela implique d’utiliser des dispositifs de flottaison si nécessaire, d’éviter les excès d’alcool avant de nager et de surveiller les courants de retour.