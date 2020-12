Les chercheurs du Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) ont développé la première application mobile d’analyseur de séquences génomiques au monde pour smartphones, rapprochant l’humanité d’un pas de plus vers le domaine de la science-fiction.

Le laboratoire mobile, dont les fans de science-fiction pourraient prétendre sonne étrangement comme le « tricorder » de Star Trek, fonctionne en tandem avec des séquenceurs comme Illumina, Ion Torrent, PacBio ou Oxford Nanopore pour prélever de l’ADN qui est ensuite analysé sur l’application iPhone appelée iGenomics.

Les chercheurs affirment que le système exclut le besoin d’équipement de laboratoire encombrant mais sensible, libérant tout le monde des spécialistes et premiers intervenants en cas de pandémie et de risque biologique et des premiers intervenants aux écologistes travaillant sur le terrain, dans certaines des régions les plus reculées de la planète, ainsi qu’au consommateur moyen.

L’ingénieur logiciel Aspyn Palatnick a programmé iGenomics au cours des huit dernières années, commençant à travailler alors qu’il n’avait que 14 ans, travaillant comme stagiaire dans le laboratoire du professeur agrégé auxiliaire Michael Schatz du CSHL.

Selon l’équipe de recherche, le système capitalise sur les progrès de la technologie des séquenceurs, ainsi que sur les gains impressionnants de puissance de traitement des smartphones, pour rendre les études du génome plus portables, accessibles et abordables.

Les utilisateurs peuvent désormais simplement séquencer les données entre eux par AirDrop sans avoir besoin d’un accès Internet aux serveurs de recherche hébergés, ce qui permet un travail très avancé aux frontières de la médecine, qui pourrait bientôt inclure l’orbite terrestre et au-delà.

« Il y a beaucoup d’intérêt à faire du séquençage d’ADN dans l’espace. J’essaie de voir s’il y a un moyen d’obtenir iGenomics ici » dit Schatz.

«C’est un véritable témoignage de la façon dont il serait impossible de faire, vous savez, toute sorte d’analyse sur des ordinateurs ordinaires. Il est tout simplement impossible de les apporter avec vous. «

L’algorithme iGenomics pourrait cartographier les séquences d’ADN d’agents pathogènes viraux, des souches de grippe aviaire au virus Zika, tout en identifiant des mutations qui pourraient gagner un temps crucial à la fois dans le diagnostic et le traitement de la maladie.

L’équipe de développement d’iGenomics a également partagé un tutoriel en ligne détaillant comment analyser les génomes du SRAS-CoV-2.

«Aujourd’hui, nous portons tous des appareils photo professionnels dans nos poches, donc ce n’est pas si difficile à imaginer dans les deux prochaines années, nous portant tous nos propres séquenceurs ADN sur nos smartphones, aussi». écrivent les chercheurs, ajoutant que les gens pourraient bientôt être en mesure de rechercher eux-mêmes des agents pathogènes en utilisant uniquement leurs smartphones, ce qui pourrait s’avérer crucial dans une ère post-Covid-19.

